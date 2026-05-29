Ebolagyanú miatt elkülönítettek, majd egy bécsi szakklinikára szállítottak egy beteget Ausztriában, aki a napokban tért haza Ugandából.
Egyre nehezebb megfékezni az ebolajárványt Kongóban: itt az újabb világjárvány?
A Kongói Demokratikus Köztársaságban nemrég kitört ebolajárvány elleni védekezést nehezítik a fegyveres konfliktusok és a szomszédos országok határzárai - számolt be a The Guardian.
A Kongói Demokratikus Köztársaságban májusban kirobbant ebolajárvány megfékezése érdekében az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vezetője személyesen utazott az országba. Tedros Adhanom Ghebreyesus csütörtökön érkezett Kinshasába, majd pénteken az északkelet-kongói Ituri tartományba, a járvány epicentrumába utazott.
A WHO főigazgatója szerint a járvány terjedése megállítható, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az utazási tilalmak nem segítik érdemben a védekezést. A WHO adatai szerint a május 15-i hivatalos bejelentés óta több mint ezer igazolt és gyanús megbetegedést regisztráltak. Ebből tíz eset igazoltan, 223 pedig feltételezhetően halálos kimenetelű volt. A szervezet figyelmeztetett arra, hogy a valós számok ennél jóval magasabbak lehetnek, mivel a vírus vélhetően hosszú ideig észrevétlenül terjedt.
A járvány kezelését különösen megnehezíti, hogy az érintett terület egy ásványkincsekben gazdag régió, ahol fegyveres csoportok harcolnak egymással. A főigazgató közvetlen felhívással fordult a hadviselő felekhez, és azonnali tűzszünetet sürgetett. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) szerint január óta több mint 245 ezer ember menekült Kelet-Kongóból a szomszédos országokba. A térségben többek között a Ruanda által támogatott M23 lázadócsoport is aktív, amely Ituri tartománytól délre, Észak- és Dél-Kivu tartomány jelentős részét ellenőrzi.
A megbetegedésekért az ebolavírus Bundibugyo törzse felelős, amely ellen jelenleg nincs engedélyezett gyógymód. A WHO tanácsadó testületei azonban már javasolták a kísérleti vakcinák és terápiák klinikai vizsgálatát. Jean Kaseya, az Afrikai Unió Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központjának (Africa CDC) vezetője szerint az év végére már rendelkezésre állhat a megfelelő védőoltás. A jelenlegi járvány becsült halálozási rátája 24,6 százalék, ami számottevően alacsonyabb a korábbi ebolajárványokra jellemző, átlagosan 50 százalékos mutatónál.
A szomszédos Uganda, ahol eddig egy halálesetet és hat további megbetegedést regisztráltak, bejelentette a Kongóval közös határszakasz azonnali lezárását. A WHO határozottan óva intett a határzáraktól. A szervezet kiemelte, hogy az ilyen intézkedések az illegális határátkeléseket ösztönzik, ami jelentősen megnehezíti a kontaktkutatást és a betegség nyomon követését.
Közben Kenyában bírósági döntés született egy Egyesült Államokkal kötött vitatott megállapodásról. A tervek szerint az USA a fertőzött állampolgárait egy kenyai karanténközpontban kezeltette volna. Patricia Nyaundi bíró azonban ideiglenesen felfüggesztette a paktum végrehajtását, amíg a Katiba Institute nevű kenyai jogvédő szervezet által benyújtott keresetet érdemben nem tárgyalják. Ezzel párhuzamosan Washington közölte, hogy nem enged be az Egyesült Államok területére ebolával fertőzött személyeket.
A nemzetközi összefogás keretében a WHO 4,6 tonna egészségügyi segélyszállítmányt juttatott el Buniába, Ituri tartomány székhelyére. Az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF) emellett 100 tonna további segélyanyag küldésére tett ígéretet. A Kongói Demokratikus Köztársaság történetének legsúlyosabb ebolajárványa 2018 és 2020 között pusztított, és közel 2300 halálos áldozatot követelt.
