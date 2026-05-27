Az első ismert beteg egy egészségügyi dolgozó volt, aki április 24-én mutatta a fertőzés tüneteit, majd belehalt a betegségbe.
Teljesen új szintre léphet az orosz-ukrán háború: hamarosan új fél léphet be az oroszok oldalán - elképesztő, mire készül a Kreml
Egyre nagyobb a feszültség az orosz–ukrán háborúban. Kijev már egy esetleges belarusz beavatkozásra és további többéves harcokra is készül, miközben az orosz erők újabb területeken indítottak offenzívát. A harctéri eseményeket heves, kölcsönös drón- és rakétacsapások jellemzik. Európában eközben komoly aggodalmat kelt a konfliktus lehetséges kiterjedése és a nyugati támogatások akadozása - írja a Kyiv Independent.
Kormányzati források szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra utasította bizalmasait, hogy készüljenek fel egy további két-három évig elhúzódó háborúra. Az elnök emellett levélben fordult Donald Trumphoz. Ebben országa kritikus légvédelmi hiányosságaira, különösen a ballisztikus rakéták elleni védelem gyengeségeire hívta fel a figyelmet.
Eközben Kijevben komolyan tartanak attól, hogy Belarusz is belép a háborúba Oroszország oldalán. Az ukrán pilóta nélküli rendszerek erőinek parancsnoka jelezte, hogy már ötszáz célpontot jelöltek ki a szomszédos ország területén. Ezeket azonnal támadni fognak, ha Minszk beavatkozik. Amerikai elemzők szerint Moszkva arra is használhatja a belarusz területet, hogy onnan vegye célba a Lengyelországból érkező nyugati fegyverszállítmányokat.
Az európai fővárosokban egyre inkább számolnak azzal, hogy az ukrajnai patthelyzet miatt Oroszország megpróbálhatja kiterjeszteni a konfliktust, különösen a balti államok irányába. A lengyel külügyminisztérium arra figyelmeztetett, hogy bár Moszkva nem képes átfogó offenzívára a NATO ellen, orosz szabotázsakciókra folyamatosan számítani kell. A diplomáciai feszültséget tovább növelte Dmitrij Medvegyev, az Orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese. A politikus ugyanis a Kijevbe látogató európai diplomaták meggyilkolásával fenyegetőzött. Európa biztonságérzetét emellett az is rontja, hogy tartanak az amerikai katonai jelenlét jelentős csökkenésétől a kontinensen.
A fronton az orosz haderő a Donyec-medence mellett északon, Szumi megyében is támadásba lendült. Moszkva bejelentette a zaporizzsjai Vozdvizsevka és a harkivi Granov települések elfoglalását, bár ezt az ukrán fél egyelőre nem erősítette meg. A harcokat folyamatos légicsapások kísérik. Az oroszok egyetlen reggel alatt 163 drónt indítottak Ukrajna ellen, amelyből a légvédelem 150-et megsemmisített. Odesszában azonban egy orosz drón egy bevásárlóközpontba csapódott. A támadásban legalább nyolcan megsérültek, köztük egy tizenkét éves gyermek is.
Eközben az ukrán erők is nagyszabású műveleteket hajtanak végre Oroszország és a megszállt területek ellen. Szevasztopolt, az orosz Fekete-tengeri Flotta bázisát kombinált drón- és rakétatámadás érte, amelyben nyugati cirkálórakétákat is bevetettek. A csapások károkat okoztak a központi bank helyi épületében, lakóházakban és az elektromos hálózatban. Oroszország területén is folyamatosak az incidensek. Tuapsze városában ismét kigyulladt egy olajfinomító a lezuhanó drónroncsok miatt. Taganrogban pedig helyi szükségállapotot hirdettek, miután egy ukrán rakéta súlyosan megrongálta a város távfűtési rendszerét. Az orosz légvédelem arról számolt be, hogy egyetlen éjszaka alatt 140 ukrán drónt lőttek le.
A fokozódó fenyegetés miatt az orosz parlament engedélyezte a központi banknak, a nagybankoknak és a postának, hogy saját drónelhárító rendszereket építsenek ki és üzemeltessenek - értesült a CNBC.
A háború nemzetközi hátteréhez tartozik, hogy a cseh kezdeményezésű lőszervásárlási programban részt vevő országok száma a felére, mindössze kilencre csökkent. Franciaország eközben sikeresen tesztelte az X-Fire rakétarendszert, amely az amerikai HIMARS európai alternatívája lehet. A globális biztonság kapcsán Szergej Sojgu, az Orosz Biztonsági Tanács titkára aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az Egyesült Államok nem tartja be önként a lejárt Új START-szerződés nukleáris fegyverzetkorlátozási előírásait.
A konfliktus pusztítására reagálva a katolikus egyházfő ismét felszólalt. Hangsúlyozta, hogy a háború nem old meg semmit és nem teremt biztonságot. Csupán a szenvedést és a gyűlöletet növeli, miközben ártatlan életeket követel, és lerombolja a reményt.
