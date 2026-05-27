2026. május 27. szerda Hella
23 °C Budapest
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A szovjet győzelem napja a náci Németország második világháborúban (a Szovjetunióban és néhány posztszovjet államban Nagy Honvédő Háborúként is ismert) bekövetkezett kapitulációját jelzi a Szovjetunió előtt. Először a Szovjetunió tizen
Világ

Teljesen új szintre léphet az orosz-ukrán háború: hamarosan új fél léphet be az oroszok oldalán - elképesztő, mire készül a Kreml

Pénzcentrum
2026. május 27. 20:20

Egyre nagyobb a feszültség az orosz–ukrán háborúban. Kijev már egy esetleges belarusz beavatkozásra és további többéves harcokra is készül, miközben az orosz erők újabb területeken indítottak offenzívát. A harctéri eseményeket heves, kölcsönös drón- és rakétacsapások jellemzik. Európában eközben komoly aggodalmat kelt a konfliktus lehetséges kiterjedése és a nyugati támogatások akadozása - írja a Kyiv Independent.

Kormányzati források szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra utasította bizalmasait, hogy készüljenek fel egy további két-három évig elhúzódó háborúra. Az elnök emellett levélben fordult Donald Trumphoz. Ebben országa kritikus légvédelmi hiányosságaira, különösen a ballisztikus rakéták elleni védelem gyengeségeire hívta fel a figyelmet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Eközben Kijevben komolyan tartanak attól, hogy Belarusz is belép a háborúba Oroszország oldalán. Az ukrán pilóta nélküli rendszerek erőinek parancsnoka jelezte, hogy már ötszáz célpontot jelöltek ki a szomszédos ország területén. Ezeket azonnal támadni fognak, ha Minszk beavatkozik. Amerikai elemzők szerint Moszkva arra is használhatja a belarusz területet, hogy onnan vegye célba a Lengyelországból érkező nyugati fegyverszállítmányokat.

Az európai fővárosokban egyre inkább számolnak azzal, hogy az ukrajnai patthelyzet miatt Oroszország megpróbálhatja kiterjeszteni a konfliktust, különösen a balti államok irányába. A lengyel külügyminisztérium arra figyelmeztetett, hogy bár Moszkva nem képes átfogó offenzívára a NATO ellen, orosz szabotázsakciókra folyamatosan számítani kell. A diplomáciai feszültséget tovább növelte Dmitrij Medvegyev, az Orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese. A politikus ugyanis a Kijevbe látogató európai diplomaták meggyilkolásával fenyegetőzött. Európa biztonságérzetét emellett az is rontja, hogy tartanak az amerikai katonai jelenlét jelentős csökkenésétől a kontinensen.

A fronton az orosz haderő a Donyec-medence mellett északon, Szumi megyében is támadásba lendült. Moszkva bejelentette a zaporizzsjai Vozdvizsevka és a harkivi Granov települések elfoglalását, bár ezt az ukrán fél egyelőre nem erősítette meg. A harcokat folyamatos légicsapások kísérik. Az oroszok egyetlen reggel alatt 163 drónt indítottak Ukrajna ellen, amelyből a légvédelem 150-et megsemmisített. Odesszában azonban egy orosz drón egy bevásárlóközpontba csapódott. A támadásban legalább nyolcan megsérültek, köztük egy tizenkét éves gyermek is.

Eközben az ukrán erők is nagyszabású műveleteket hajtanak végre Oroszország és a megszállt területek ellen. Szevasztopolt, az orosz Fekete-tengeri Flotta bázisát kombinált drón- és rakétatámadás érte, amelyben nyugati cirkálórakétákat is bevetettek. A csapások károkat okoztak a központi bank helyi épületében, lakóházakban és az elektromos hálózatban. Oroszország területén is folyamatosak az incidensek. Tuapsze városában ismét kigyulladt egy olajfinomító a lezuhanó drónroncsok miatt. Taganrogban pedig helyi szükségállapotot hirdettek, miután egy ukrán rakéta súlyosan megrongálta a város távfűtési rendszerét. Az orosz légvédelem arról számolt be, hogy egyetlen éjszaka alatt 140 ukrán drónt lőttek le.

A fokozódó fenyegetés miatt az orosz parlament engedélyezte a központi banknak, a nagybankoknak és a postának, hogy saját drónelhárító rendszereket építsenek ki és üzemeltessenek - értesült a CNBC.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A háború nemzetközi hátteréhez tartozik, hogy a cseh kezdeményezésű lőszervásárlási programban részt vevő országok száma a felére, mindössze kilencre csökkent. Franciaország eközben sikeresen tesztelte az X-Fire rakétarendszert, amely az amerikai HIMARS európai alternatívája lehet. A globális biztonság kapcsán Szergej Sojgu, az Orosz Biztonsági Tanács titkára aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az Egyesült Államok nem tartja be önként a lejárt Új START-szerződés nukleáris fegyverzetkorlátozási előírásait.

A konfliktus pusztítására reagálva a katolikus egyházfő ismét felszólalt. Hangsúlyozta, hogy a háború nem old meg semmit és nem teremt biztonságot. Csupán a szenvedést és a gyűlöletet növeli, miközben ártatlan életeket követel, és lerombolja a reményt.

 
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #világ #drón #donald trump #kijev #geopolitika #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #fegyveres konfliktus

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:20
20:00
19:45
19:33
19:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 27.
Hajszálon múlt az egyik legnagyobb hazai sportesemény sorsa: őrült tempóban mentették meg
2026. május 26.
Hiába fizet, egyetlen forintot sem lát a biztosítótól, akinek emiatt törlik a nyári járatát: rengeteg magyar utazó ráfázhat idén
2026. május 27.
Megjöttek a friss gyilkossági adatok: elképesztő, ami Magyarországon történt az elmúlt tíz évben
2026. május 27.
Elképesztően titokzatos ez az orosz terület Európa testébe ékelődve: innen indulhat majd a NATO elleni támadás?
2026. május 27.
Itt a sokkoló figyelmeztetés: komplett iparágak omolhatnak össze Magyarországon, ha elvágják ezt a mentőövet
NAPTÁR
Tovább
2026. május 27. szerda
Hella
22. hét
Május 27.
A Kihívás Napja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Éjszakai bejelentés: Zelenszkij reagált Magyar Péter szavaira, drámai figyelmeztetést adott ki egész Európának
2
6 napja
Lépett Irán: teljesen megbénulhat a világ egyik legfontosabb tengeri útvonala
3
1 napja
Most érkezett! Fegyveres felkelés indulhat Putyin ellen: óriási lázadás érik Oroszországban?
4
1 napja
Felrobbant a Druzsba, óriási erőkkel támadnak az oroszok: még nem tudni, mekkora a kár
5
2 hete
Megszólalt Kapitány István: eddig marad hatósági áras az üzemanyag Magyarországon
PÉNZÜGYI KISOKOS
Derivatív
Határidős ügyletet, piacot jelent.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 27. 19:00
Megjöttek a friss gyilkossági adatok: elképesztő, ami Magyarországon történt az elmúlt tíz évben
Pénzcentrum  |  2026. május 27. 18:04
Kvíz: Jó vagy történelemből, mennek még az évszámok? Mutasd, mire emlékszel a májusi nagy eseményekből!
Agrárszektor  |  2026. május 27. 19:29
Új fegyvert vetettek be itthon a hatóságok: az éjszaka leple alatt vetik be