Újabb sokkoló részletek az azbesztügyről: akár 100 ezer tonna rákkeltő anyag fedheti az utcákat
Megtelt hétfőn a szombathelyi városháza, miután kiderült: határérték feletti azbesztrost-koncentrációt mértek a levegőben az Olad Plató környékén. A városvezetés a lakossági fórumon újabb lépéseket ígért. Közben az is kiderült, hogy újabb területek lehetnek érintettek. A következő időszak egyik legnagyobb kérdése mintegy 100 ezer tonna szennyezett anyag sorsa lesz.
Lakossági fórumot hívott össze a szombathelyi városvezetés, miután múlt héten nyilvánosságra kerültek azok a laboreredmények, amelyek szerint az Olad Plató városrészben a levegő azbesztrost-tartalma meghaladja a határértéket. A lakossági fórum iránt kiemelkedő volt az érdeklődés: a közgyűlési terem és az előtér is megtelt aggódó lakosokkal – számolt be róla a Nyugat.hu. A fórumon többek között részt vett Nemény András polgármester, a hatóságok és egészségügyi szakemberek képviselői, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) azbesztszakértői is.
A polgármester elmondta: a laboreredményeket hétfő reggel kapták meg, és bár a helyzetet egészségügyi veszélyhelyzetként kezelik, hivatalosan ilyen állapotot csak kormányzati szinten lehet kihirdetni. Hangsúlyozta, hogy hasonló esetre nincs kialakult protokoll, ezért szakértők – köztük a Greenpeace – bevonásával keresik a megoldást. A város büntetőfeljelentést tett, és kormányzati segítséget is kért. A háttérben az állhat, hogy azbeszttel szennyezett kőzúzalék kerülhetett a térségbe, amelyet korábban több helyen is felhasználhattak, nemcsak az érintett városrészben.
100 ezer tonna érintett veszélyes anyag sorsáról kell dönteni
Nemény András szerint a probléma túlmutathat az Olad Platón: a város korábban maga is vásárolt osztrák bányákból származó anyagot, így más helyszínek és akár magánterületek is érintettek lehetnek. Emiatt több parkoló lezárása és ideiglenes lefedése is felmerült. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy mintegy 100 ezer tonna érintett veszélyes anyag sorsáról kell dönteni. Az elszállítás akár egy évig is eltarthatna, ráadásul a szállítás közben nőhet a kiporzás veszélye, ezért rövid távon inkább a területek lefedését tartják reális megoldásnak.
Orbán István elmondta, hogy a nyomozást a Vas Vármegyei Főügyészség végzi. Az osztrák hatóságok tájékoztatása szerint négy bánya érintett: Rumpersdorf, Badersdorf, Bernstein és Pilgersdorf, Rohonc viszont nem. Ezeket a bányákat 2025 végén bezárták, miután mérések igazolták az azbeszt jelenlétét, ugyanakkor továbbra sem tisztázott, hogyan kerülhetett a szennyezett anyag kereskedelmi forgalomba.
Újabb korlátozások és mérések jönnek
A keddi rendkívüli közgyűlésen további lépésekről dönthetnek. A tervek között szerepel:
- a forgalom korlátozása az érintett területeken,
- csak az ott élők behajtásának engedélyezése,
- a porterhelés csökkentése folyamatos locsolással,
- valamint további, kiterjedt mérések elindítása.
A Magyar Posta jelezte: a helyzet rendezéséig nem kézbesít az érintett utcákban. A leginkább érintett területek között a Síp utca és a Plató környéke szerepel. Az érintett háziorvosokat és gyermekorvosokat bevonták, a Markusovszky Kórházzal is egyeztettek.
Eddig 12 mérési pontból 6 esetében mutattak ki szennyezést, a közeljövőben pedig mintegy 70 új mintavételt terveznek.
Miért veszélyes az azbeszt?
A szakértők hangsúlyozzák: az azbeszt elsősorban akkor jelent komoly kockázatot, ha a levegőbe kerül és belélegzik. A mikroszkopikus rostok szabad szemmel nem láthatók, és hosszú – akár 20–30 éves – lappangási idő után súlyos betegségeket, például tüdőrákot is okozhatnak. Ugyanakkor a fórumon elhangzott az is, hogy a jelenlegi kitettség alapján a súlyos megbetegedések kockázata egyelőre alacsony lehet, de a megelőzés kulcsfontosságú.
A hatóságok több óvintézkedést is javasolnak:
- csökkentsék a szabadban töltött időt,
- lehetőség szerint autóval vigyék iskolába a gyerekeket,
- kerüljék a szellőztetést és a klíma használatát,
- valamint ne dohányozzanak.
A cél a kiporzás minimalizálása és a szennyezett területek mielőbbi biztonságos lefedése. A történtekkel kapcsolatban nyomozás indult, az ügyet a hatóságok vizsgálják, miközben a városvezetés és a szakemberek a gyors és hosszú távon is biztonságos megoldást keresik.
Fotó: Pais-H Szilvia
