Újabb sokkoló részletek az azbesztügyről: akár 100 ezer tonna rákkeltő anyag fedheti az utcákat

Megtelt hétfőn a szombathelyi városháza, miután kiderült: határérték feletti azbesztrost-koncentrációt mértek a levegőben az Olad Plató környékén. A városvezetés a lakossági fórumon újabb lépéseket ígért. Közben az is kiderült, hogy újabb területek lehetnek érintettek. A következő időszak egyik legnagyobb kérdése mintegy 100 ezer tonna szennyezett anyag sorsa lesz.

Lakossági fórumot hívott össze a szombathelyi városvezetés, miután múlt héten nyilvánosságra kerültek azok a laboreredmények, amelyek szerint az Olad Plató városrészben a levegő azbesztrost-tartalma meghaladja a határértéket. A lakossági fórum iránt kiemelkedő volt az érdeklődés: a közgyűlési terem és az előtér is megtelt aggódó lakosokkal – számolt be róla a Nyugat.hu. A fórumon többek között részt vett Nemény András polgármester, a hatóságok és egészségügyi szakemberek képviselői, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) azbesztszakértői is.

A polgármester elmondta: a laboreredményeket hétfő reggel kapták meg, és bár a helyzetet egészségügyi veszélyhelyzetként kezelik, hivatalosan ilyen állapotot csak kormányzati szinten lehet kihirdetni. Hangsúlyozta, hogy hasonló esetre nincs kialakult protokoll, ezért szakértők – köztük a Greenpeace – bevonásával keresik a megoldást. A város büntetőfeljelentést tett, és kormányzati segítséget is kért. A háttérben az állhat, hogy azbeszttel szennyezett kőzúzalék kerülhetett a térségbe, amelyet korábban több helyen is felhasználhattak, nemcsak az érintett városrészben.

2017 óta tömegével épültek ide a lakóházak A szombathelyi azbesztügy április 13-án robbant ki: a Vas Vármegyei Kormányhivatal egy sajtótájékoztatón – szakértői véleményre hivatkozva – közölte, hogy a Síp utca egyik pontján az egészségügyi határérték 292-szeresét mérték. Az érintett szakaszon korábban egy osztrák bányából származó kőzúzalékot terítettek szét. Később kiderült, hogy ezzel az anyaggal borították az Olad Plató teljes úthálózatát, így mintegy 12 kilométeren fedik az utakat a magas azbeszttartalmú zúzalékrétegek. A kormányhivatal az első héten annyit lépett az ügyben, hogy lehetőséget biztosított védőmaszkok átvételére. Az Olad Plató néven ismert kertvárosias lakóövezet kialakítása 2007-ben indult, az első házak 2017 körül épültek fel. A városrészben ma már több ezer ember él.

100 ezer tonna érintett veszélyes anyag sorsáról kell dönteni

Nemény András szerint a probléma túlmutathat az Olad Platón: a város korábban maga is vásárolt osztrák bányákból származó anyagot, így más helyszínek és akár magánterületek is érintettek lehetnek. Emiatt több parkoló lezárása és ideiglenes lefedése is felmerült. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy mintegy 100 ezer tonna érintett veszélyes anyag sorsáról kell dönteni. Az elszállítás akár egy évig is eltarthatna, ráadásul a szállítás közben nőhet a kiporzás veszélye, ezért rövid távon inkább a területek lefedését tartják reális megoldásnak.

Orbán István elmondta, hogy a nyomozást a Vas Vármegyei Főügyészség végzi. Az osztrák hatóságok tájékoztatása szerint négy bánya érintett: Rumpersdorf, Badersdorf, Bernstein és Pilgersdorf, Rohonc viszont nem. Ezeket a bányákat 2025 végén bezárták, miután mérések igazolták az azbeszt jelenlétét, ugyanakkor továbbra sem tisztázott, hogyan kerülhetett a szennyezett anyag kereskedelmi forgalomba.

Újabb korlátozások és mérések jönnek

A keddi rendkívüli közgyűlésen további lépésekről dönthetnek. A tervek között szerepel:

a forgalom korlátozása az érintett területeken,

csak az ott élők behajtásának engedélyezése,

a porterhelés csökkentése folyamatos locsolással,

valamint további, kiterjedt mérések elindítása.

A Magyar Posta jelezte: a helyzet rendezéséig nem kézbesít az érintett utcákban. A leginkább érintett területek között a Síp utca és a Plató környéke szerepel. Az érintett háziorvosokat és gyermekorvosokat bevonták, a Markusovszky Kórházzal is egyeztettek.

Eddig 12 mérési pontból 6 esetében mutattak ki szennyezést, a közeljövőben pedig mintegy 70 új mintavételt terveznek.

Miért veszélyes az azbeszt?

A szakértők hangsúlyozzák: az azbeszt elsősorban akkor jelent komoly kockázatot, ha a levegőbe kerül és belélegzik. A mikroszkopikus rostok szabad szemmel nem láthatók, és hosszú – akár 20–30 éves – lappangási idő után súlyos betegségeket, például tüdőrákot is okozhatnak. Ugyanakkor a fórumon elhangzott az is, hogy a jelenlegi kitettség alapján a súlyos megbetegedések kockázata egyelőre alacsony lehet, de a megelőzés kulcsfontosságú.

A hatóságok több óvintézkedést is javasolnak:

csökkentsék a szabadban töltött időt,

lehetőség szerint autóval vigyék iskolába a gyerekeket,

kerüljék a szellőztetést és a klíma használatát,

valamint ne dohányozzanak.

A cél a kiporzás minimalizálása és a szennyezett területek mielőbbi biztonságos lefedése. A történtekkel kapcsolatban nyomozás indult, az ügyet a hatóságok vizsgálják, miközben a városvezetés és a szakemberek a gyors és hosszú távon is biztonságos megoldást keresik.

Fotó: Pais-H Szilvia