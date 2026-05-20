Így mesélt fiatalkorának ikonikus helyszíneiről Scherer Péter: "A vidék, ami behoz nekem egy ártatlanságot"

Scherer Péternél ízesebben, szeretettelibb módon aligha mutatta volna be bárki fiatalkorának egyik kedvelt helyszínét, és vele együtt Vas megyét. A különleges videóban egy könnyed, mosolyt is fakasztó emléket is felidéz: az érettségi bankett után fogadásból alsónadrágban ugrott a szombathelyi szökőkútba. Mi ezzel a felvétellel búcsúzunk a május 19-én délelőtt elhunyt Scherer Péter Jászai Mari-díjas színésztől.

Amint arról a Pénzcentrum is beszámolt, tegnap délelőtt tragikus hirtelenséggel, mindössze 64 évesen elhunyt Scherer Péter (Pepe), Jászai-díjas színművész. A hír mélyen megdöbbentette a színésztársadalmat, a művészvilágot: egymás után érkeznek a részvétnyilvánítások és búcsúzások a közösségi médiában.

Élete utolsó pillanatáig alkotott, népszerűsége pedig mindvégig töretlen maradt. Több mint négy évtizedes pályafutása során a magyar színházi és filmes élet egyik meghatározó alakjává vált. Az Arvisura Színházi Társulat tagjaként indult, később a Bárka Színház alapítója, majd a Krétakör és a Nézőművészeti Kft. társulatának meghatározó művésze lett. Scherer Péter (Pepe) széles körű ismertséget Jancsó Miklós filmjeiben szerzett, emellett számos hazai mozifilmben és televíziós sorozatban is szerepelt. Az Internetes Szinkron Adatbázis nyilvántartása alapján 286 filmben szólalt meg Scherer, köztük olyan ikonikus szerepekben is, mint Sacha Baron Cohen Boratja, valamint a Másnaposok-trilógiában, ahol Zach Galifianakis karakterének kölcsönözte a hangját. Mi azonban most egészen másképp is megemlékezünk róla...

"Vazs megyei gyerek vagyok a füleim azé nagyok"

Jó egy éve a HelloVidék is megosztott egy különleges, kedves videót, amelyben Scherer Péter a maga humoros, ízes és szenvedélyes módján mutatta be Vas megyét. A megyét, amely Zalával együtt – ahogy a videóban is mesélte – számára egyfajta ártatlanságot idézett meg, és az időutazás élményét adta vissza. A filmet a Kultúra.hu készítette.

A szombathelyi kötődésű művész sajátos humorával és személyes élményeivel fűszerezve kalauzolta végig a nézőket a megye legfontosabb helyszínein. A videó nem csupán egy szokványos turisztikai ajánló lett, hanem egy személyes hangvételű utazás a megye ikonikus nevezetességei között. A HelloVidék pedig most ezzel a videóval búcsúzik a színésztől:

Scherer Péter a Vas megyét bemutató videót Szombathely szívében, a Fő téren kezdte, ahol egykori iskoláját, a Nagy Lajos Gimnáziumot is felidézte, valamint azt a Fő téri parkot is, ahol régen az idősek egész nap sakkpartikat játszottak. A színész egy fiatalkori történetet is megosztott: az érettségi bankett után fogadásból alsónadrágban megfürdött a szökőkútban. Innen a szomszédos Berzsenyi térre vezetett az útja, majd a Potyondi-mocsárhoz érkezett, ahol egykori osztálytársa, Balogh Lajos botanikus csatlakozott hozzá, és bemutatta a terület természeti értékeit.

A videóban fontos helyet kapott a felújított jáki templom is, amely Vas megye egyik legismertebb műemléke. Scherer elkalauzolta a nézőket a Hársas-tóhoz is, amelyet saját bevallása szerint különösen kedvelt. Emellett az Őrség tájai és a Rába folyó kajakozásra alkalmas szakaszai is megjelentek a bemutatóban. A színész Kőszeget „valódi csodaként” jellemezte, hangsúlyozva, hogy a város történelmi hangulata és a várszínházi emlékei miatt is közel állt hozzá. A túra során Bük és Sárvár fürdővárosai is szóba kerültek, valamint a körmendi kosárcsarnok, amely a megye sportéletének egyik meghatározó helyszíne. Scherer különösen kötődött Körmendhez is, lelkes szurkolóként is gyakran emlegette a várost és csapatát.

Címlapkép: MTI/Cseke Csilla