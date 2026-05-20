Csőstül jön a baj: még saját játékosai is beperelhetik a kizárt angol csapatot a kémbotrány után

A Southamptont kizárták a Championship rájátszásának döntőjéből, miután a klub beismerte, hogy több riválisának edzését is jogosulatlanul megfigyelte. A játékosok jogi lépéseket fontolgatnak az elmaradt bevételeik miatt. A fellebbezés eredménye ráadásul akár a döntő időpontját is módosíthatja - számolt be a The Guardian.

Az Angol Labdarúgóliga (EFL) független fegyelmi bizottsága kedden közölte, hogy a Southampton többszörös szabálysértést ismert be. A klub engedély nélkül filmezte le más csapatok edzéseit. A büntetés értelmében a déli parti együttest kizárták a rájátszásból. Emellett a 2026–2027-es szezont négypontos levonással kell megkezdeniük. A Middlesbrough, amely az elődöntőben vereséget szenvedett Tonda Eckert csapatától, így visszakapta a helyét a szombati, Wembley-ben rendezendő döntőben, ahol a Hull City lesz az ellenfele.

A botrány középpontjában William Salt, a Southampton fiatal videóelemző gyakornoka áll. Őt azon kapták rajta, hogy a Middlesbrough egyik edzését egy fa és néhány bokor közé bújva rögzítette. A klub azonban nemcsak a Boro, hanem az Oxford elleni decemberi, valamint az Ipswich elleni áprilisi mérkőzés előtt is hasonló módszerekkel kémkedett.

Pikáns adalék, hogy a Southampton az érintett mérkőzések egyikét sem nyerte meg: kikapott az Oxfordtól, döntetlent játszott az Ipswichcsel és a Middlesbrough-val, és csak a rájátszás visszavágóján győzte le 2–1-re Kim Hellberg csapatát.

A Southampton fellebbezett az általuk aránytalannak tartott büntetés ellen, és bíznak annak visszavonásában. A fellebbezési tárgyalást szerdán tartják egy teljesen új fegyelmi testület előtt. A hivatalos eredmény legkésőbb kora estére várható. Ha az eljárás elhúzódik, a döntőt akár a következő hét elejére is elhalaszthatják.

Az öltözőben közben forr a hangulat. A játékosok azon tanakodnak, hogy a Professzionális Labdarúgók Szervezetéhez (PFA) fordulnak jogi tanácsért. Érvelésük szerint a feljutás meghiúsulásával elestek a Premier League-ben elérhető magasabb fizetésektől és a feljutásért járó prémiumoktól. Emiatt akár kártérítési igénnyel is felléphetnek a klubbal szemben.

A fellebbezés lezárása után Tonda Eckert vezetőedző, William Salt és a kémkedésben érintett többi stábtag egyéni fegyelmi eljárásra számíthat az Angol Labdarúgó-szövetség (FA) részéről a sportág jó hírnevének megsértése miatt.