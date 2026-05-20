Cargo vessels congestion blocking maritime traffic in the Strait of Hormuz, tankers and container cargo ships clustered in aerial 3D illustration render. Strategic maritime chokepoint linking the Persian Gulf and Gulf of Oman. Global t
Gazdaság

A Hormuzi-krízis semmi ehhez képest: a történelem legnagyobb energiaválsága közeleg, az egész világot falhoz csaphatja

Pénzcentrum
2026. május 20. 11:45

Az Öböl-válság most érkezik el a valódi következményekhez. A Hormuzi-szoros február végi lezárása óta a tankerek nem közlekednek, és a készletek egyre fogynak. A fizikai áruhiány hamarosan valósággá válik, miközben a határidős piacok meglepő derűlátást tükröznek - írja a Financial Times.

Nick Butler, a British Petrol egykori stratégiai alelnöke, a King's College London jelenlegi munkatársa szerint az olajválság új szakaszba lépett. Az eddig nagyrészt csak elméletben létező ellátási gondok mostantól kézzelfoghatóvá válnak. A hiányt végső soron a kereslet visszafogásával kell kezelni. Ez a gyakorlatban a jegybanki szigorítás és a recesszió valamilyen kombinációját jelenti. Minél tovább marad zárva a szoros, és minél nagyobb az infrastrukturális kár, annál súlyosabb lesz a gazdasági hatás.

A problémák messze túlmutatnak a szoros lezárásán. Irán – ahogy az előre várható volt – az energetikai infrastruktúrát is célba vette.

Butler szerint legalább nyolc jelentős öböl menti finomító részben vagy teljesen leállt, és a katari Ras Laffan LNG-terminál sem üzemel.

A helyreállítás időigénye egyelőre ismeretlen. A hiány ráadásul nem pusztán a nyersolajra korlátozódik. A válság előtt az Öböl-régió napi 3,3 millió hordó finomítói terméket és 1,5 millió hordó cseppfolyósított szénhidrogéngázt (LPG) exportált. Ezek a szállítmányok – köztük a gázolaj, a repülőgép-üzemanyag, a nafta és a motorbenzin – közvetlenül az ázsiai és európai ellátási láncokba kerültek.

A kieső nyersolaj- és termékfajtákat nem lehet egyszerűen pótolni. Még az Egyesült Államok sem önellátó ezen a téren, hiszen a finomítói meghatározott típusú kőolajkeverékeket igényelnek.

A gazdasági hatásokat eddig a készletek gyors leépítése tompította, a tartalékok azonban végesek. A kialakult szűk keresztmetszeteket szinte lehetetlen feloldani. A világ tartalék kitermelési kapacitásának nagy része éppen az Öböl-régióban található. A szaúdi és ománi csővezetékek kapacitása korlátozott, a bővítésük pedig éveket venne igénybe, miközben az európai finomítói kapacitás évek óta folyamatosan csökken.

A hiány ráadásul az energiahordozókon túl a héliumot, a metanolt, a foszfátot, a karbamidot, az ammóniát és a ként is érinti. A héliumhiány a félvezetőgyártásnak okoz károkat, a műtrágya-alapanyagok kiesése pedig a globális élelmiszertermelést fenyegeti. A kényszerű kerülőutak drasztikusan megdrágítják a tengeri szállítmányozást, emellett mintegy 20 ezer tengerész rekedt az Öböl-térségben.

A határidős piacok árazása arra utal, hogy a befektetők hamarosan tűzszünetre és a szoros megnyitására számítanak. Ennek a forgatókönyvnek azonban komoly akadályai vannak. Donald Trump nyíltan kijelentette, hogy Irán esetében kizárólag az atomfegyverhez jutás megakadályozása számít prioritásnak. Erősen kérdéses, hogy Teherán egyáltalán hajlandó lenne-e egy ilyen alkura, és bízna-e Trump ígéreteiben. Emellett az is kétséges, hogy Irán feladná-e az Öböl hajóforgalma feletti ellenőrzést, amelyet hatalmas áldozatok árán szerzett meg.

Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) igazgatója a történelem legnagyobb energiaválságára figyelmeztetett. Ha a helyzet nem változik meg belátható időn belül, ez a borúlátó jóslat könnyen beigazolódhat. Az Egyesült Államok az "Operation Epic Fury" (Epikus Harag Hadművelet) nevet adta a katonai beavatkozásnak. A cikk szerzője szerint azonban az "Operation Epic Folly", vagyis a "Monumentális Ostobaság Hadművelet" sokkal találóbb elnevezés lett volna.
#energia #egyesült államok #gazdaság #olaj #donald trump #irán #hajózás #gazdasági hatás #háború #Közel-Kelet #energiabiztonság

