Hosszú egyeztetés után dűlőre jutottak az uniós döntéshozók az USA-val kötött vámmegállapodás részleteiről.
A Hormuzi-krízis semmi ehhez képest: a történelem legnagyobb energiaválsága közeleg, az egész világot falhoz csaphatja
Az Öböl-válság most érkezik el a valódi következményekhez. A Hormuzi-szoros február végi lezárása óta a tankerek nem közlekednek, és a készletek egyre fogynak. A fizikai áruhiány hamarosan valósággá válik, miközben a határidős piacok meglepő derűlátást tükröznek - írja a Financial Times.
Nick Butler, a British Petrol egykori stratégiai alelnöke, a King's College London jelenlegi munkatársa szerint az olajválság új szakaszba lépett. Az eddig nagyrészt csak elméletben létező ellátási gondok mostantól kézzelfoghatóvá válnak. A hiányt végső soron a kereslet visszafogásával kell kezelni. Ez a gyakorlatban a jegybanki szigorítás és a recesszió valamilyen kombinációját jelenti. Minél tovább marad zárva a szoros, és minél nagyobb az infrastrukturális kár, annál súlyosabb lesz a gazdasági hatás.
A problémák messze túlmutatnak a szoros lezárásán. Irán – ahogy az előre várható volt – az energetikai infrastruktúrát is célba vette.
Butler szerint legalább nyolc jelentős öböl menti finomító részben vagy teljesen leállt, és a katari Ras Laffan LNG-terminál sem üzemel.
A helyreállítás időigénye egyelőre ismeretlen. A hiány ráadásul nem pusztán a nyersolajra korlátozódik. A válság előtt az Öböl-régió napi 3,3 millió hordó finomítói terméket és 1,5 millió hordó cseppfolyósított szénhidrogéngázt (LPG) exportált. Ezek a szállítmányok – köztük a gázolaj, a repülőgép-üzemanyag, a nafta és a motorbenzin – közvetlenül az ázsiai és európai ellátási láncokba kerültek.
A kieső nyersolaj- és termékfajtákat nem lehet egyszerűen pótolni. Még az Egyesült Államok sem önellátó ezen a téren, hiszen a finomítói meghatározott típusú kőolajkeverékeket igényelnek.
A gazdasági hatásokat eddig a készletek gyors leépítése tompította, a tartalékok azonban végesek. A kialakult szűk keresztmetszeteket szinte lehetetlen feloldani. A világ tartalék kitermelési kapacitásának nagy része éppen az Öböl-régióban található. A szaúdi és ománi csővezetékek kapacitása korlátozott, a bővítésük pedig éveket venne igénybe, miközben az európai finomítói kapacitás évek óta folyamatosan csökken.
A hiány ráadásul az energiahordozókon túl a héliumot, a metanolt, a foszfátot, a karbamidot, az ammóniát és a ként is érinti. A héliumhiány a félvezetőgyártásnak okoz károkat, a műtrágya-alapanyagok kiesése pedig a globális élelmiszertermelést fenyegeti. A kényszerű kerülőutak drasztikusan megdrágítják a tengeri szállítmányozást, emellett mintegy 20 ezer tengerész rekedt az Öböl-térségben.
A határidős piacok árazása arra utal, hogy a befektetők hamarosan tűzszünetre és a szoros megnyitására számítanak. Ennek a forgatókönyvnek azonban komoly akadályai vannak. Donald Trump nyíltan kijelentette, hogy Irán esetében kizárólag az atomfegyverhez jutás megakadályozása számít prioritásnak. Erősen kérdéses, hogy Teherán egyáltalán hajlandó lenne-e egy ilyen alkura, és bízna-e Trump ígéreteiben. Emellett az is kétséges, hogy Irán feladná-e az Öböl hajóforgalma feletti ellenőrzést, amelyet hatalmas áldozatok árán szerzett meg.
Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) igazgatója a történelem legnagyobb energiaválságára figyelmeztetett. Ha a helyzet nem változik meg belátható időn belül, ez a borúlátó jóslat könnyen beigazolódhat. Az Egyesült Államok az "Operation Epic Fury" (Epikus Harag Hadművelet) nevet adta a katonai beavatkozásnak. A cikk szerzője szerint azonban az "Operation Epic Folly", vagyis a "Monumentális Ostobaság Hadművelet" sokkal találóbb elnevezés lett volna.
