Közelkép néhány magyarországi forintbankjegyről.
Gazdaság

Elképesztő fordulatot vett a magyar forint szerda reggelre: erre kevesen számítottak a piacokon

Pénzcentrum/MTI
2026. május 20. 08:17

Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggel a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót 7 órakor 361,80 forinton jegyezték, alacsonyabban a kedd esti 362,49 forintnál. A dollár jegyzése 311,92 forintra gyengült 312,53 forintról, a svájci frank pedig 395,68 forintról 394,92 forintra süllyedt.

Az euró árfolyama 1,1598 dolláron stagnált.
Címlapkép: Getty Images
2026. május 20. szerda
Kockázati felár
A tényleges hitelkamatlábnak a kockázatmentes befektetés (államkötvény) hozama fölötti része, amely az adott ügyfélkör finanszírozásának kockázatát mutatja meg.

