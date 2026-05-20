Hullámvasútra ültek a magyar részvények: az egyik papír brutális emelkedést produkált

Csökkenéssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) szerdán az Equilor Befektetési Zrt.-től. elemzője szerint. Kedden a BÉT részvényindexe, a BUX 272,93 pontos, 0,21 százalékos csökkenéssel, 131 773,44 ponton zárt.

Czibere Ákos kiemelte: a vezető részvények közül a Magyar Telekom tovább emelkedett, a korábbi 2626 forintos ellenállás mára támasszá vált, a következő ellenállás 2736 forintnál húzódik. Kedden a részvény árfolyama 108 forinttal, 4,24 pontos 2654 forintra nőtt, forgalma 8,4 milliárd forint volt.

A Mol szintén erősödött, a részvényekkel továbbra is 4000 és 4100 forint között kereskednek. A papír 26 forinttal, 0,64 valódi 4060 forintra erősödött kedden, 2,0 milliárd forintos forgalomban.

OTP a 41 030 forintos támasz alá süllyedt, további támasz 40 135 forintnál húzódik. Kedden a ára 370 forint részvénytal, 40 710 forintra csökkent, 18,4 milliárd forintot tett ki.

A Richter a 10 269 forintos támaszról fordult vissza, az továbbra is 12 640 forintnál látható. A papírok árfolyama 70 forinttal esett, 2,4 milliárd forintot ért el kedden.