Halálos betegséget gyűrt le, most az NFL-ben készülhet: tündérmesét él át a fiatal futballista
Az NFL-ben szereplő Green Bay Packers leigazolta Marlon Jonest, a Vanderbilt egyetem draftolatlan cornerbackjét, aki 2024-ben daganatos betegség miatt kényszerült kihagyni egy teljes szezont. A játékos története az idei draft utáni időszak egyik legemlékezetesebb szerződéskötése - írta a NBC Sports.
Marlon Jones pályafutását az Eastern Washington egyetemen kezdte. Itt az FCS egyik legjobb cornerbackjeként tartották számon. Kiemelkedő teljesítménye után úgy döntött, hogy magasabb szintre lép, és a Vanderbilt csapatához igazol. Tervei azonban drámai fordulatot vettek: 2024 tavaszán, mindössze egy nappal a nashville-i költözése előtt, harmadik stádiumú Hodgkin-limfómát diagnosztizáltak nála.
A betegség miatt Jones a teljes 2024-es szezont kénytelen volt kihagyni. 2025-re azonban teljes remisszióba került, és megkapta az orvosi engedélyt a visszatérésre. Bár a Vanderbiltnél az elmúlt évben nem tudott kiemelkedő teljesítményt nyújtani, bebizonyította kitartását. Megmutatta, hogy a megterhelő kezelésekből felépülve idővel képes lehet az NFL-szintű játékra.
A CBS Sports értesülései szerint Jones draftolatlan szabadügynökként írt alá a Packershöz. Bejutása a végleges, 53 fős keretbe korántsem garantált, de megkapja a lehetőséget a bizonyításra. Mindezt alig két évvel azután érte el, hogy a súlyos diagnózis miatt kénytelen volt szüneteltetni a futballt.
Magas szintű biztonsági és logisztikai egyeztetést tartottak a szervezők a 2026. május 30-i, budapesti Bajnokok Ligája-döntő zökkenőmentes lebonyolítása érdekében.
Az utolsó hiányzó darabbal a gyűjtemény ma már több ezer fontot érhet, ám a tulajdonos hallani sem akar az eladásáról.
