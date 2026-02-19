Megszólalt III. Károly király András volt yorki herceg őrizetbe vétele után

Mint arról korábban beszámoltunk, őrizetbe vették András volt yorki herceget közfeladattal kapcsolatos visszaélés gyanúja miatt. III. Károly király közleményben reagált, hangsúlyozva, hogy a törvénynek érvényesülnie kell, és a hatóságok teljes támogatását élvezik, írja a BBC.

A rendőrség korábban arról tájékoztatott, hogy egy hatvanas éveiben járó férfit vettek őrizetbe Norfolk megyében, valamint házkutatásokat tartanak Berkshire és Norfolk területén. A férfi jelenleg is rendőrségi őrizetben van. A hatóságok a nemzeti iránymutatásra hivatkozva nem nevezték meg az érintettet, és arra figyelmeztettek, hogy az ügy aktív, ezért a nyilvános közléseknél kerülni kell a bíróság megsértését.

A nyomozás egy olyan panasz nyomán indult, amely szerint bizalmas anyagokat oszthattak meg Jeffrey Epsteinnel. András herceg korábban tagadta az Epstein-üggyel kapcsolatos jogsértéseket, és a mostani konkrét állításokra sem reagált.

III. Károly király közleményében „mélységes aggodalmának” adott hangot a történtek miatt. Úgy fogalmazott: az ügyet a megfelelő hatóságoknak kell teljes, tisztességes és szabályszerű eljárás keretében kivizsgálniuk, és ebben „teljes és feltétlen támogatásukat és együttműködésüket” élvezik. Hozzátette: a törvénynek érvényesülnie kell, és amíg az eljárás folyamatban van, nem kíván további megjegyzéseket tenni az ügyben.

A rendőrség közlése szerint alapos előzetes vizsgálat után indították meg a hivatalos nyomozást. A hatóságok hangsúlyozták: kiemelt közérdeklődés övezi az esetet, de az eljárás tárgyilagosságának megőrzése érdekében egyelőre csak korlátozott tájékoztatást adnak.