2026. február 19. csütörtök Zsuzsanna
1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
|
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
|
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
London, Egyesült Királyság - 2023. április 6: Károly király lobogó a Russell téren, amelyet a koronázás előtt helyeztek el.
Világ

Megszólalt III. Károly király András volt yorki herceg őrizetbe vétele után

Pénzcentrum
2026. február 19. 16:45

Mint arról korábban beszámoltunk, őrizetbe vették András volt yorki herceget közfeladattal kapcsolatos visszaélés gyanúja miatt. III. Károly király közleményben reagált, hangsúlyozva, hogy a törvénynek érvényesülnie kell, és a hatóságok teljes támogatását élvezik, írja a BBC.

III. Károly király közleményt adott ki azt követően, hogy testvérét, Andrást csütörtökön őrizetbe vették közfeladattal kapcsolatos visszaélés gyanúja miatt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A rendőrség korábban arról tájékoztatott, hogy egy hatvanas éveiben járó férfit vettek őrizetbe Norfolk megyében, valamint házkutatásokat tartanak Berkshire és Norfolk területén. A férfi jelenleg is rendőrségi őrizetben van. A hatóságok a nemzeti iránymutatásra hivatkozva nem nevezték meg az érintettet, és arra figyelmeztettek, hogy az ügy aktív, ezért a nyilvános közléseknél kerülni kell a bíróság megsértését.

A nyomozás egy olyan panasz nyomán indult, amely szerint bizalmas anyagokat oszthattak meg Jeffrey Epsteinnel. András herceg korábban tagadta az Epstein-üggyel kapcsolatos jogsértéseket, és a mostani konkrét állításokra sem reagált.

Kapcsolódó cikkeink:

III. Károly király közleményében „mélységes aggodalmának” adott hangot a történtek miatt. Úgy fogalmazott: az ügyet a megfelelő hatóságoknak kell teljes, tisztességes és szabályszerű eljárás keretében kivizsgálniuk, és ebben „teljes és feltétlen támogatásukat és együttműködésüket” élvezik. Hozzátette: a törvénynek érvényesülnie kell, és amíg az eljárás folyamatban van, nem kíván további megjegyzéseket tenni az ügyben.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A rendőrség közlése szerint alapos előzetes vizsgálat után indították meg a hivatalos nyomozást. A hatóságok hangsúlyozták: kiemelt közérdeklődés övezi az esetet, de az eljárás tárgyilagosságának megőrzése érdekében egyelőre csak korlátozott tájékoztatást adnak.
Címlapkép: Getty Images
#rendőrség #nyomozás #világ #egyesült királyság #brit #királyi család #iii. károly #letartóztatás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:43
17:26
17:15
17:05
16:52
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 19.
Megszólalt Trunk DABLTY Tamás: sokan gondolták, de nem a Z generáció fogja megváltani a világot
2026. február 18.
Ilyen kastélyokat vesz a hazai elit 2026-ban: súlyos milliárdokért eladó a magyar Versailles
2026. február 19.
Szinte senki sem beszél róla: így változtak az ápolók bérei az elöregedő társadalom árnyékában
2026. február 19.
Érik a tudás tragédiája, így pusztulhat ki a legendás magyar gógyi: drasztikus reform kellene az iskolákban
2026. február 19.
Brutál bezárási hullám indult el: sorra tűnnek el az ikonikus éttermek, sokan siratják kedvencüket
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 19. csütörtök
Zsuzsanna
8. hét
Február 19.
Torkos csütörtök
Február 19.
A magyar ápolók napja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Kiakadt Magyarország szomszédja, amiért hazánk gépei védik a légterüket: erős üzenetet küldtek Trumpnak
2
3 napja
Magára maradhat Orbán Viktor Trump béketanácsában: már csak ezen az egy emberen múlik, lesz-e ott más európai vezető rajta kívül
3
6 órája
Fordulat az ukrán dízelügyben: megszólalt a lengyel állami olajcég, teljesen mást mondanak, mint Magyarország
4
1 hete
Feloldana minden orosz szankciót Amerika: egyetlen dolgot kell ezért Moszkvának tennie
5
1 hete
Megszólalt az egykori pénzügyminiszter, hihetetlen, amit állít: hamarosan megszűnhet az euró, mint fizetőeszköz?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Nettó elszámolás (netting)
A nettósítás a klíringtagok megállapodása arról, hogy az egymással szemben fennálló tartozásaikat és követeléseiket egyetlen tartozássá vagy követeléssé alakítják oly módon, hogy a tartozásaik összegét csökkentik a követelések összegével.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 19. 16:06
Szinte senki sem beszél róla: így változtak az ápolók bérei az elöregedő társadalom árnyékában
Pénzcentrum  |  2026. február 19. 15:30
Figyelem! Népszerű fagyasztott gyümölcsöt hív vissza a boltokból a SPAR: ha ilyet vettél, nehogy megedd
Agrárszektor  |  2026. február 19. 17:27
Sokkoló, mennyi uniós támogatást kapnak ezek a gazdák: másoknak alig jut
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel