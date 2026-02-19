Merz lehetetlennek tartja a normális kapcsolatok helyreállítását Putyinnal.
Megszólalt III. Károly király András volt yorki herceg őrizetbe vétele után
Mint arról korábban beszámoltunk, őrizetbe vették András volt yorki herceget közfeladattal kapcsolatos visszaélés gyanúja miatt. III. Károly király közleményben reagált, hangsúlyozva, hogy a törvénynek érvényesülnie kell, és a hatóságok teljes támogatását élvezik, írja a BBC.
III. Károly király közleményt adott ki azt követően, hogy testvérét, Andrást csütörtökön őrizetbe vették közfeladattal kapcsolatos visszaélés gyanúja miatt.
A rendőrség korábban arról tájékoztatott, hogy egy hatvanas éveiben járó férfit vettek őrizetbe Norfolk megyében, valamint házkutatásokat tartanak Berkshire és Norfolk területén. A férfi jelenleg is rendőrségi őrizetben van. A hatóságok a nemzeti iránymutatásra hivatkozva nem nevezték meg az érintettet, és arra figyelmeztettek, hogy az ügy aktív, ezért a nyilvános közléseknél kerülni kell a bíróság megsértését.
A nyomozás egy olyan panasz nyomán indult, amely szerint bizalmas anyagokat oszthattak meg Jeffrey Epsteinnel. András herceg korábban tagadta az Epstein-üggyel kapcsolatos jogsértéseket, és a mostani konkrét állításokra sem reagált.
III. Károly király közleményében „mélységes aggodalmának” adott hangot a történtek miatt. Úgy fogalmazott: az ügyet a megfelelő hatóságoknak kell teljes, tisztességes és szabályszerű eljárás keretében kivizsgálniuk, és ebben „teljes és feltétlen támogatásukat és együttműködésüket” élvezik. Hozzátette: a törvénynek érvényesülnie kell, és amíg az eljárás folyamatban van, nem kíván további megjegyzéseket tenni az ügyben.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A rendőrség közlése szerint alapos előzetes vizsgálat után indították meg a hivatalos nyomozást. A hatóságok hangsúlyozták: kiemelt közérdeklődés övezi az esetet, de az eljárás tárgyilagosságának megőrzése érdekében egyelőre csak korlátozott tájékoztatást adnak.
Magyarország és Szlovákia leállította a dízelszállítást Ukrajnába, Brüsszel jövő héten egyeztet az ellátási zavarokról.
Fordulat az ukrán dízelügyben: megszólalt a lengyel állami olajcég, teljesen mást mondanak, mint Magyarország
A lengyel Orlen közölte: zavartalan az ellátás Magyarországon és Szlovákiában, sőt fokoznák az ukrán exportot.
A rendőrség egy norfolki férfit vett őrizetbe, a BBC értesülései szerint András hercegről van szó.
Az egész világ Donald Trumpra figyel: a katonaság már készen áll - csak egy parancsra várnak, és jöhet a brutális támadás
Izraelben is előkészületek folynak az Egyesült Államokkal közös csapásmérés lehetőségére.
Az ukrán elnök egy brit televíziós interjúban kategorikusan elutasította a területi engedmények lehetőségét.
A német kancellár határozottan elvetette a gondolatot, hogy országa önálló atomfegyver-programot indítson.
A tárgyalások a hivatalos diplomáciai csatornákat megkerülve zajlanak, ami arra utal, hogy Washington még mindig a 94 éves visszavonult vezetőt tartja Kuba tényleges irányítójának.
Szakértői elemzések szerint bár Teherán képes a tengeri forgalom megzavarására, a teljes zárlat technikai és gazdasági okokból gyakorlatilag kivitelezhetetlen.
Elképesztő üzletet kötött Donald Trump: rengeteg pénzről van szó, ez az ország lehet a vámháború nagy nyertese?
Jelentős japán befektetési hullám indul az Egyesült Államokban: 36 milliárd dollár értékben valósulnak meg energetikai és ipari projektek Ohio, Texas és Georgia államban.
A közzétett videókon füst emelkedik a terület fölött, amely több katonai és stratégiai létesítmény közelében található.
Az Egyesült Államok és Izrael közös katonai akcióra készülhet Irán ellen, amely az Axios információi szerint akár napokon vagy heteken belül megkezdődhet.
Az Eurostat legfrissebb adatai alapján 2024-ben az Európai Unióban 73,8 millióan dolgoztak a tudományos és technológiai szektorban.
A diplomata elismerően nyilatkozott Marco Rubio müncheni biztonsági konferencián elmondott beszédéről, amelyben a politikus szorosabb transzatlanti együttműködést sürgetett.
Ukrajna szankciócsomagot léptetett életbe Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök ellen, mivel aktívan közreműködik az Oroszország által folytatott háborúban.
Az Egyesült Államok közvetítésével zajló ukrán–orosz béketárgyalások második napja kezdődött meg szerdán Genfben.
Karnyújtásnyira a béke Ukrajnában? Szivárognak a hírek a tárgyalásokról: közelednek az orosz és ukrán álláspontok
Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja szerint jelentős eredményeket hozott az orosz–ukrán konfliktus rendezése érdekében zajló genfi béketárgyalások első fordulója.
Szigorúbb határellenőrzések és egyre több hazatérő: csökken a bevándorlók száma Németországban és az EU-ban.
Megrázó jóslatot kapott Európa legerősebb országa: brutálisan fogy a lakosság - még pár év, és több millióan eltűnnek
A 2030-ig tartó bevándorlás várhatóan jelentősen alacsonyabb lesz a korábban előrejelzettnél.
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén