A brit belügyminisztérium szerdai tájékoztatása szerint ezentúl nem engedik be az országba azokat, akik nem váltották ki az online beutazási engedélyt.
Rendőrök lepték el András volt yorki herceg otthonát: súlyos döntés készülhet Londonban
Befejeződött a hatnapos házkutatás András egykori windsori rezidenciáján, miközben a volt yorki herceg ellen tovább folyik a vizsgálat bizalmas kormányzati információk kiszivárogtatásának gyanúja miatt. A botrány már a trónöröklési sorrendet is érintheti, és nemzetközi politikai egyeztetéseket indított el.
A brit uralkodó, III. Károly király 66 éves öccse ellen rendőrségi vizsgálat folyik, miután felmerült vele szemben az a gyanú, hogy a korábbi években bizalmas brit kormányzati információkat szolgáltatott ki a fiatal nők, köztük gyermekkorú lányok elleni súlyos szexuális bűncselekményekért elítélt néhai amerikai pénzembernek, Jeffrey Epsteinnek.
Andrást múlt csütörtökön - a brit monarchia modernkori történetében példátlan módon - őrizetbe is vették közhivatali tisztséget betöltő személy által elkövetett kötelezettségszegés gyanújával, és bár félnapi kihallgatás után szabadon engedték, a rendőrségi vizsgálat folytatódik az ellene felmerült gyanú ügyében.
Őrizetbe vételével egyidőben a területileg illetékes rendőrség (Thames Valley Police) házkutatást kezdett András egykori lakhelyén, a windsori királyi kastély közelében lévő Royal Lodge rezidencián. Oliver Wright, a Temze-völgyi Rendőrség főparancsnok-helyettese kedden késő este jelentette be, hogy a 30 szobás épület átkutatása befejeződött, és a nyomozók távoztak a helyszínről. Wright nem részletezte a hatnapos házkutatás eredményét, csak annyit közölt: a rendőrség megfelelő időpontban tájékoztatást ad az ügyről, de "ez még egy ideig nem valószínű".
Andrástól bátyja, a 77 esztendős III. Károly király vonta meg a yorki hercegi címet még tavaly ősszel, miután egyre több adat került nyilvánosságra arról, hogy András milyen szoros baráti és üzleti kapcsolatokat ápolt a 2019-ben New York-i börtöncellájában elhunyt Epsteinnel.
Az Epstein-ügyről az utóbbi hetekben Amerikában nyilvánosságra hozott legújabb akták tanúsága szerint a volt yorki herceg - aki 2001 és 2011 között a brit kormány különleges nemzetközi kereskedelmi megbízottjaként járta a világot - számos elektronikus levélben szigorúan bizalmas brit hivatalos pénzügyi-gazdasági információkat szolgáltatott ki Epsteinnek e kormányzati megbízatása idején. A rendőrség a volt herceget ennek a gyanúnak az alapján vette őrizetbe a múlt héten. András kihallgatása 11 órán át tartott.
Hercegi címének és összes többi titulusának megvonása óta András minden külön királyi kiváltság és jogosultság nélküli magánemberként él, Andrew Mountbatten-Windsor polgári néven. A Windsor a jelenlegi királyi ház neve, Mountbatten pedig II. Erzsébet férje, Fülöp herceg anyai oldalról felvett polgári vezetékneve volt.
A brit kormány a napokban jelezte: vizsgálja azokat a jogi lehetőségeket, amelyek alapján Andrástól megvonható a trónöröklési jogosultság is. Az erről szóló döntés a volt herceg elleni rendőrségi vizsgálat befejeződése után várható. Ahhoz, hogy Andrást a trónutódlási sorból is eltávolítsák, törvénymódosításra van szükség.
A jogszabály ilyen értelmű módosítását a londoni parlament mellett abban a 14 további nemzetközösségi országban is jóvá kell hagyatni, amelyek a mindenkori brit uralkodót - jelenleg III. Károly királyt - ismerik el alkotmányos államfőként. Ezek közé tartozik Kanada - a világ legnagyobb területű monarchiája -, valamint Ausztrália, Új-Zéland, több más csendes-óceáni ország és számos karib-tengeri állam. Az országcsoport tagjai közül elsőként Ausztrália jelezte, hogy támogatja András herceg eltávolítását a trónutódlási sorból.
Anthony Albanese ausztrál kormányfő Keir Starmer brit miniszterelnökhöz intézett, Londonban ismertetett levelében közölte: az elmúlt időszak fejleményei nyomán az ausztrál kormány bármiféle olyan javaslatot elfogadna, amely a volt yorki herceg eltávolítását célozza a brit trónöröklési listáról.
