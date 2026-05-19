2026. május 19. kedd Ivó, Milán
22 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Vasárnap délelőtti foci a Flamengo Parkban.
Sport

Kihirdette a brazil vb-keretet Carlo Ancelotti: most kiderült, elviszik-e Amerikába Neymart

Pénzcentrum
2026. május 19. 11:53

Carlo Ancelotti szövetségi kapitány kihirdette a brazil válogatott 26 fős keretét a 2026-os világbajnokságra.  - közölte a BBC Sport.

A Santos játékosa 128 válogatott mérkőzésen 79 gólt szerzett, amivel minden idők legeredményesebb brazil labdarúgója. Bár az elmúlt éveit sérülések sora nehezítette, Ancelotti a Rio de Janeiró-i sajtótájékoztatón megnyugtatta a szurkolókat. Elmondta, hogy egész évben figyelemmel kísérték Neymar állapotát.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az utóbbi időszakban a játékos folyamatosan szerepelt klubjában, a Santosban, fizikailag pedig jó formában van. A keret kihirdetésekor a szurkolók ovációval fogadták Neymar nevét: amennyiben pályára lép, a 2014-es, 2018-as és 2022-es tornák után ez lesz a negyedik világbajnoksága.

A keretbe bekerült a Liverpool kapusa, Alisson Becker is: ő klubcsapatánál sérülés miatt az utolsó tíz mérkőzést kénytelen volt kihagyni. Az angol élvonalat több játékos is képviseli. A Manchester United párosán, Casemirón és Matheus Cunhán kívül meghívót kapott a Newcastle középpályása, Bruno Guimarães, és az Arsenal védője, Gabriel is.

Szintén csatlakozik a csapathoz a Brentford csatára, Igor Thiago, valamint a Bournemouth támadója, Rayan. Kimaradt viszont a keretből a Chelsea-ben szereplő João Pedro. Ez annak ellenére történt, hogy 15 góllal és öt gólpasszal a londoni klub házi gólkirálya volt az idei Premier League-szezonban.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A spanyol bajnokságból a Real Madrid sztárja, Vinícius Júnior, valamint a Barcelona szélsője, Raphinha is meghívót kapott. Mellettük helyet kapott a csapatban a Real Madridtól a Lyonhoz kölcsönadott 19 éves Endrick is. Az ötszörös világbajnok, vábát azonabn 2002 óta nem nyerő Brazília a C csoportban Marokkóval (június 13.), Haitival (június 20.) és Skóciával (június 24.) találkozik a vb csoportkörében.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #világbajnokság #premier league #real madrid #liverpool #vb 2026 #válogatott #brazil #Neymar

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:05
11:53
11:45
11:30
11:21
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 19.
Megszólalt a Kifli.hu frissen érkezett vezetője: teljesen új irányt vesz az online bolt, ez rengeteg magyar vásárlót érint
2026. május 18.
Brutális államadósságot örökölt meg Magyar Péter kormánya: óriási a krízis, hogyan fogjuk ezt visszafizetni?
2026. május 19.
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
2026. május 19.
Vége az olcsó nyaralások korszakának? Durva fordulat a turistaparadicsomban: jönnek a korlátozások, ezzel a magyaroknak is számolnia kell
2026. május 18.
Kiderült, hol a legbiztonságosabb élni a világon: óriási meglepetés az élen, a magyar városok nagy pofont kaptak
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 19. kedd
Ivó, Milán
21. hét
Május 19.
Forrásvizek napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Gyulay Zsolt: kevésen múlt, hogy nem vitték el a Forma-1-et Magyarországról, nagyon kemény harc megy a háttérben
2
2 napja
F1 Kanadai Nagydíj 2026: minden időpont, időmérő és versenykezdés, fontos infók itt!
3
2 napja
Itt vannak a magyar csapatok lehetséges ellenfelei: hosszú túra várhat a Győrre, Fradira is a selejtezőben
4
4 napja
Komoly fejlesztést kapott a Puskás a BL-döntőre: ezen múlik, hogy összeomlik-e a rendszer
5
2 napja
Búcsú előtt még beszólt edzőjének Mo Salah: páros lábbal szállt bele Arne Slotba
PÉNZÜGYI KISOKOS
Alapbiztosítás
a legfontosabb kockázatokra kötött biztosítási szerződés, amelyhez kiegészítő biztosítások is köthetők.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 19. 11:30
Szigorítást tervez a kormány, rengeteg idős bukhatja a jogosítványát: itt a javaslat, nem lesz kibúvó
Pénzcentrum  |  2026. május 19. 11:21
Hatalmas akcióval készül a BL-döntőre az egyik kártyacég: mindenki számára elérhető lesz, ennyit kell tenni hozzá
Agrárszektor  |  2026. május 19. 11:31
Dübörög az AgroFood 2026 konferencia - Itt a GALÉRIA az eseményről
Mondd el, mit gondolsz!
Töltsd ki a kérdőívet: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mégsem
Kitöltöm