Bár hivatalosan még egy évig szerződés köti a Manchester Cityhez, sajtóértesülések szerint Pep Guardiola a szezon végén távozik a csapat vezetőedzői posztjáról.
Kihirdette a brazil vb-keretet Carlo Ancelotti: most kiderült, elviszik-e Amerikába Neymart
Carlo Ancelotti szövetségi kapitány kihirdette a brazil válogatott 26 fős keretét a 2026-os világbajnokságra. - közölte a BBC Sport.
A Santos játékosa 128 válogatott mérkőzésen 79 gólt szerzett, amivel minden idők legeredményesebb brazil labdarúgója. Bár az elmúlt éveit sérülések sora nehezítette, Ancelotti a Rio de Janeiró-i sajtótájékoztatón megnyugtatta a szurkolókat. Elmondta, hogy egész évben figyelemmel kísérték Neymar állapotát.
Az utóbbi időszakban a játékos folyamatosan szerepelt klubjában, a Santosban, fizikailag pedig jó formában van. A keret kihirdetésekor a szurkolók ovációval fogadták Neymar nevét: amennyiben pályára lép, a 2014-es, 2018-as és 2022-es tornák után ez lesz a negyedik világbajnoksága.
A keretbe bekerült a Liverpool kapusa, Alisson Becker is: ő klubcsapatánál sérülés miatt az utolsó tíz mérkőzést kénytelen volt kihagyni. Az angol élvonalat több játékos is képviseli. A Manchester United párosán, Casemirón és Matheus Cunhán kívül meghívót kapott a Newcastle középpályása, Bruno Guimarães, és az Arsenal védője, Gabriel is.
Szintén csatlakozik a csapathoz a Brentford csatára, Igor Thiago, valamint a Bournemouth támadója, Rayan. Kimaradt viszont a keretből a Chelsea-ben szereplő João Pedro. Ez annak ellenére történt, hogy 15 góllal és öt gólpasszal a londoni klub házi gólkirálya volt az idei Premier League-szezonban.
A spanyol bajnokságból a Real Madrid sztárja, Vinícius Júnior, valamint a Barcelona szélsője, Raphinha is meghívót kapott. Mellettük helyet kapott a csapatban a Real Madridtól a Lyonhoz kölcsönadott 19 éves Endrick is. Az ötszörös világbajnok, vábát azonabn 2002 óta nem nyerő Brazília a C csoportban Marokkóval (június 13.), Haitival (június 20.) és Skóciával (június 24.) találkozik a vb csoportkörében.
