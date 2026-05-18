Cork, Írország - 2009. június 19.: A Ryanair Boeing 737-es repülőgépe üzemanyag-takarékos szárnyvégekkel leszálláskor a Corki repülőtéren, Cork, Írország
Hidegzuhany várhat a nyaralni vágyókra: keményen ráfázik, aki későn veszi meg a repülőjegyét idén

2026. május 18. 16:12

A Ryanair vezetése szerint a légitársaság nem tart üzemanyag-ellátási problémáktól az idei nyáron. A későn eszmélő utasok azonban magasabb jegyárakkal szembesülhetnek. A fapados légitársaság ugyan rekordnyereségről számolt be, de a közel-keleti konfliktus okozta bizonytalanság miatt lefelé módosította árelőrejelzéseit - tudósított a The Guardian.

Michael O'Leary vezérigazgató elmondta, hogy Európa mára bőségesen talált alternatív kerozinforrásokat. Ezek többek között Nyugat-Afrikából, Norvégiából és az amerikai kontinensről származnak. Ennek köszönhetően az ellátás még a Hormuzi-szoros további lezárása esetén is biztosított marad. Neil Sorahan pénzügyi igazgató hozzátette: bár két hónapja még valós aggodalmak övezték a kérdést, mostanra szinte biztosra vehető, hogy a nyáron nem lesznek ellátási zavarok.

A jegyárakra ugyanakkor nyomás nehezedik. A Ryanair közlése szerint a tarifák az elmúlt hetekben csökkentek a közel-keleti konfliktus okozta fogyasztói bizonytalanság miatt. A júniussal záruló negyedévben egyszámjegyű százalékos mérséklődés várható. A légitársaság a nyári árelőrejelzését is lefelé módosította: a korábban várt szerény emelkedés helyett most nagyjából az előző évivel megegyező, stagnáló árszinttel számol.

A kereslet továbbra is erős, de az utasok a szokásosnál később foglalnak, és nagyobb érdeklődést mutatnak a belföldi úti célok iránt. Sorahan azonban figyelmeztetett, hogy a késlekedők végül jóval magasabb jegyárakkal találhatják szemben magukat. Dan Coatsworth, az AJ Bell piaci elemzője szerint a piac jelenleg túl törékeny ahhoz, hogy a légitársaságok a növekvő költségeket egyszerűen áthárítsák az utasokra. A szakértő úgy véli, az iparági szereplők áremelés helyett inkább árcsökkentéssel próbálják fenntartani a keresletet.

A Ryanair 2027 áprilisáig az üzemanyag-szükségletének 80 százalékát már fedezeti ügyletekkel biztosította, hordónként mintegy 67 dolláros áron. O'Leary hangsúlyozta: ha az iráni konfliktus jövőre is elhúzódik, a kisebb fedezeti aránnyal rendelkező európai légitársaságok közül többen már a télen csődbe mehetnek.

A légitársaság a márciussal záruló pénzügyi évben 2,26 milliárd eurós rekord adózott eredményt ért el. Ennek ellenére a 2027-es üzleti évre vonatkozó eredményelőrejelzését visszavonta. Ezt a lépést az üzemanyagárak, a környezetvédelmi adók és a bérköltségek körüli fokozott bizonytalansággal indokolták. A Ryanair idén 300 millió eurós növekedéssel, összesen mintegy 1,4 milliárd eurós uniós környezetvédelmi adóteherrel számol. A vállalatvezetők szerint ez a teher tovább rontja az európai légi közlekedés globális versenyképességét.

A vállalat emellett bejelentette, hogy tárgyalásokat folytat Michael O'Learyvel a jelenlegi szerződésének 2028-ról 2032-ig történő meghosszabbításáról. Az új megállapodás keretében a vezérigazgató 10 millió darabos részvényopciót kapna az iráni háború előtti piaci áron. Ezeket azonban csak akkor hívhatja le, ha a cég teljesíti az ambiciózus nyereség- és részvényárfolyam-célokat.
