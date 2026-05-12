Nagyon nehéz tárgyalásra indul Donald Trump: most megfoghatja Kína, ebből vajon ki tud mászni?

Az iráni háború miatti csökkenő népszerűség és a bírósági kudarcok jelentősen szűkítették Donald Trump mozgásterét, miközben Hszi Csin-ping egyre erősebb gazdasági nyomásgyakorló eszköztárral várja - írta meg a Reuters.

Trump egy évvel ezelőtt még azzal számolt, hogy a magas büntetővámok térdre kényszerítik Kínát. A Reutersnek nyilatkozó elemzők szerint ehhez képest a pekingi tárgyalásokon már csak néhány szója-, marhahús- és repülőgép-eladási üzletben, valamint az iráni konfliktus rendezéséhez nyújtott kínai segítségben bízhat. Ez lesz az első érdemi egyeztetés azóta, hogy a két vezető tavaly októberben egy dél-koreai katonai támaszponton megállapodott a több mint százszázalékos vámok és a ritkaföldfémek exportkorlátozásának felfüggesztéséről.

Az amerikai elnök azóta több fronton is nehéz helyzetbe került. Az amerikai bíróságok megkérdőjelezték vámintézkedéseinek jogszerűségét, az iráni háború pedig nemcsak a közel-keleti helyzetet mérgesítette el és globális energiaválságot okozott, hanem a belpolitikai népszerűségét is aláásta. A Reuters és az Ipsos legutóbbi felmérése szerint az amerikaiak több mint 60 százaléka ellenzi az iráni háborút. A novemberi félidős választások közeledtével ez komoly politikai terhet jelent. Trump éppen ezért szeretné, ha Kína – mint Irán egyik fő olajvásárlója és szövetségese – rábírná Teheránt a megállapodásra.

Peking azonban viszonzást vár, elsősorban Tajvan ügyében. Kína azt szeretné, ha Washington egyértelműen kijelentené, hogy nem támogatja a sziget függetlenségét, és nem tesz olyan lépéseket, amelyek bátorítanák ezeket a törekvéseket. Emellett a kínai vezetés a félvezető-gyártó berendezésekre és a fejlett memóriachipekre vonatkozó technológiai exportkorlátozások visszavonását is kéri. Továbbá garanciákat várnak arra, hogy Washington a jövőben nem vezet be újabb büntető kereskedelmi intézkedéseket.

Az októberi kereskedelmi fegyverszünet óta Kína a saját gazdasági eszköztárát is bővítette. Törvényt hoztak az ellátási láncok Kínából való kitelepítését büntető intézkedésekről, és megszigorították a ritkaföldfémek kiviteli engedélyezési rendszerét. Trump kíséretében ugyan ott lesz Elon Musk és Tim Cook is, de az amerikai üzleti delegáció jóval kisebb lesz, mint a 2017-es pekingi látogatásakor.

A kereskedelmi fegyverszünet meghosszabbítása sem garantált, és az érdemi gazdasági eredmények is várhatóan csekélyek lesznek. Scott Kennedy, a washingtoni Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja szakértője szerint a csúcs legvalószínűbb kimenetele egy "felszínes tűzszünet, amely nagyrészt Kínának kedvez".