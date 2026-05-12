Az energiaügyi minisztérium szerint az amerikai kormányzati tartalékokból már körülbelül 35 millió hordó olajat szabadítottak föl eddig.
Nagyon nehéz tárgyalásra indul Donald Trump: most megfoghatja Kína, ebből vajon ki tud mászni?
Az iráni háború miatti csökkenő népszerűség és a bírósági kudarcok jelentősen szűkítették Donald Trump mozgásterét, miközben Hszi Csin-ping egyre erősebb gazdasági nyomásgyakorló eszköztárral várja - írta meg a Reuters.
Trump egy évvel ezelőtt még azzal számolt, hogy a magas büntetővámok térdre kényszerítik Kínát. A Reutersnek nyilatkozó elemzők szerint ehhez képest a pekingi tárgyalásokon már csak néhány szója-, marhahús- és repülőgép-eladási üzletben, valamint az iráni konfliktus rendezéséhez nyújtott kínai segítségben bízhat. Ez lesz az első érdemi egyeztetés azóta, hogy a két vezető tavaly októberben egy dél-koreai katonai támaszponton megállapodott a több mint százszázalékos vámok és a ritkaföldfémek exportkorlátozásának felfüggesztéséről.
Az amerikai elnök azóta több fronton is nehéz helyzetbe került. Az amerikai bíróságok megkérdőjelezték vámintézkedéseinek jogszerűségét, az iráni háború pedig nemcsak a közel-keleti helyzetet mérgesítette el és globális energiaválságot okozott, hanem a belpolitikai népszerűségét is aláásta. A Reuters és az Ipsos legutóbbi felmérése szerint az amerikaiak több mint 60 százaléka ellenzi az iráni háborút. A novemberi félidős választások közeledtével ez komoly politikai terhet jelent. Trump éppen ezért szeretné, ha Kína – mint Irán egyik fő olajvásárlója és szövetségese – rábírná Teheránt a megállapodásra.
Peking azonban viszonzást vár, elsősorban Tajvan ügyében. Kína azt szeretné, ha Washington egyértelműen kijelentené, hogy nem támogatja a sziget függetlenségét, és nem tesz olyan lépéseket, amelyek bátorítanák ezeket a törekvéseket. Emellett a kínai vezetés a félvezető-gyártó berendezésekre és a fejlett memóriachipekre vonatkozó technológiai exportkorlátozások visszavonását is kéri. Továbbá garanciákat várnak arra, hogy Washington a jövőben nem vezet be újabb büntető kereskedelmi intézkedéseket.
Az októberi kereskedelmi fegyverszünet óta Kína a saját gazdasági eszköztárát is bővítette. Törvényt hoztak az ellátási láncok Kínából való kitelepítését büntető intézkedésekről, és megszigorították a ritkaföldfémek kiviteli engedélyezési rendszerét. Trump kíséretében ugyan ott lesz Elon Musk és Tim Cook is, de az amerikai üzleti delegáció jóval kisebb lesz, mint a 2017-es pekingi látogatásakor.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A kereskedelmi fegyverszünet meghosszabbítása sem garantált, és az érdemi gazdasági eredmények is várhatóan csekélyek lesznek. Scott Kennedy, a washingtoni Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja szakértője szerint a csúcs legvalószínűbb kimenetele egy "felszínes tűzszünet, amely nagyrészt Kínának kedvez".
Véget érhet az ukrajnai háború 2026-ban? Kimondták az ítéletet, ez kell ahhoz, hogy Putyin végre letegye a fegyvert
Véget érhet a háború 2026-ban, vagy csak a kifáradás jeleit látjuk?
Az egyik helyszínen a rendőrökre is rátámadt egy medve, miközben a halálesetet vizsgálták.
Tűzvész a történelmi ukrajnai atomkatasztrófa helyszínén: a legrosszabbtól tartottak, most kiderült a teljes igazság
Sikerült lokalizálni az erdőtüzet a csernobili zárt övezetben, Ukrajnában - közölte hétfőn a kijevi energiaügyi minisztérium.
Megszólalt a magyarországi sorkatonaság visszaállításáról Ruszin-Szendi Romulusz: erre lehet készülni
Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszterjelölt a parlamenti bizottsági meghallgatásán több fontos dologról is beszélt.
Az Országgyűlés illetékes bizottsága támogatta Gajdos László, a Tisza Párt miniszterjelöltjének kinevezését az újonnan felálló, önálló környezetvédelmi tárca élére.
A döntés az olajárak hirtelen és meredek emelkedéséhez vezetett404
Elszabadult a pokol a puskaporos hordónak számító térségben: az Egyesült Államok határozott válasza után máris kilőttek az árak
Donald Trump elfogadhatatlannak nevezte és elutasította Irán békejavaslatra adott válaszát.
Váratlan nevet dobott be Vlagyimir Putyin: kiderült, ki lehet a kulcsfigura az ukrajnai béke elhozásában
A német hírügynökség érdeklődésére a hivatal azt közölte, a volt német kancellár nem kívánja kommentálni az ügyet.
Vészjósló üzenetet küldött Vlagyimir Putyin: újabb állam juthat Ukrajna sorsára, ha az Európai Uniót választja
Az ukrajnai konfliktus a végéhez közeledik - jelentette ki Vlagyimir Putyin, mindeközben odaszúrt az EU-hoz csatlakozni kívánó Örményországnak.
Putyin kíméletlenül őszinte vallomást tett az ukrajnai háborúról: hadat üzen a NATO-nak az orosz elnök?
Az ukrajnai háború kapcsán Putyin egyértelműsítette: hazája nem Ukrajnával, hanem a NATO agresszív erőivel áll szemben, és nem fognak meghátrálni.
Donald Trump rendkívüli bejelentése az orosz-ukrán békéről: ez egy nagyon hosszú, gyilkos és nehéz háború végének kezdete
Donald Trump amerikai elnök bejelentése alapján szombaton háromnapos tűzszünet lép életbe Oroszország és Ukrajna között.
Kimondta a legrosszabbat Donald Tusk: gigantikus uniós hitelből fegyverkeznek a nyílt konfliktus árnyékában
Lengyelország a legnagyobb kedvezményezettje a védelmi képességek fejlesztését célzó uniós SAFE programnak a tagállamok közül.
Friss! Lángokban áll Csernobil környéke: a tűzoltók tehetetlenek a láthatatlan fenyegetéssel szemben
Két orosz Sahed típusú drón becsapódása okozott nagy kiterjedésű erdőtüzet a csernobili tiltott övezetben.
Az európaiak nagy többsége előnyöket lát országa európai uniós tagságában, és a közösséget a stabilitás és a biztonság pillérének tekinti.
Vlagyimir Putyin elképesztő fenyegetést tett közzé: brutális rakétacsapás érheti Ukrajna fővárosát a támadások után
Oroszország és Ukrajna kölcsönösen a tűzszünet megsértésével vádolja egymást: mi folyik itt?
Műholdképek rántották le a leplet Kim Dzsong Un nagy titkáról: kiderült az elhallgatott igazság az orosz-ukrán háborúról
Mintegy 2300 észak-koreai katona neve szerepel egy Phenjanban nemrég felavatott emlékművön...
Elszabadult a pokol a nyílt vízen: rakétaeső zúdult az Egyesült Államok hadihajóira, azonnal megindult a kíméletlen válaszcsapás
Az amerikai–iráni tűzszünet törékenységét bizonyítja, hogy pénteken összecsaptak az Egyesült Államok és Irán erői a Hormuzi-szorosban.
Az amerikai költségvetésben látványos átrendeződés indult el, amely hosszú idő után újraírhatja a kiadási prioritásokat.
-
Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
A Pénzcentrum lépésről lépésre követi végig, hogy lesz a kertészetből indulva villámgyorsan friss áru az Aldi üzleteiben.
-
Technológia a kertedben: így automatizálhatjuk a kinti munkát (x)
A modern kertápoláshoz most ajándék is jár
-
A tervezés hiánya vezet az ittas vezetéshez – derül ki a Bolt kutatásából (x)
A Bolt Magyarország legfrissebb kutatása rávilágít azokra a valós élethelyzetekre, amelyek az ittas vezetéssel kapcsolatos kockázatos döntésekhez vezetnek
-
Nemzetközi seregszemle, ismét együtt az ipar szereplői (x)
IPAR NAPJAI – MACH TECH – AUTOMOTIVE HUNGARY szakkiállítások 2026. május 18-21. között a HUNGEXPO-n