2026. május 12. kedd Pongrác
15 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
az USA és Kína zászlaját festették a repedezett falra
Világ

Nagyon nehéz tárgyalásra indul Donald Trump: most megfoghatja Kína, ebből vajon ki tud mászni?

Pénzcentrum
2026. május 12. 12:47

Az iráni háború miatti csökkenő népszerűség és a bírósági kudarcok jelentősen szűkítették Donald Trump mozgásterét, miközben Hszi Csin-ping egyre erősebb gazdasági nyomásgyakorló eszköztárral várja - írta meg a Reuters.

Trump egy évvel ezelőtt még azzal számolt, hogy a magas büntetővámok térdre kényszerítik Kínát. A Reutersnek nyilatkozó elemzők szerint ehhez képest a pekingi tárgyalásokon már csak néhány szója-, marhahús- és repülőgép-eladási üzletben, valamint az iráni konfliktus rendezéséhez nyújtott kínai segítségben bízhat. Ez lesz az első érdemi egyeztetés azóta, hogy a két vezető tavaly októberben egy dél-koreai katonai támaszponton megállapodott a több mint százszázalékos vámok és a ritkaföldfémek exportkorlátozásának felfüggesztéséről.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az amerikai elnök azóta több fronton is nehéz helyzetbe került. Az amerikai bíróságok megkérdőjelezték vámintézkedéseinek jogszerűségét, az iráni háború pedig nemcsak a közel-keleti helyzetet mérgesítette el és globális energiaválságot okozott, hanem a belpolitikai népszerűségét is aláásta. A Reuters és az Ipsos legutóbbi felmérése szerint az amerikaiak több mint 60 százaléka ellenzi az iráni háborút. A novemberi félidős választások közeledtével ez komoly politikai terhet jelent. Trump éppen ezért szeretné, ha Kína – mint Irán egyik fő olajvásárlója és szövetségese – rábírná Teheránt a megállapodásra.

Kapcsolódó cikkeink:

Peking azonban viszonzást vár, elsősorban Tajvan ügyében. Kína azt szeretné, ha Washington egyértelműen kijelentené, hogy nem támogatja a sziget függetlenségét, és nem tesz olyan lépéseket, amelyek bátorítanák ezeket a törekvéseket. Emellett a kínai vezetés a félvezető-gyártó berendezésekre és a fejlett memóriachipekre vonatkozó technológiai exportkorlátozások visszavonását is kéri. Továbbá garanciákat várnak arra, hogy Washington a jövőben nem vezet be újabb büntető kereskedelmi intézkedéseket.

Az októberi kereskedelmi fegyverszünet óta Kína a saját gazdasági eszköztárát is bővítette. Törvényt hoztak az ellátási láncok Kínából való kitelepítését büntető intézkedésekről, és megszigorították a ritkaföldfémek kiviteli engedélyezési rendszerét. Trump kíséretében ugyan ott lesz Elon Musk és Tim Cook is, de az amerikai üzleti delegáció jóval kisebb lesz, mint a 2017-es pekingi látogatásakor.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A kereskedelmi fegyverszünet meghosszabbítása sem garantált, és az érdemi gazdasági eredmények is várhatóan csekélyek lesznek. Scott Kennedy, a washingtoni Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja szakértője szerint a csúcs legvalószínűbb kimenetele egy "felszínes tűzszünet, amely nagyrészt Kínának kedvez".
Címlapkép: Getty Images
#világ #donald trump #kína #irán #kereskedelmi háború #amerikai egyesült államok #geopolitika #energiaválság #háború #Közel-Kelet #vámok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:47
13:40
13:34
13:20
13:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 12.
Marad az Otthon Start, Babaváró, CSOK a Tisza-kormány alatt? Nagy változás jöhet a támogatott hiteleknél
2026. május 11.
Íme a nyugati márkák, amiket Orbánék kitiltottak Magyarországról: évtizedes a lemaradás
2026. május 12.
Súlyos dolog derült ki az idős magyarok oltásairól: sokan nem is sejtik, mekkora veszélynek teszik ki magukat, ennek komoly következménye lehet
2026. május 12.
Véget érhet az ukrajnai háború 2026-ban? Kimondták az ítéletet, ez kell ahhoz, hogy Putyin végre letegye a fegyvert
2026. május 11.
Ki nem találod, mi a siker igazi titka: jó emberi kapcsolatok, egészség vagy a pénz?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 12. kedd
Pongrác
20. hét
Május 12.
Az ápolónők nemzetközi napja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Hamarosan örökre búcsút mondhatunk a május elsejei munkaszüneti napnak? Már elindult a folyamat, minden egy irányba mutat
2
1 napja
Végre meglépték, szigorú tilalom lép életbe Magyarországon: ennek rengeteg állatbarát fog örülni
3
2 napja
Vészjósló üzenetet küldött Vlagyimir Putyin: újabb állam juthat Ukrajna sorsára, ha az Európai Uniót választja
4
2 hete
Ilyen még sosem történt az ukrán háború kezdete óta: maga Putyin kérte a tűzszünetet - óriási bajban van Oroszország?
5
1 hete
Vészjósló kijelentést tett a lengyel miniszterelnök: hónapokon belül támadhatnak az oroszok, Amerika nem fog segíteni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Államháztartási hiány
A központi költségvetés, az elkülönített állami alapok és az egyes alrendszerek - egészségbiztosítási alap, nyugdíjbiztosítási alap - együttes hiánya.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 12. 13:04
Súlyos dolog derült ki az idős magyarok oltásairól: sokan nem is sejtik, mekkora veszélynek teszik ki magukat, ennek komoly következménye lehet
Pénzcentrum  |  2026. május 12. 11:46
Máris repedezik a kormány: lemondott az egyik miniszter, erre szólítja fel a miniszterelnököt is
Agrárszektor  |  2026. május 12. 13:32
Sokan örülnek az erős forintnak, pedig agrárvállalkozások tömegei kerültek emiatt bajba
Mondd el, mit gondolsz!
Töltsd ki a kérdőívet: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mégsem
Kitöltöm