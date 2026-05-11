Donald J. Trump elnök sajtótájékoztatón mond beszédet 2026. március 9-én. (A Fehér Ház hivatalos fotója: Daniel Torok)
Világ

Elszabadult a pokol a puskaporos hordónak számító térségben: az Egyesült Államok határozott válasza után máris kilőttek az árak

Pénzcentrum
2026. május 11. 07:35

Donald Trump elfogadhatatlannak nevezte és elutasította Irán békejavaslatra adott válaszát. Eközben a közel-keleti tűzszünet a gyakorlatban teljesen összeomlott. A térségben állandósultak a dróntámadások, Izrael pedig folytatja a libanoni hadműveleteket. Benjámin Netanjahu miniszterelnök egyértelművé tette: a háborúnak addig nincs vége, amíg Irán nukleáris létesítményeit fel nem számolják.

Az Egyesült Államok korábban egy tizennégy pontból álló békejavaslatot terjesztett elő. Erre válaszul Irán egy ellenjavaslattal állt elő, amelyben rövidebb moratóriumot kért. Emellett vállalta volna a nagymértékben dúsított uránkészletének részleges exportját és hígítását, de határozottan elutasította a nukleáris létesítmények leszerelését. Donald Trump a közösségi oldalán reagált a fejleményekre. Elfogadhatatlannak nevezte a teheráni választ, és kijelentette: Irán 47 éve játszadozik az Egyesült Államokkal és a világgal, de ennek a korszaknak most vége - számolt be a 444.hu.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök szintén keményvonalas álláspontot képvisel. Figyelmeztetett, hogy a konfliktus addig folytatódik, amíg Irán dúsított uránnal és urándúsító üzemekkel rendelkezik. Arra a kérdésre, hogyan lehetne ezeket a készleteket eltávolítani, úgy fogalmazott: "Bemész, és kihozod". Hozzátette, hogy szerinte Donald Trump is ezt a megoldást támogatja.

A diplomáciai patthelyzettel párhuzamosan a korábban pakisztáni közvetítéssel létrejött tűzszünet teljesen érvényét vesztette. Vasárnap az Egyesült Arab Emírségek és Kuvait légterébe is iráni drónok hatoltak be, Katar partjainál pedig egy dróncsapás tüzet okozott egy hajón. Hasonló támadás ért egy iráni kurd fegyveresek által használt tábort is az észak-iraki Erbíl közelében. Eközben Oroszország továbbra is fegyvereket szállít Teheránnak.

A háború másik frontján, Libanonban is folytatódnak a harcok. Donald Trump korábban felszólította Izraelt, hogy állítsa le a Hezbollah elleni bombázásokat, és a tűzszünetet terjesszék ki Libanonra is. Az izraeli hadsereg azonban – némileg csökkentett intenzitással ugyan, de – folytatja a csapásokat. A libanoni egészségügyi minisztérium jelentése szerint szombaton 36 ember halt meg és 74-en megsebesültek az izraeli támadásokban. Az izraeli erők eközben újabb, a csapataik felé tartó Hezbollah-drónokat semmisítettek meg.

Az amerikai-iráni feszültség fennmaradása a világgazdaságra is azonnali hatást gyakorolt: a kőolaj hordónkénti ára hétfőn három dollárral emelkedett. A helyzetet tovább súlyosbítja a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság. A globális olajellátás korábban ötödét biztosító tengerszoros a jelenlegi konfliktus egyik legfontosabb nyomásgyakorló eszközévé vált.
#világ #drón #donald trump #világgazdaság #irán #amerikai egyesült államok #háború #kőolaj #Közel-Kelet #fegyveres konfliktus #benjamin netanjahu

Kamatváltoztatási mutató
A kamatváltoztatási mutató határozza meg, hogy a fix kamatozású hitel kamata milyen feltételek mellett módosulhat. A hitelünk mutatója megtalálható a szerződésben, a mutatók típusait pedig az MNB teszi közzé. Több típusa is létezik, 3, 4, 5, és 10 évente változó és teljes futamidőre fixált mutatók a jellemzőek.

