A közel-keleti konfliktus érezhetően visszaveti az utazási keresletet: az Airbnb és az Expedia egyre több lemondással és útvonal-megszakítással szembesül.
Elszabadult a pokol a nyílt vízen: rakétaeső zúdult az Egyesült Államok hadihajóira, azonnal megindult a kíméletlen válaszcsapás
Az amerikai–iráni tűzszünet törékenységét bizonyítja, hogy pénteken összecsaptak az Egyesült Államok és Irán erői a Hormuzi-szorosban. A történtekért mindkét fél a másikat tette felelőssé. Donald Trump amerikai elnök szerint a fegyvernyugvás továbbra is érvényben van, ugyanakkor keményen figyelmeztette Teheránt.
Az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) közleménye szerint Irán "kiprovokálatlan támadást" hajtott végre három amerikai irányítottrakéta-romboló ellen a Hormuzi-szorosban. Az akció során rakétákat, drónokat és kisméretű hadihajókat is bevetettek. A CENTCOM tájékoztatása szerint az amerikai erők semlegesítették a fenyegetéseket. Ezt követően válaszcsapást mértek különböző iráni katonai célpontokra, köztük rakéta- és drónindító állásokra, parancsnoki pontokra, valamint felderítő egységekre - tudósított a BBC.
Irán ezzel szemben azt állította, hogy az Egyesült Államok támadott meg egy iráni olajtankert és egy másik hajót a Hormuzi-szoros közelében. Hozzátették, hogy az amerikaiak légitámadásokat hajtottak végre több part menti terület, köztük Bandar Hamir, Szírik és a Kesm-sziget ellen. Az iráni katonai vezetés beszámolója szerint azonnal válaszcsapást mértek az amerikai hadihajókra, amelyekben "jelentős károkat" okoztak, egyúttal a tűzszünet megsértésével vádolták meg Washingtont.
A helyzetet tovább élezte az Egyesült Arab Emírségek védelmi minisztériumának bejelentése, miszerint a légvédelmük egy Irán felől érkező rakéta- és dróntámadást hárított el. A közlemény szerint két ballisztikus rakétát és három drónt indítottak iráni területről. A támadásban hárman szenvedtek könnyebb sérüléseket, eközben pedig Teheránban is robbanásokat lehetett hallani.
Az incidens különösen rossz időpontban történt. Mindössze egy nappal korábban az iráni külügyminisztérium még azt közölte, hogy megfontolja az amerikai békejavaslatot. Az Axios értesülései szerint a Fehér Ház úgy véli, közel állnak egy 14 pontos keretmegállapodás megkötéséhez Iránnal. Ez a dokumentum szolgálhatna alapul a későbbi, részletes nukleáris tárgyalásokhoz. A háttérben Pakisztán közvetítőként dolgozik azon, hogy a tűzszünetet tartós békévé alakítsák. Az iráni parlament nemzetbiztonsági bizottságának szóvivője ugyanakkor a javaslatot csupán egy amerikai "kívánságlistának" minősítette.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Donald Trump a Truth Social platformon arról számolt be, hogy az amerikai erők megsemmisítettek több kisméretű hajót, rakétát és drónt. Az elnök egyúttal megismételte korábbi fenyegetését is: ha Irán nem írja alá gyorsan a megállapodást, a következmények sokkal súlyosabbak lesznek. Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter az X-en úgy reagált a történtekre, hogy valahányszor egy diplomáciai megoldás kerül az asztalra, az Egyesült Államok inkább egy "felelőtlen katonai kalandot" választ helyette.
A két fél közötti legfőbb vitapont továbbra is az iráni nukleáris program. Trump többször kijelentette, hogy Irán beleegyezett abba, miszerint soha nem tesz szert atomfegyverre. Ezt az állítást azonban Teherán eddig nem erősítette meg. Egy izraeli forrás a BBC-nek közben azt nyilatkozta, hogy a legutóbbi összecsapásban nem vállaltak szerepet az izraeli erők.
Az amerikai költségvetésben látványos átrendeződés indult el, amely hosszú idő után újraírhatja a kiadási prioritásokat.
Az Egyesült Államok csapást mért iráni katonai célpontokra, miután Irán rakétákkal, drónokkal és kis hadihajókkal támadott meg három amerikai rombolót a Hormuzi-szorosban
Kiderült, hova teszik a pénzüket a magyarok: rengetegen hagynak ki így egy hatalmas megtakarítási lehetőséget
A közhiedelemmel szemben a magyarok többsége nem tartja lustának vagy pénzügyileg felelőtlennek a mai fiatalokat.
Melléthei-Barna Márton a közösségi oldalán jelentette be, hogy lemond az igazságügyi miniszteri jelöltségről.
Tömegesen nyitják az adómentes számlákat az élelmes magyarok: az MNB is a második legnagyobb negyedéves ugrást mérte
Rekordütemben nő a tartós befektetési számlák (TBSZ) és a nyugdíj-előtakarékossági számlák (NYESZ) népszerűsége Magyarországon.
A miniszter hangsúlyozta, hogy Szerbia nem hajlandó átlépni azokat a korábban meghatározott stratégiai kereteket, amelyek az ország energiaellátásának stabilitását szolgálják.
A TotalEnergies 5,8 milliárd eurós negyedéves nyeresége újra fellobbantotta az extraprofitadóról szóló politikai vitát Franciaországban.
Megdöbbentő fordulat az olajpiacon: ez az egyetlen megállapodás, ami végleg megváltoztathatja az energiaárak jövőjét
Mindkét meghatározó referenciaolaj árfolyama már szerdán is több mint 7 százalékot zuhant.
A Fehér Ház új terrorellenes stratégiájában „a terrorizmus melegágyának” nevezte Európát.
Az Európai Parlament és az uniós tagállamok képviselői nem tudtak megállapodni az EU és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi megállapodás részleteiről.
Hiába keltek hajnalban, csak a földön jutott hely a családnak, végül a bíróság is nekik adott igazat.
Donald Trump hiába állítja, hogy közel a béke: óriási a baj, rengeteg hajó rekedt a közel-keleti válság kellős közepén
Donald Trump szerint jól haladnak a tárgyalások Iránnal a háború lezárásáról és az atomfegyverkezés megakadályozásáról.
Két, Oroszországból indított drón sértette meg Lettország légterét, majd csapódott be az ország területén – jelentette be a lett hadsereg.
Az olajárak szerdán kétéves mélypontra zuhantak, miután hírek röppentek fel az USA és Irán közeli megállapodásáról.
Ukrajna ritka, mélységi csapást mért Oroszország területére, miközben Moszkva a május 9-i győzelem napi ünnepségekre készül.
Trump szerint „óriási előrelépés” történt Iránnal, ezért szünetel a hajók kísérésére indított akció.
Folyamatos a tagországokban a jellemzően elmaradottabb vidékekről és régiókból való elvándorlás, amelynek most egy mélyreható programmal vetnének véget az Unióban.
Bár első ránézésre stabilizálódott a helyzet, a háttérben egyre nagyobb különbségek alakulnak ki a közép- és kelet-európai gazdaságok között.
-
A héten nyit a régió új nemzetközi filmipari eseménye (x)
Május 8-án indul a Eurocine Budapest a Hungexpo-n