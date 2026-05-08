A Hormuzi-szoros lezárása olaj- és gáztartályokat érint, ami a közel-keleti háborúból eredő globális energiaválsághoz vezetett (légi felvétel).(légi felvétel).
Elszabadult a pokol a nyílt vízen: rakétaeső zúdult az Egyesült Államok hadihajóira, azonnal megindult a kíméletlen válaszcsapás

2026. május 8. 16:41

Az amerikai–iráni tűzszünet törékenységét bizonyítja, hogy pénteken összecsaptak az Egyesült Államok és Irán erői a Hormuzi-szorosban. A történtekért mindkét fél a másikat tette felelőssé. Donald Trump amerikai elnök szerint a fegyvernyugvás továbbra is érvényben van, ugyanakkor keményen figyelmeztette Teheránt.

Az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) közleménye szerint Irán "kiprovokálatlan támadást" hajtott végre három amerikai irányítottrakéta-romboló ellen a Hormuzi-szorosban. Az akció során rakétákat, drónokat és kisméretű hadihajókat is bevetettek. A CENTCOM tájékoztatása szerint az amerikai erők semlegesítették a fenyegetéseket. Ezt követően válaszcsapást mértek különböző iráni katonai célpontokra, köztük rakéta- és drónindító állásokra, parancsnoki pontokra, valamint felderítő egységekre - tudósított a BBC.

Irán ezzel szemben azt állította, hogy az Egyesült Államok támadott meg egy iráni olajtankert és egy másik hajót a Hormuzi-szoros közelében. Hozzátették, hogy az amerikaiak légitámadásokat hajtottak végre több part menti terület, köztük Bandar Hamir, Szírik és a Kesm-sziget ellen. Az iráni katonai vezetés beszámolója szerint azonnal válaszcsapást mértek az amerikai hadihajókra, amelyekben "jelentős károkat" okoztak, egyúttal a tűzszünet megsértésével vádolták meg Washingtont.

A helyzetet tovább élezte az Egyesült Arab Emírségek védelmi minisztériumának bejelentése, miszerint a légvédelmük egy Irán felől érkező rakéta- és dróntámadást hárított el. A közlemény szerint két ballisztikus rakétát és három drónt indítottak iráni területről. A támadásban hárman szenvedtek könnyebb sérüléseket, eközben pedig Teheránban is robbanásokat lehetett hallani.

Az incidens különösen rossz időpontban történt. Mindössze egy nappal korábban az iráni külügyminisztérium még azt közölte, hogy megfontolja az amerikai békejavaslatot. Az Axios értesülései szerint a Fehér Ház úgy véli, közel állnak egy 14 pontos keretmegállapodás megkötéséhez Iránnal. Ez a dokumentum szolgálhatna alapul a későbbi, részletes nukleáris tárgyalásokhoz. A háttérben Pakisztán közvetítőként dolgozik azon, hogy a tűzszünetet tartós békévé alakítsák. Az iráni parlament nemzetbiztonsági bizottságának szóvivője ugyanakkor a javaslatot csupán egy amerikai "kívánságlistának" minősítette.

Donald Trump a Truth Social platformon arról számolt be, hogy az amerikai erők megsemmisítettek több kisméretű hajót, rakétát és drónt. Az elnök egyúttal megismételte korábbi fenyegetését is: ha Irán nem írja alá gyorsan a megállapodást, a következmények sokkal súlyosabbak lesznek. Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter az X-en úgy reagált a történtekre, hogy valahányszor egy diplomáciai megoldás kerül az asztalra, az Egyesült Államok inkább egy "felelőtlen katonai kalandot" választ helyette.

A két fél közötti legfőbb vitapont továbbra is az iráni nukleáris program. Trump többször kijelentette, hogy Irán beleegyezett abba, miszerint soha nem tesz szert atomfegyverre. Ezt az állítást azonban Teherán eddig nem erősítette meg. Egy izraeli forrás a BBC-nek közben azt nyilatkozta, hogy a legutóbbi összecsapásban nem vállaltak szerepet az izraeli erők.
Címlapkép: Getty Images
#világ #usa #drón #donald trump #irán #geopolitika #rakéta #Közel-Kelet #fegyveres konfliktus #egyesült arab emírségek #pakisztán

Felix DeSouza
42 perce
Úgy tűnik ez a különleges katonai művelet se 3 naposra sikeredett, lol. Putyin büszke lehet a jó öreg ügynökére, tanítványára.
