Olajoshordók sora ipari környezetben, naplemente alatt. 3D-s illusztráció, amely az energiaágazatot, a kőolajtermelést, a tárolást, a logisztikát és a szállítást ábrázolja. Releváns az üzemanyagipar, az olajárak, a finomítói piaci tren
Világ

Donald Trump azonnal lesöpörte az asztalról a békefeltételeket: elképesztő drágulás jöhet a kutakon

Pénzcentrum
2026. május 11. 08:27

Donald Trump amerikai elnök azonnal elutasította Irán békefeltételeit. A döntés az olajárak hirtelen és meredek emelkedéséhez vezetett. A lassan tíz hete tartó konfliktus miatt a globális energiaellátás szempontjából kritikus Hormuzi-szoros forgalma szinte teljesen megbénult. Eközben a Közel-Keleten egyre szélesebb körben eszkalálódnak a harcok - írta a Portfolio.

Az Egyesült Államok eredeti javaslata a harcok azonnali beszüntetését szorgalmazta. Ennek értelmében csak a fegyvernyugvás után tértek volna rá az olyan vitás kérdések rendezésére, mint az iráni atomprogram. Teherán azonban merőben más feltételekkel állt elő. A harcok leállítását követelte minden fronton, különös tekintettel Libanonra. Emellett háborús jóvátételt kért, valamint ragaszkodott a Hormuzi-szoros feletti szuverenitásának elismeréséhez. Ezenfelül az amerikai tengeri blokád, a szankciók és az olajembargó teljes feloldását is elvárta. Donald Trump a közösségi oldalán röviden reagált az iráni követelésekre, amelyeket teljességgel elfogadhatatlannak nevezett.

A diplomáciai patthelyzet hírére az olaj hordónkénti ára 4,5 dollárral ugrott meg. A világ olaj- és cseppfolyósított földgáz (LNG) forgalmának egyötödét bonyolító Hormuzi-szoros mára a konfliktus legkritikusabb pontjává vált. A térségben a hajóforgalom drasztikusan visszaesett. A múlt héten mindössze három olajszállító haladt át a szoroson. Ezek a hajók az iráni támadásoktól tartva még a helymeghatározó jeladóikat is kikapcsolták.

A helyzet belpolitikai és diplomáciai szempontból is egyre kényelmetlenebb Washington számára. A megugró üzemanyagárak miatt a háború támogatottsága rohamosan csökken az amerikai szavazók körében a közelgő kongresszusi választások előtt. Ráadásul az Egyesült Államok elszigetelődni látszik a nemzetközi porondon. A NATO-szövetségesek ugyanis átfogó békemegállapodás és nemzetközi felhatalmazás hiányában nem hajlandók hadihajókat küldeni a szoros biztosítására.

A diplomáciai erőfeszítések következő állomása Peking lesz, ahol Donald Trump Hszi Csin-ping kínai elnökkel tárgyal majd. Az amerikai elnök célja, hogy Kína bevonásával és nyomásgyakorlásával bírja egyezségre Teheránt.

Eközben Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök világossá tette: a háború addig nem érhet véget, amíg fel nem számolják az iráni urándúsító létesítményeket, és el nem távolítják az országból a dúsított uránt. Bár Netanjahu a diplomáciai megoldást tartaná célravezetőbbnek, a katonai csapás lehetőségét sem zárta ki. A kormányfő egyúttal elismerte, hogy Izrael alábecsülte Irán képességét a Hormuzi-szoros forgalmának megbénítására.

A béketárgyalások kudarca mellett a régiós feszültség katonai téren is tovább fokozódik. Az Egyesült Arab Emírségek és Kuvait is az országuk légterét megsértő ellenséges drónokat semmisített meg. Katar eközben határozottan elítélt egy teherhajó elleni támadást. Dél-Libanonban egy korábbi, amerikai közvetítéssel létrejött tűzszünet ellenére is folyamatosak az összecsapások Izrael és az Irán által támogatott Hezbollah között.
Címlapkép: Getty Images
#egyesült államok #világ #donald trump #izrael #irán #olajár #geopolitika #üzemanyagárak #háború #Közel-Kelet #benjamin netanjahu

