Donald Trump elfogadhatatlannak nevezte és elutasította Irán békejavaslatra adott válaszát.
Donald Trump azonnal lesöpörte az asztalról a békefeltételeket: elképesztő drágulás jöhet a kutakon
Donald Trump amerikai elnök azonnal elutasította Irán békefeltételeit. A döntés az olajárak hirtelen és meredek emelkedéséhez vezetett. A lassan tíz hete tartó konfliktus miatt a globális energiaellátás szempontjából kritikus Hormuzi-szoros forgalma szinte teljesen megbénult. Eközben a Közel-Keleten egyre szélesebb körben eszkalálódnak a harcok - írta a Portfolio.
Az Egyesült Államok eredeti javaslata a harcok azonnali beszüntetését szorgalmazta. Ennek értelmében csak a fegyvernyugvás után tértek volna rá az olyan vitás kérdések rendezésére, mint az iráni atomprogram. Teherán azonban merőben más feltételekkel állt elő. A harcok leállítását követelte minden fronton, különös tekintettel Libanonra. Emellett háborús jóvátételt kért, valamint ragaszkodott a Hormuzi-szoros feletti szuverenitásának elismeréséhez. Ezenfelül az amerikai tengeri blokád, a szankciók és az olajembargó teljes feloldását is elvárta. Donald Trump a közösségi oldalán röviden reagált az iráni követelésekre, amelyeket teljességgel elfogadhatatlannak nevezett.
A diplomáciai patthelyzet hírére az olaj hordónkénti ára 4,5 dollárral ugrott meg. A világ olaj- és cseppfolyósított földgáz (LNG) forgalmának egyötödét bonyolító Hormuzi-szoros mára a konfliktus legkritikusabb pontjává vált. A térségben a hajóforgalom drasztikusan visszaesett. A múlt héten mindössze három olajszállító haladt át a szoroson. Ezek a hajók az iráni támadásoktól tartva még a helymeghatározó jeladóikat is kikapcsolták.
A helyzet belpolitikai és diplomáciai szempontból is egyre kényelmetlenebb Washington számára. A megugró üzemanyagárak miatt a háború támogatottsága rohamosan csökken az amerikai szavazók körében a közelgő kongresszusi választások előtt. Ráadásul az Egyesült Államok elszigetelődni látszik a nemzetközi porondon. A NATO-szövetségesek ugyanis átfogó békemegállapodás és nemzetközi felhatalmazás hiányában nem hajlandók hadihajókat küldeni a szoros biztosítására.
A diplomáciai erőfeszítések következő állomása Peking lesz, ahol Donald Trump Hszi Csin-ping kínai elnökkel tárgyal majd. Az amerikai elnök célja, hogy Kína bevonásával és nyomásgyakorlásával bírja egyezségre Teheránt.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Eközben Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök világossá tette: a háború addig nem érhet véget, amíg fel nem számolják az iráni urándúsító létesítményeket, és el nem távolítják az országból a dúsított uránt. Bár Netanjahu a diplomáciai megoldást tartaná célravezetőbbnek, a katonai csapás lehetőségét sem zárta ki. A kormányfő egyúttal elismerte, hogy Izrael alábecsülte Irán képességét a Hormuzi-szoros forgalmának megbénítására.
A béketárgyalások kudarca mellett a régiós feszültség katonai téren is tovább fokozódik. Az Egyesült Arab Emírségek és Kuvait is az országuk légterét megsértő ellenséges drónokat semmisített meg. Katar eközben határozottan elítélt egy teherhajó elleni támadást. Dél-Libanonban egy korábbi, amerikai közvetítéssel létrejött tűzszünet ellenére is folyamatosak az összecsapások Izrael és az Irán által támogatott Hezbollah között.
Putyin kíméletlenül őszinte vallomást tett az ukrajnai háborúról: hadat üzen a NATO-nak az orosz elnök?
Az ukrajnai háború kapcsán Putyin egyértelműsítette: hazája nem Ukrajnával, hanem a NATO agresszív erőivel áll szemben, és nem fognak meghátrálni.
Donald Trump rendkívüli bejelentése az orosz-ukrán békéről: ez egy nagyon hosszú, gyilkos és nehéz háború végének kezdete
Donald Trump amerikai elnök bejelentése alapján szombaton háromnapos tűzszünet lép életbe Oroszország és Ukrajna között.
Kimondta a legrosszabbat Donald Tusk: gigantikus uniós hitelből fegyverkeznek a nyílt konfliktus árnyékában
Lengyelország a legnagyobb kedvezményezettje a védelmi képességek fejlesztését célzó uniós SAFE programnak a tagállamok közül.
Friss! Lángokban áll Csernobil környéke: a tűzoltók tehetetlenek a láthatatlan fenyegetéssel szemben
Két orosz Sahed típusú drón becsapódása okozott nagy kiterjedésű erdőtüzet a csernobili tiltott övezetben.
Az európaiak nagy többsége előnyöket lát országa európai uniós tagságában, és a közösséget a stabilitás és a biztonság pillérének tekinti.
Vlagyimir Putyin elképesztő fenyegetést tett közzé: brutális rakétacsapás érheti Ukrajna fővárosát a támadások után
Oroszország és Ukrajna kölcsönösen a tűzszünet megsértésével vádolja egymást: mi folyik itt?
Műholdképek rántották le a leplet Kim Dzsong Un nagy titkáról: kiderült az elhallgatott igazság az orosz-ukrán háborúról
Mintegy 2300 észak-koreai katona neve szerepel egy Phenjanban nemrég felavatott emlékművön...
Elszabadult a pokol a nyílt vízen: rakétaeső zúdult az Egyesült Államok hadihajóira, azonnal megindult a kíméletlen válaszcsapás
Az amerikai–iráni tűzszünet törékenységét bizonyítja, hogy pénteken összecsaptak az Egyesült Államok és Irán erői a Hormuzi-szorosban.
Az amerikai költségvetésben látványos átrendeződés indult el, amely hosszú idő után újraírhatja a kiadási prioritásokat.
David Attenborough, minden idők legismertebb természetfilmese ma töltötte be századik életévét.
Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánját jelöli igazságügyi miniszternek.
Forradalmi változás a gyermekvédelemben: ez a szakember lehet a gyerekjogokért felelős államtitkár az új kormányban
A Tisza-kormány külön államtitkárságot hoz létre a gyermekjogi és gyermekvédelmi ügyekért a Szociális és Családügyi Minisztériumban.
Az Egyesült Államok csapást mért iráni katonai célpontokra, miután Irán rakétákkal, drónokkal és kis hadihajókkal támadott meg három amerikai rombolót a Hormuzi-szorosban
Kiderült, hova teszik a pénzüket a magyarok: rengetegen hagynak ki így egy hatalmas megtakarítási lehetőséget
A közhiedelemmel szemben a magyarok többsége nem tartja lustának vagy pénzügyileg felelőtlennek a mai fiatalokat.
Melléthei-Barna Márton a közösségi oldalán jelentette be, hogy lemond az igazságügyi miniszteri jelöltségről.
Tömegesen nyitják az adómentes számlákat az élelmes magyarok: az MNB is a második legnagyobb negyedéves ugrást mérte
Rekordütemben nő a tartós befektetési számlák (TBSZ) és a nyugdíj-előtakarékossági számlák (NYESZ) népszerűsége Magyarországon.
A miniszter hangsúlyozta, hogy Szerbia nem hajlandó átlépni azokat a korábban meghatározott stratégiai kereteket, amelyek az ország energiaellátásának stabilitását szolgálják.
A TotalEnergies 5,8 milliárd eurós negyedéves nyeresége újra fellobbantotta az extraprofitadóról szóló politikai vitát Franciaországban.
-
Technológia a kertedben: így automatizálhatjuk a kinti munkát (x)
A modern kertápoláshoz most ajándék is jár
-
A tervezés hiánya vezet az ittas vezetéshez – derül ki a Bolt kutatásából (x)
A Bolt Magyarország legfrissebb kutatása rávilágít azokra a valós élethelyzetekre, amelyek az ittas vezetéssel kapcsolatos kockázatos döntésekhez vezetnek
-
Nemzetközi seregszemle, ismét együtt az ipar szereplői (x)
IPAR NAPJAI – MACH TECH – AUTOMOTIVE HUNGARY szakkiállítások 2026. május 18-21. között a HUNGEXPO-n