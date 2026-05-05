Drámai bejelentést tett Donald Trump: külföldi teherhajót ért támadás, az amerikai haderő megsemmisítő választ adott

Fegyveres incidensről számolt be Donald Trump, amely a Hormuzi-szoros térségében történt. Az amerikai elnök szerint az amerikai haderő tüzet nyitott iráni gyorsnaszádokra, miután azok rálőttek egy dél-koreai hajóra. A bejelentés szerint több iráni egységet megsemmisítettek, azonban az információkat egyelőre nem erősítették meg az iráni források.

Donald Trump bejelentése szerint az amerikai haderő tüzet nyitott az iráni gyorsnaszádokra, miután azok rálőttek egy dél-koreai teherhajóra a Hormuzi-szoros térségében.

Az amerikai elnök a Truth Social felületén közölte, hogy az akciót a Project Freedom nevű művelet keretében hajtották végre. Trump állítása szerint hét iráni kishajót semmisítettek meg, és úgy fogalmazott, hogy „nincs már másuk”.

Az elnök egyben felszólította Dél-Koreát is, hogy csatlakozzon a művelethez, amelynek célja a Perzsa-öböl térségében rekedt hajók biztonságos átkísérése a Hormuzi-szoroson. A program részletei korábban nem voltak teljesen világosak, azonban a mostani események alapján fegyveres kíséretet is magában foglalhat.

Trump bejelentette, hogy a történtekről sajtótájékoztatót tart a védelmi miniszter és a vezérkari főnök részvételével.

Az incidensről szóló híreket Irán egyelőre nem erősítette meg, és az amerikai fél sem tett közzé bizonyítékokat. A részletek tisztázása a későbbiekben várható.