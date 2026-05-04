A Hormuzi-szoros lezárása olaj- és gáztartályokat érintett, ami a közel-keleti háborúból eredő globális energiaválsághoz vezetett (légi felvétel).(légi felvétel)
Drámai hírek szivárogtak ki: találatot kaphatott egy amerikai hadihajó, azonnal reagált az olajpiac

2026. május 4. 15:19

Iráni sajtóértesülések szerint az Iszlám Forradalmi Gárda tüzet nyitott egy amerikai hadihajóra a Hormuzi-szoros közelében. A támadást egyelőre semmilyen bizonyíték nem támasztja alá. A meg nem erősített hírre azonban az olajpiac és a nemzetközi média is azonnal reagált a fokozódó amerikai–iráni feszültség közepette, írta a Portfolio.

A Farsz iráni hírügynökség egy meg nem nevezett helyi forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy az amerikai fregatt Dzsaszk térségében megsértette a hajózási szabályokat.

Teherán állítása szerint az iráni erők rálőttek a szoroson áthaladni próbáló hajóra. A beszámoló alapján a hadihajó találatot kapott, és mozgásképtelenné vált.

Nem sokkal később amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) reagált a bejelentésre, közölték, hogy nem igaz, hogy az Egyesült Államok hadihajói támadás alá kerültek Irán partjainál. Hozzátették, hogy az amerikai erők a Szabadság Projektet támogatják és közben tengerészeti blokádot végeznek Irán kikötőinél.

A hírre a Brent árfolyama enyhén csökkent.

Mindezek után a Reuters azt írta meg, hogy Irán ma valóban rálőtt egy hajóra a Hormuzi-szoros térségében, de egy emírségekbeli tankert találtak el, amely az állami ADNOC olajvállalathoz tartozott, és a Hormuzi-szoroson próbált áthatolni. Sérültje nincs az incidensnek, és a hajó üres is volt.
2026. május 4.
Megszólalt a pesti elitgimnázium igazgatója: nem kell megnyomorítani a gyerekeket a tanulási folyamat során
2026. május 3.
Ketyeg a rezsibomba a lakásokban: így szívják le a pénztárcád a klímák, ha nem figyelsz erre az egy számra
2026. május 4.
Megdöbbentő figyelmeztetés a vezető onkológustól: sokan nem is sejtik, mekkora halálos veszélyt rejt ez az ártatlannak hitt esti szokás
2026. május 4.
Tényleg Magyarország vezetheti be az eurót utolsóként a V4-es országok közül? Itt van feketén-fehéren a lengyelek, csehek álláspontja
2026. május 4.
Kritikus a helyzet a magyar rendelőkben: szabályosan menekülnek az orvosok ezekből a megyékből?
2026. május 4. hétfő
Mónika, Flórián
19. hét
Május 4.
Az anya nélkül nevelkedő gyermekek napja
Május 4.
A tűzoltók napja
Május 4.
Star Wars Nap
Folyó fizetési mérleg
legfontosabb eleme a kereskedelmi mérleg, amely a lebonyolított kivitel és behozatal értékeit állítja szembe egymással függetlenül attól, hogy az árú ellenértékét kiegyenlítették-e vagy sem. Ha egyenlege passzív akkor az adott időszakban több árut hoztak be az országba, mint amennyit kivittek. A folyó tételek tartalmazzák még az áruforgalmon kívüli fizetéseket is, amelyek különböző szolgáltatásokból fakadnak: nemzetközi fuvarozás és biztosítás, külföldi befektetésekkel kapcsolatos jövedelmek, magán és állami transzferkifizetések.

