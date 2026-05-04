Amszterdam 2050-re kíván karbonsemlegessé válni, a húsfogyasztást pedig ugyaneddig a felére szeretnék csökkenteni.
Drámai hírek szivárogtak ki: találatot kaphatott egy amerikai hadihajó, azonnal reagált az olajpiac
Iráni sajtóértesülések szerint az Iszlám Forradalmi Gárda tüzet nyitott egy amerikai hadihajóra a Hormuzi-szoros közelében. A támadást egyelőre semmilyen bizonyíték nem támasztja alá. A meg nem erősített hírre azonban az olajpiac és a nemzetközi média is azonnal reagált a fokozódó amerikai–iráni feszültség közepette, írta a Portfolio.
A Farsz iráni hírügynökség egy meg nem nevezett helyi forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy az amerikai fregatt Dzsaszk térségében megsértette a hajózási szabályokat.
Teherán állítása szerint az iráni erők rálőttek a szoroson áthaladni próbáló hajóra. A beszámoló alapján a hadihajó találatot kapott, és mozgásképtelenné vált.
Nem sokkal később amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) reagált a bejelentésre, közölték, hogy nem igaz, hogy az Egyesült Államok hadihajói támadás alá kerültek Irán partjainál. Hozzátették, hogy az amerikai erők a Szabadság Projektet támogatják és közben tengerészeti blokádot végeznek Irán kikötőinél.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A hírre a Brent árfolyama enyhén csökkent.
Mindezek után a Reuters azt írta meg, hogy Irán ma valóban rálőtt egy hajóra a Hormuzi-szoros térségében, de egy emírségekbeli tankert találtak el, amely az állami ADNOC olajvállalathoz tartozott, és a Hormuzi-szoroson próbált áthatolni. Sérültje nincs az incidensnek, és a hajó üres is volt.
Hatalmas fordulat a színfalak mögött: már javában épül a szövetség, amely teljesen leválthatja a jelenlegi Európai Uniót
Miközben az Európai Unió intézményi merevsége egyre élesebb kritikákat vált ki, a szakértők már nemcsak a reformokról, hanem a lehetséges szervezeti alternatívákról folyik a diskurzus.
Olyan pofont kaphat hamarosan Donald Trump, amire nincs felkészülve: a teljes kormányzása veszélyben forog?
A rendelkezésre álló közvélemény-kutatások alapján jól kirajzolódik egy enyhén romló trend.
Válaszcsapást forral az EU az amerikai vámemelésre: Németországot különösen feldühítette Trump rendelete
Az Európai Unió kész megvédeni az érdekeit, ha Donald Trump amerikai elnök valóra váltja a személy- és tehergépjárművekre vonatkozó vámemelési terveit.
Új iráni javaslat került Trump asztalára: megnyitották volna a Hormuzi-szorost, de Trump elutasította
Egy magas rangú iráni tisztségviselő szombaton elárulta, hogy Teherán új javaslatot terjesztett elő, amelyet Trump eddig elutasított.
Banksy a semmiből húzott fel egy szobrot London közepén: így kommentálta a mutatványt a helyi önkormányzat
Bár Banksy utcai alkotásait a helyi hatóságok időnként eltávolítják, a westminsteri önkormányzat ezúttal befogadóan reagált.
Az eddigi olajválság semmi ahhoz képest, ami még jönni fog: kimondták a szakértők, hamarosan elszabadulhat a pokol
A tengerszoros lezárása az ExxonMobil teljes termelésének mintegy 15 százalékát érinti.
Donald Trump rémálma valósággá vált: brutális drágulás söpör végig Amerikán, már forrnak az indulatok
Az üzemanyagárak szárnyalása és a gyorsuló infláció Donald Trump elnökségét is veszélyezteti a novemberi félidős választások előtt.
Vészjósló kijelentést tett a lengyel miniszterelnök: hónapokon belül támadhatnak az oroszok, Amerika nem fog segíteni
A feszültség közvetlen kiváltó oka, hogy több európai ország, köztük Spanyolország is megtagadta légterének és támaszpontjainak használatát az Irán elleni amerikai-izraeli hadműveletekhez.
A fegyveres konfliktus hivatalos lezárása ugyanakkor nem hoz enyhülést a tengeren.
Május elseje a legtöbbünknek a majálist és a pihenést jelenti, ám a globális térkép meglepő különbségeket mutat.
Vészesen közeleg a határidő Donald Trump számára: elképesztő háborús tervek hevernek az elnök asztalán
Egy magas rangú kormányzati tisztségviselő szerint a Fehér Ház álláspontja az, hogy az áprilisi tűzszünettel a hadműveletek lényegében véget értek.
Elkerülhetetlennek tartják a nyugati szövetségesek a világégést? Sokan már a legrosszabbra készülnek
Az intézmény létrehozását korábbi NATO-tanácsadók, magas rangú katonai vezetők és bankárok kezdeményezték.
Hamarosan örökre búcsút mondhatunk a május elsejei munkaszüneti napnak? Már elindult a folyamat, minden egy irányba mutat
Németországban egyelőre csak óvatos politikai felvetés, a régióban viszont már kézzelfogható változások jelzik: a munkaszüneti napok szerepe átalakulóban van.
Egy éven belül már a harmadik választást tartják júniusban ebben az európai országban: brutális válságba kerültek
Ez az elhúzódó politikai válság újabb fejezete Európa legfiatalabb államában.
Hetente tízmilliárd adag étel tűnhet el az iráni háború miatt: kongatják a vészharangot, Magyarország is komoly bajba kerülhet
A műtrágya ára a konfliktus kezdete óta 80 százalékkal emelkedett.
Ez az ötfokozatú skála második legmagasabb szintje, amely a hivatalos meghatározás szerint azt jelenti, hogy egy merénylet elkövetése nagyon valószínű.
Sok helyszínen a titkosság feltételei egyáltalán nem voltak biztosítva.
Ilyen még sosem történt az ukrán háború kezdete óta: maga Putyin kérte a tűzszünetet - óriási bajban van Oroszország?
Moszkva következetesen igyekszik elbagatellizálni a támadások jelentőségét. Azt a tényt azonban egyre nehezebb eltitkolni, hogy az ukrán drónok rendszeresen képesek mélyen behatolni az orosz légtérbe.
-
A héten nyit a régió új nemzetközi filmipari eseménye (x)
Május 8-án indul a Eurocine Budapest a Hungexpo-n