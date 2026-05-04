Drámai hírek szivárogtak ki: találatot kaphatott egy amerikai hadihajó, azonnal reagált az olajpiac

Iráni sajtóértesülések szerint az Iszlám Forradalmi Gárda tüzet nyitott egy amerikai hadihajóra a Hormuzi-szoros közelében. A támadást egyelőre semmilyen bizonyíték nem támasztja alá. A meg nem erősített hírre azonban az olajpiac és a nemzetközi média is azonnal reagált a fokozódó amerikai–iráni feszültség közepette, írta a Portfolio.

A Farsz iráni hírügynökség egy meg nem nevezett helyi forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy az amerikai fregatt Dzsaszk térségében megsértette a hajózási szabályokat.

Teherán állítása szerint az iráni erők rálőttek a szoroson áthaladni próbáló hajóra. A beszámoló alapján a hadihajó találatot kapott, és mozgásképtelenné vált.

Nem sokkal később amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) reagált a bejelentésre, közölték, hogy nem igaz, hogy az Egyesült Államok hadihajói támadás alá kerültek Irán partjainál. Hozzátették, hogy az amerikai erők a Szabadság Projektet támogatják és közben tengerészeti blokádot végeznek Irán kikötőinél.

A hírre a Brent árfolyama enyhén csökkent.

Mindezek után a Reuters azt írta meg, hogy Irán ma valóban rálőtt egy hajóra a Hormuzi-szoros térségében, de egy emírségekbeli tankert találtak el, amely az állami ADNOC olajvállalathoz tartozott, és a Hormuzi-szoroson próbált áthatolni. Sérültje nincs az incidensnek, és a hajó üres is volt.