Az alkotmány értelmében a parlamentben több fordulóban választhatnak miniszterelnököt.
Ekkora gondok vannak Szlovákiában? Itt az ítélet: kisebb növekedés és nagy infláció elé néznek a szomszédban
Leminősítette Szlovákiát az S&P Global Ratings. A nemzetközi hitelminősítő elsősorban azzal indokolta a lépést, hogy a gyenge gazdasági növekedés, a magas szociális és védelmi kiadások, valamint a közelgő parlamenti választások az általa korábban vártnál nehezebbé teszik a költségvetési konszolidációt.
Az S&P a szombat hajnalban Londonban bejelentett felülvizsgálat nyomán az eddigi "A plusz"-ról egy fokozattal a továbbra is elsőrendű befektetői osztályzatnak számító "A"-ra minősítette vissza a hosszú futamidejű külső és hazai szlovák államadósság-kötelezettségek osztályzatát. Az új besorolás kilátása stabil.
A hitelminősítő a rövid lejáratú szlovák szuverén adósságállomány minősítését az eddigi "A-1" szinten megerősítette. A döntéshez fűzött elemzésében az S&P közölte: várakozása szerint a szlovák hazai össztermék (GDP) az idén mindössze 0,5 százalékkal növekszik a tavaly mért 0,8 százalékos növekedés után.
Ez meredeken rontott előrejelzés, a hitelminősítő ugyanis fél évvel ezelőtt még 1,3 százalékos idei gazdasági növekedést valószínűsített Szlovákiában. A negatív korrekció indoklásában a cég kiemelte, hogy a továbbra is magas infláció és a költségvetési konszolidáció megterheli a hazai keresletet, ráadásul a külső kereslet is lanyha a geopolitikai bizonytalanságok miatt.
Az S&P Global Ratings várakozása szerint a szlovák gazdaság reálnövekedése 2027-től fokozatosan élénkül, és a 2027-2029-es időszakban éves átlagban eléri az 1,9 százalékot. Ennek hajtóerői között a hitelminősítő kiemeli a hazai és a külső kereslet várható fellendülését, valamint az autógyártás növekedését 2027 második felétől, amikor a Volvo megkezdi termelését Szlovákiában.
A cég hangsúlyozza ugyanakkor, hogy ez a növekedési ütem is jelentősen elmarad a koronavírus-járvány előtti évtized átlagától. Az S&P ebben a környezetben azzal számol, hogy a GDP-arányos szlovák államháztartási hiány az idén 4,7 százalékra emelkedik a tavaly mért 4,5 százalékról, és a 2027-2029-es időszakban éves átlagban eléri a 4,8 százalékot. Mindezek alapján az S&P Global Ratings azt valószínűsíti, hogy a likvid eszközök kiszűrésével számolt GDP-arányos szlovák államadósságráta 2029-ig 62 százalékra emelkedik a 2024-ben mért 51 százalékról.
Magyarország sem áll fényesen
Jelenleg a nagy hitelminősítők közül az S&P tartja érvényben a legrosszabb besorolást Magyarországra vonatkozóan. Az utolsó jelentést még a választások előtt tették közzé, amikor a szavazás előtti állami osztogatás, költekezés jelentősen szűkítette a költségvetési mozgásteret. Akkor úgy vélték, a lazuló fiskális fegyelem tartóssá teheti a makrogazdasági egyensúlytalanságokat, és megnehezíti a jegybank inflációs céljának elérését.
A magyar negatív kilátású, BBB- osztályzat mindössze egyetlen fokozattal áll a befektetésre nem ajánlott, úgynevezett spekulatív kategória felett. A cég legközelebb május 29-én vizsgálja felül a Magyarország szuverén adósbesorolását.
A Csendes-óceánon formálódó időjárási folyamatok arra utalnak, hogy 2026-ban rendkívül erős El Niño alakulhat ki.
Román evakuáció: több mint kétszáz ember kényszerült elhagyni otthonát, félezer otthonban gáz sincs egy orosz drón miatt
Áldozatok nincsenek, a román katasztrófavédelem azonban elővigyázatosságból evakuálta a környéken élőket, mert a törmelékek robbanóanyagot tartalmazhatnak.
Jelen tudás szerint a támadásban hárman meghaltak és 21-en megsebesültek, azonban a mentési munkálatok jelenleg is tartanak. További öt, a romok alatt rekedt emberről is...
Bejelentette a Fehér Ház, kik ülhetnek tárgyalóasztalhoz a béke érdekében: szombaton utaznak, ezt reméli Trump
Az újabb tárgyaláson is a pakisztáni kormány képviselői lesznek a közvetítők.
Hatalmas botrány van kibontakozóban: mentősök és újságírók meggyilkolásával vádolják az egyik harcoló felet
Az ENSZ emberi jogi főbiztossága szerint bizonyítékok utalnak arra, hogy Izrael háborús bűncselekményeket követhetett el Libanonban.
Egy hatalmas, instabil jégtömb akadályozza a feljutást a Mount Everest alaptáborából az 1-es táborba a tavaszi mászószezon kezdetén.
Letartóztattak és megvádoltak egy amerikai különleges alakulatnál szolgáló katonát: a vád szerint bennfentes információk alapján fogadott a venezuelai elnök, Nicolás Maduro elfogására.
Váratlan fordulat: Donald Trump olyat lépett, amire senki sem számított Vlagyimir Putyinnal kapcsolatban
Az Egyesült Államok meghívja Vlagyimir Putyin orosz elnököt a következő G20-csúcstalálkozóra.
Harry herceg az ukrajnai háborúval kapcsolatban szólalt fel a Kijevi Biztonsági Fórumon: szavaira Donald Trump is reagált.
Óriási fordulat az ukrajnai háborúban: mesterséges intelligencia segítségével kerekednének felül az ukránok
Új szakaszba lép az ukrajnai háború. A jövőben a mesterséges intelligenciával vezérelt, autonóm drónoké lesz a főszerep.
Nemcsak Ukrajna kitartását méltatta, hanem arról is beszélt, hogy a Nyugat teljesen új szintre emelné az együttműködést az országgal.
Kiszivárgott egy titkos dokumentum: bosszúra készül Donald Trump a hátat fordító szövetségesek ellen
Az Egyesült Államok megtorló lépéseket fontolgat azokkal a szövetségeseivel szemben, akik nem nyújtottak kellő támogatást az Irán elleni háborúban.
Egyeztetés Washingtonban: Trump bejelentette a döntést, ami hetekre átírja a véres konfliktus menetét
Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy három héttel meghosszabbítják az Izrael és Libanon között hétfőn lejáró tűzszünetet.
Kongatják a vészharangot a szakértők: Ukrajna tényleg csak a kezdet volt - ekkor támadhat rá Oroszország a NATO-ra
Amíg Oroszország Ukrajnában harcol, a NATO elleni hagyományos háború "gyakorlatilag kizárt" - utána viszont bármi megtörténhet.
Súlyos figyelmeztetés Brüsszelből: évekig tarthat a kilábalás, az olcsó energiának búcsút mondhatunk
A közel-keleti konfliktus okozta energiaválság miatt az elmúlt két hónapban mintegy 24 milliárd euró többletköltség hárult Európára.
Vége a hónapokig tartó drámának: a Barátság-vezeték újraindulásával Ukrajna megkaphatja a vétózott kölcsönt
Ukrajna újraindította az orosz kőolaj tranzitját Magyarország és Szlovákia felé a Barátság (Druzsba) kőolajvezetéken.
Újabb fordulat a Hormuzi-szorosnál: Irán két hajót is lefoglalt, a tűzszünet sorsa továbbra is bizonytalan
Irán két hajót foglalt le a Hormuzi-szorosban, miközben az Egyesült Államok határozatlan időre felfüggesztette a támadásokat.
Tényleg találkozhat Putyin és Zelenszkij? Megszólalt a Kreml – csak ebben az esetben valósulhat meg a várva-várt forgatókönyv
Vlagyimir Putyin ugyanakkor korábban már jelezte, hogy Moszkvában bármikor kész fogadni ukrán hivatali partnerét.
