Reviste várának romjai a Hron folyó mellett, Szlovákia
Világ

Ekkora gondok vannak Szlovákiában? Itt az ítélet: kisebb növekedés és nagy infláció elé néznek a szomszédban

MTI
2026. április 25. 15:20

Leminősítette Szlovákiát az S&P Global Ratings. A nemzetközi hitelminősítő elsősorban azzal indokolta a lépést, hogy a gyenge gazdasági növekedés, a magas szociális és védelmi kiadások, valamint a közelgő parlamenti választások az általa korábban vártnál nehezebbé teszik a költségvetési konszolidációt.

Az S&P a szombat hajnalban Londonban bejelentett felülvizsgálat nyomán az eddigi "A plusz"-ról egy fokozattal a továbbra is elsőrendű befektetői osztályzatnak számító "A"-ra minősítette vissza a hosszú futamidejű külső és hazai szlovák államadósság-kötelezettségek osztályzatát. Az új besorolás kilátása stabil.

A hitelminősítő a rövid lejáratú szlovák szuverén adósságállomány minősítését az eddigi "A-1" szinten megerősítette. A döntéshez fűzött elemzésében az S&P közölte: várakozása szerint a szlovák hazai össztermék (GDP) az idén mindössze 0,5 százalékkal növekszik a tavaly mért 0,8 százalékos növekedés után.

Ez meredeken rontott előrejelzés, a hitelminősítő ugyanis fél évvel ezelőtt még 1,3 százalékos idei gazdasági növekedést valószínűsített Szlovákiában. A negatív korrekció indoklásában a cég kiemelte, hogy a továbbra is magas infláció és a költségvetési konszolidáció megterheli a hazai keresletet, ráadásul a külső kereslet is lanyha a geopolitikai bizonytalanságok miatt.

Az S&P Global Ratings várakozása szerint a szlovák gazdaság reálnövekedése 2027-től fokozatosan élénkül, és a 2027-2029-es időszakban éves átlagban eléri az 1,9 százalékot. Ennek hajtóerői között a hitelminősítő kiemeli a hazai és a külső kereslet várható fellendülését, valamint az autógyártás növekedését 2027 második felétől, amikor a Volvo megkezdi termelését Szlovákiában.

A cég hangsúlyozza ugyanakkor, hogy ez a növekedési ütem is jelentősen elmarad a koronavírus-járvány előtti évtized átlagától. Az S&P ebben a környezetben azzal számol, hogy a GDP-arányos szlovák államháztartási hiány az idén 4,7 százalékra emelkedik a tavaly mért 4,5 százalékról, és a 2027-2029-es időszakban éves átlagban eléri a 4,8 százalékot. Mindezek alapján az S&P Global Ratings azt valószínűsíti, hogy a likvid eszközök kiszűrésével számolt GDP-arányos szlovák államadósságráta 2029-ig 62 százalékra emelkedik a 2024-ben mért 51 százalékról.

Magyarország sem áll fényesen

Jelenleg a nagy hitelminősítők közül az S&P tartja érvényben a legrosszabb besorolást Magyarországra vonatkozóan. Az utolsó jelentést még a választások előtt tették közzé, amikor a szavazás előtti állami osztogatás, költekezés jelentősen szűkítette a költségvetési mozgásteret. Akkor úgy vélték, a lazuló fiskális fegyelem tartóssá teheti a makrogazdasági egyensúlytalanságokat, és megnehezíti a jegybank inflációs céljának elérését.

A magyar negatív kilátású, BBB- osztályzat mindössze egyetlen fokozattal áll a befektetésre nem ajánlott, úgynevezett spekulatív kategória felett. A cég legközelebb május 29-én vizsgálja felül a Magyarország szuverén adósbesorolását.
Portfolió
Befektetések esetében azt jelenti, hogy a befektetőnek milyen jellegű befektetései (részvény, kötvény, ingatlan stb.) vannak, de jelenti ugyanazon jellegű befektetések (pl. részvénybefektetés) diverzifikációját (több cég papírjaiba történő részvénybefektetések) is. Egy befektető alapvetően azért alakít ki portfoliót, hogy ne csupán egyetlen befektetési formától, vagy papírtól függjön. A portfolió alapvetően a kockázatmegosztás eszköze. Máshonnan nézve a portfolio a kockázatcsökkentés eszköze. Egy befektető alapvetően azért alakít ki portfoliót, hogy ne csupán egyetlen befektetéstől vagy befektetési formától függjön. A kisebb kockázat általában alacsonyabb hozamot is jelent, de az esetleges nagyobb veszteségek is elkerülhetők. Már néhány millió forintos befektetés esetén is érdemes portfóliót kialakítani, könnyen hozzáférhető betétek mellett, egyéb befektetéseket is tartani pl. állampapír, részvény, kötvény.

