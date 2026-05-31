Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés oktatási bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én.
Oktatás

Történelmi lépés az oktatási minisztériumtól: olyat lehetőséget kapnak a diákok, amire még nem volt példa

Pénzcentrum
2026. május 31. 11:28

Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium Gyermek- és Ifjúsági Részvételi Csoport néven új testületet hoz létre. Ennek célja, hogy a diákok érdemben és közvetlenül beleszólhassanak az oktatásukat és jövőjüket érintő döntésekbe. A gyermeknapon bejelentett kezdeményezés révén a fiatalok a döntéshozatal valódi partnereivé válhatnak - közölte a Portfolio.

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán hangsúlyozta: a gyermekek bevonása nélkül nem lehet róluk szóló döntéseket hozni. A tárcavezető rámutatott, hogy a tanulók nemcsak sajátos nézőponttal, hanem értékes tapasztalatokkal és tudással is rendelkeznek. Éppen ezért a jövőben nem csupán passzív alanyai vagy véleményezői, hanem aktív alakítói lesznek az oktatási folyamatoknak.

Mivel a magyar oktatásirányításban még nem volt példa hasonló kezdeményezésre, a minisztérium alaposan előkészíti a megvalósítást. A csoport pontos működési formáját a diákokkal és a szakmai szervezetekkel közösen dolgozzák ki.

A feladat egy olyan közösség felépítése, amely hitelesen képviseli a fiatalok sokszínűségét, és amelynek véleménye tényleges súllyal bír. Ezzel elkerülhető egy újabb, csupán formaságból létező, súlytalan egyeztető fórum létrehozása.

Reponálás
az életbiztosítási ajánlat elbírálásnak függőben tartása. A reponálásról az ajánlattevőt írásban értesíteni kell. A reponálási tartam - általában 6 hónap - letelte után is csak akkor jöhet létre a biztosítás, ha a szerződő új ajánlatot tesz.

