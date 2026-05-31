Történelmi lépés az oktatási minisztériumtól: olyat lehetőséget kapnak a diákok, amire még nem volt példa

Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium Gyermek- és Ifjúsági Részvételi Csoport néven új testületet hoz létre. Ennek célja, hogy a diákok érdemben és közvetlenül beleszólhassanak az oktatásukat és jövőjüket érintő döntésekbe. A gyermeknapon bejelentett kezdeményezés révén a fiatalok a döntéshozatal valódi partnereivé válhatnak - közölte a Portfolio.

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán hangsúlyozta: a gyermekek bevonása nélkül nem lehet róluk szóló döntéseket hozni. A tárcavezető rámutatott, hogy a tanulók nemcsak sajátos nézőponttal, hanem értékes tapasztalatokkal és tudással is rendelkeznek. Éppen ezért a jövőben nem csupán passzív alanyai vagy véleményezői, hanem aktív alakítói lesznek az oktatási folyamatoknak.

Mivel a magyar oktatásirányításban még nem volt példa hasonló kezdeményezésre, a minisztérium alaposan előkészíti a megvalósítást. A csoport pontos működési formáját a diákokkal és a szakmai szervezetekkel közösen dolgozzák ki.

A feladat egy olyan közösség felépítése, amely hitelesen képviseli a fiatalok sokszínűségét, és amelynek véleménye tényleges súllyal bír. Ezzel elkerülhető egy újabb, csupán formaságból létező, súlytalan egyeztető fórum létrehozása.

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.