Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Bandar Abbes, Irán - 2012. február 28. : Szállítóhajó a Hormuzi-szorosban.
Világ

Veszélyes megállapodásra készülhet az Egyesült Államok: ezen az elhamarkodott lépésen az egész olajpiac elcsúszhat

2026. április 20. 12:16

Az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások új szakaszba léphetnek, de európai szövetségesek attól tartanak, hogy Washington túl gyorsan akar megállapodni. Diplomáciai források szerint egy elsietett keretmegállapodás rövid távon politikai sikert hozhat, hosszabb távon viszont komoly technikai és politikai problémákat okozhat.

A vita középpontjában Irán nukleáris programja áll. Az amerikai álláspont szerint Teheránnak teljesen fel kellene hagynia az urándúsítással, míg Irán ragaszkodik ahhoz, hogy békés célokra korlátozott mértékben folytathassa azt. Ez az egyik legnehezebben áthidalható konfliktus - írja a Reuters.

A diplomaták attól tartanak, hogy egy felületes megállapodás csak elodázza a valódi megoldást. A technikai kérdések, például a dúsított urán kezelése vagy ellenőrzése, rendkívül összetettek, és hosszú egyeztetést igényelnek. A 2015-ös nukleáris megállapodás is évekig tartó tárgyalások eredménye volt.

Az Egyesült Államok gyors sikert szeretne felmutatni, miközben Irán már a tárgyalások elején szankciók enyhítését és hozzáférést kér befagyasztott pénzeszközeihez. Emellett biztonsági garanciákat is elvár, különösen a közelmúltbeli amerikai és izraeli katonai lépések után.

Az európai szereplők szerint tapasztalatuk kulcsfontosságú lehetne, mégis háttérbe szorultak a jelenlegi folyamatban. Úgy látják, hogy a bizalomhiány és a különböző tárgyalási stílusok miatt egy gyors politikai megállapodás könnyen működésképtelenné válhat.

A háttérben tovább növeli a feszültséget a közel-keleti konfliktus és az amerikai katonai lépések. Ezek nemcsak a tárgyalások esélyeit rontják, hanem az olajpiacokra és a globális gazdaságra is hatással vannak.
