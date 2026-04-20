Németország vizsgálja annak lehetőségét, hogy haditengerészeti erővel biztosítsa a szabad hajózást a Hormuzi-szorosban.
Veszélyes megállapodásra készülhet az Egyesült Államok: ezen az elhamarkodott lépésen az egész olajpiac elcsúszhat
Az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások új szakaszba léphetnek, de európai szövetségesek attól tartanak, hogy Washington túl gyorsan akar megállapodni. Diplomáciai források szerint egy elsietett keretmegállapodás rövid távon politikai sikert hozhat, hosszabb távon viszont komoly technikai és politikai problémákat okozhat.
A vita középpontjában Irán nukleáris programja áll. Az amerikai álláspont szerint Teheránnak teljesen fel kellene hagynia az urándúsítással, míg Irán ragaszkodik ahhoz, hogy békés célokra korlátozott mértékben folytathassa azt. Ez az egyik legnehezebben áthidalható konfliktus - írja a Reuters.
A diplomaták attól tartanak, hogy egy felületes megállapodás csak elodázza a valódi megoldást. A technikai kérdések, például a dúsított urán kezelése vagy ellenőrzése, rendkívül összetettek, és hosszú egyeztetést igényelnek. A 2015-ös nukleáris megállapodás is évekig tartó tárgyalások eredménye volt.
Az Egyesült Államok gyors sikert szeretne felmutatni, miközben Irán már a tárgyalások elején szankciók enyhítését és hozzáférést kér befagyasztott pénzeszközeihez. Emellett biztonsági garanciákat is elvár, különösen a közelmúltbeli amerikai és izraeli katonai lépések után.
Az európai szereplők szerint tapasztalatuk kulcsfontosságú lehetne, mégis háttérbe szorultak a jelenlegi folyamatban. Úgy látják, hogy a bizalomhiány és a különböző tárgyalási stílusok miatt egy gyors politikai megállapodás könnyen működésképtelenné válhat.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A háttérben tovább növeli a feszültséget a közel-keleti konfliktus és az amerikai katonai lépések. Ezek nemcsak a tárgyalások esélyeit rontják, hanem az olajpiacokra és a globális gazdaságra is hatással vannak.
Nem az AI veszi el a munkánkat (x)
Viszont az fogja eldönteni, ki marad talpon
Három és fél évtized fejlődés: így lett megkerülhetetlen szereplő a SPAR (x)
Idén 35 éves a SPAR Magyarország - három és fél évtized alatt a vállalat az ország egyik legnagyobb élelmiszer-kereskedelmi szereplőjévé vált.
Itt akadnak el a kisvállalkozások – mi segíthet a továbblépésben? (x)
Sok vállalkozás nem az indulásnál, hanem a növekedés során akad el. A Visa She’s Next program mentorai mondják el, mi áll a háttérben és mi hozhat fordulatot.