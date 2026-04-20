Ennyi volt, már be is fuccsoltak a közel-keleti tárgyalások: visszatáncolt Irán, kilőttek az olajárak

Katonai incidens történt az Egyesült Államok és Irán között, miután az amerikai hadsereg elfogott egy iráni teherszállító hajót a Hormuzi-szorosnál. Válaszul Teherán megtorlást helyezett kilátásba, és bejelentette, hogy bojkottálja a Donald Trump által kezdeményezett pakisztáni béketárgyalásokat. A feszültség ismételt kiéleződése miatt a világpiaci olajárak azonnal megugrottak - közölte a Reuters.

Az amerikai hadsereg vasárnap tüzet nyitott az iráni zászló alatt hajózó, Bandar Abbász kikötőjébe tartó Touska nevű teherszállítóra. A USS Destroyer nevű hadihajó először rádión szólította fel megállásra a hajót. Miután ez eredménytelen volt, a gépház megrongálásával kényszerítették megállásra. A teherszállítót jelenleg az amerikai tengerészgyalogság biztosítja. Donald Trump elnök megerősítette az akció tényét. Hozzátette, hogy a hajó korábbi illegális tevékenységei miatt már eleve szerepelt az amerikai pénzügyminisztérium szankciós listáján.

Az iráni fegyveres erők közleménye szerint a Kína felől érkező hajó elfogását fegyveres kalózakciónak tekintik, amelyre hamarosan katonai választ adnak. Teherán hivatalosan is visszautasította a részvételt a Pakisztánba tervezett béketárgyalásokon. Döntésüket az incidenssel, a fenntartott tengeri blokáddal, valamint az amerikaiak fenyegető retorikájával és túlzó követeléseivel indokolták. A diplomáciai patthelyzetet tovább súlyosbítja, hogy a két ország közötti tűzszünet kedden lejár.

A konfliktus középpontjában a Hormuzi-szoros amerikai blokádja áll. Donald Trump szerint a lezárás miatt Irán napi 500 millió dollárt veszít. Ezzel szemben az iráni fegyveres erők bejelentették, hogy addig tartják szigorú katonai felügyelet alatt az átjárót, amíg Washington fel nem oldja a zárlatot, és át nem engedi az iráni hajókat. Mohammad Báger Kálibáf, az iráni parlament elnöke elmondta, hogy a legutóbbi egyeztetéseken ugyan történt előrelépés, de a nukleáris kérdésekben és a szoros ügyében továbbra is jelentősek az ellentétek.

A Perzsa-öböl hajóforgalmának esetleges megbénulása és a tartós szállítási fennakadások miatt a világpiaci olajárak emelkedésnek indultak, a nemzetközi részvénypiacokon pedig bizonytalanság lett úrrá. A közel-keleti helyzet instabilitását tovább növeli egy másik konfliktus is. Az érvényben lévő tűzszünet ellenére Izrael utasította hadseregét, hogy teljes erővel lépjen fel a libanoni fenyegetésekkel szemben, kilátásba helyezve a Hezbollah által használt infrastruktúra lerombolását.