Budapest, 2026. február 11.Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke beszédet mond a Johannita Rend új központjának átadóünnepségén Budapesten 2026. február 11-én.MTI/Hegedüs Róbert
Gazdaság

Újabb veszély fenyegeti a magyarok pénzét: Varga Mihály elárulta, mi robbanthatja be ismét az árakat

Pénzcentrum
2026. május 26. 17:38

A magasabb energiaárak és a fejlett piacok kötvénypiaci folyamatai továbbra is inflációs kockázatot jelenthetnek, ugyanakkor a forint erősödése és egyes árkorlátozások kivezetésének halasztása fékezi az áremelkedést, erről Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke beszélt a jegybank keddi kamatdöntését követő tájékoztatón.

A jegybankelnök szerint a következő időszakban érkező gazdasági adatok mérsékelhetik az inflációs pályát övező bizonytalanságokat. Hozzátette, hogy a tartósan alacsonyabb kockázati prémium hosszabb távon nagyobb mozgásteret biztosíthat a monetáris politikának. A kockázati megítélés alakulását szerinte jelentősen befolyásolják az uniós forrásokkal és az euró esetleges bevezetésével kapcsolatos várakozások.

Varga Mihály hangsúlyozta, hogy a kamatdöntések továbbra is adatvezérelt alapon születnek. Az MNB kiemelt figyelemmel követi az energia és nyersanyagpiaci folyamatokat, mivel a geopolitikai feszültségek és a háború elhúzódása újabb inflációs kockázatokat hozhat.

A jegybank szerint a forint árfolyama számottevően javult az elmúlt hetekben. Március eleje óta az euróval szemben mintegy 7 százalékos erősödést mutatott, ami szintén visszafoghatja az inflációt. A jegybank ugyanakkor meg akar győződni arról, hogy a kedvező folyamat tartós marad-e.

Az infláció áprilisban 2,1 százalék, a maginfláció pedig 2,2 százalék volt, mindkét mutató a jegybanki toleranciasáv alsó része közelében alakult. Az MNB várakozásai szerint az infláció csak 2027 második felében közelítheti meg tartósan a 3 százalékos célt.

A monetáris tanács keddi ülésén végül változatlanul, 6,25 százalékon hagyta az alapkamatot. Varga Mihály elmondása szerint a kamattartás mellett kamatcsökkentési javaslat is napirendre került, a döntéshozók többsége azonban a jelenlegi szint fenntartása mellett szavazott.

#infláció #gazdaság #jegybanki alapkamat #euró bevezetés #eu #varga mihály #monetáris politika #gazdasági hírek #forint árfolyam #mnb kamatdöntés #energiaárak

