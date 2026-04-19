Mark Rutte kimondta, amit kevesen mertek: kiderült, miért borult ki valójában Donald Trump a szövetségesekre
Mark Rutte NATO-főtitkár elutasította azokat a feltételezéseket, hogy az Egyesült Államok kiléphetne a szövetségből, ugyanakkor hangsúlyozta: Európának nagyobb felelősséget kell vállalnia a közös védelemben. Szerinte a transzatlanti partnerség megerősítése kulcsfontosságú a NATO jövője és az európai biztonság szempontjából.
Mark Rutte, a NATO főtitkára visszautasította azokat a feltételezéseket, amelyek szerint az Egyesült Államok kiléphetne a szövetségből – derül ki a Die Welt vasárnapi kiadásában, a Welt am Sonntag-ban megjelent interjúból.
Rutte hangsúlyozta, hogy nem lát semmilyen jelet az amerikai kilépésre, ugyanakkor kiemelte: egy erősebb NATO-hoz erősebb európai tagállamokra is szükség van.
A főtitkár nyilatkozatát Donald Trump korábbi kijelentései váltották ki, amelyekben az amerikai elnök bírálta az európai szövetségeseket az Iránnal kapcsolatos politikájuk miatt, a NATO-t pedig „papírtigrisnek” nevezte, sőt felvetette a szövetségből való kilépés lehetőségét is.
Rutte, aki nemrég a Fehér Házban tárgyalt Trumppal, az interjúban úgy fogalmazott: az amerikai elnök „egyértelműen csalódott több NATO-szövetségesében”. Hozzátette, hogy megérti ezt az álláspontot, ugyanakkor megerősítette: az amerikai nukleáris védőernyő továbbra is az európai biztonság kulcsgarantája, és várhatóan az is marad.
A megbeszélések kapcsán Rutte arról is beszélt, hogy Európa nagyobb felelősséget kíván vállalni a szövetségen belül. Szerinte ez egy elmozdulás a „egészségtelen függőségtől” egy kiegyensúlyozottabb, partnerségen alapuló transzatlanti együttműködés felé.
A főtitkár szerint az európai és kanadai védelmi erőfeszítések már most is erősödnek, Németországot pedig példaként említette. Úgy véli, ez a folyamat hosszú távon a NATO megerősödéséhez vezethet.
Az Iránnal kapcsolatos konfliktusok kapcsán Rutte arra figyelmeztetett, hogy Teherán Európa biztonságára is kockázatot jelent, és Oroszország ukrajnai háborújának támogatásában is szerepet játszik. Hozzátette: Irán hosszú ideje a „instabilitás exportőre” a világ több térségében.
A NATO-főtitkár végül a védelmi ipar megerősítését sürgette, mondván: ez elengedhetetlen az elrettentés fenntartásához és a szövetség hosszú távú biztonságához.
