Miklósa Erikával és Alföldi Róberttel húzna nagyot a vidéki szimfonikus: teljesen új irány jöhet

Új korszakra készül a Savaria Szimfonikus Zenekar: jön Miklósa Erika, Alföldi Róbert és Nyáry Krisztián, közben pedig a Bartók Terem sem csak a klasszikus zenére nyitna a jövőben. A Savaria Szimfonikusoknál most tényleg minden a megújulásról szól: új bérletek, új arcok, új programok, több beszélgetés, több kortárs zene, több nyitás a város felé. A csillogó tervek mellett viszont a HelloVidék arra is rákérdezett a mai sajtótájékoztatón: miből él ma egy vidéki zenekar, mennyire lehet megtölteni egy koncerttermet, és hova tűnt az a több mint száz osztrák bérletes, akik Covid előtt még stabil közönségnek számítottak Szombathelyen.

"A klasszikus zene nem olyan, mint egy vitrin mögött porosodó múzeumi tárgy, hanem olyan, mint egy friss, érett gyümölcs, amibe bele lehet harapni” – ezzel a korántsem klasszikus felütéssel kezdte gondolatait Miklósa Erika Szombathelyen, a Savaria Szimfonikus Zenekar éves rendes sajtótájékoztatóján, amely több szempontból is különlegesre sikerült.

Az újítás szándéka ugyanis szinte minden szinten megjelent. Már a helyszínválasztás is ezt jelezte: a sajtótájékoztatót a Bartók Teremben, az egykori szombathelyi zsinagógában tartották, amely az elmúlt időszakban jelentős technikai fejlesztéseken esett át. Új lett a hang- és fénytechnika, bővült a színpadtechnika is. Ahogy Popa Gergely zenekari igazgató elmondta: a cél az, hogy a Bartók Terem új életet kapjon. Ne csupán a zenekar koncerthelyszíne legyen, hanem kulturális és akár könnyűzenei programoknak is otthont adhasson. A friss fénytechnikából aztán a sajtótájékoztatón mi magunk is egy rövid, de annál intenzívebb ízelítőt kaphattunk.

Popa Gergely arról is beszélt, hogy a jövőben még inkább szeretnének a közönség igényeire alapozni, ennek jegyében új bérleteket vezetnek be, és színesebb kínálattal készülnek az új évadra.

De visszatérve Miklósa Erikára: az operaénekes hangsúlyozta, míg Budapesten szinte minden napra jut valamilyen minőségi kulturális program, vidéken különösen meg kell becsülni, ha ilyen színvonalú kulturális élet szerveződik. Számára különösen fontos, hogy a tehetséggondozás is kiemelt szerepet kaphat a Savaria Szimfonikusok munkájában. Ez szorosan kapcsolódik az új bérletstruktúrához és az évad művészeti koncepciójához is.

„Portfóliótisztítás” történt a zenekarnál

De erről már Vajda Gergely, a zenekar művészeti vezetője beszélt. Mint mondta, az évad művészeti koncepciója felfrissül: a klasszikus szimfonikus irodalom nagy művei mellett hangsúlyosan jelennek meg ritkábban hallható alkotások, kortárs művek és magyar szerzők kompozíciói is. A művészeti vezető úgy fogalmazott: „portfóliótisztítás” történt a zenekarnál. Új művészeti irányok jelennek meg, megváltozik a bérletsorozatok karaktere, és hangsúlyosabb szerepet kapnak a kamaraprogramok is. A cél a helyi művészek szakmai fejlődésének támogatása, továbbképzés-jellegű rezidens művészprogramokkal.

Ezek közül az egyik kiemelt esemény Baráti Kristóf rezidens művészprogramja lesz, amely hosszabb távú szakmai együttműködésként valósul meg. A világhírű hegedűművész szólistaként, kamarazenei partnerként és inspiráló alkotótársként is szerepet vállal majd az évadban.

Elindul a a Kortárs Sztrím is, amely a kortárs magyar zene online népszerűsítését célozza

Vajda Gergely, a zenekar művészeti vezetője a következő évad zenei műsortervét ismertetve részletezte: abban Beethoven, Brahms, Mozart, Dvořák vagy Csajkovszkij ikonikus alkotásai mellett kiemelt szerepet kapnak olyan szerzők és művek is, amelyek ritkábban hallhatók koncerttermi környezetben. A zenekar célja, hogy a hallgatóság egyszerre találkozhasson az ismerősség élményével és a felfedezés örömével.

Az új szezon fontos részei lesznek a személyesebb koncertélményt kínáló tematikus és beszélgetős programok is. Érkezik Alföldi Róbert és Nyáry Krisztián is, akik Vajda Gergellyel - a művek közötti szünetben - beszélgetnek majd a klasszikus zenéről.

A tematikus sorozat első részében pedig dr. Nemény András, Szombathely polgármestere mesél majd a komolyzenéhez fűződő kapcsolatáról. is. Az estek célja, hogy a koncertélményt személyesebbé és közvetlenebbé tegyék, valamint új nézőpontokat kínáljanak a megszólaló művekhez és kulturális hátterükhöz.

Újdonságként a székesegyházban is koncerteznek

A 2026/27-es évadban kiemelt hangsúlyt kap majd a Musica Sacra sorozat és a nagy egyházzenei hagyomány megerősítése is – erről már Lakner-Bognár Nóra, a Savaria Szimfonikus Zenekar igazgatóhelyettese beszélt. Ennek részeként megszólal Giuseppe Verdi monumentális Requiemje a szombathelyi székesegyházban, amelynek szoprán szólistája Miklósa Erika lesz.

Az operaénekes ennek apropóján elmondta: számára külön kihívás ez a szerep, mivel korábban még nem énekelte a művet. Úgy érezte, „meg kellett érnie hozzá”, mostanra azonban készen áll rá. A másik nagyszabású egyházzenei mű, amelyet bemutatnak, Franz Schubert Esz-dúr miséje lesz.

Jön a Bloomsday Extra, de a fiatalokat sem engedik el

A Bloomsday Extra idén is ráerősít Szombathely egyik legfontosabb kulturális eseményére, és tovább növeli a Savaria Szimfonikus Zenekar jelenlétét a város fesztiválkínálatában. Az évad egyik különlegessége Seiber Mátyás Ulysses című művének megszólaltatása, amely szorosan kapcsolódik James Joyce világához és a Bloomsday hangulatához. A koncert így egyszerre zenei és irodalmi találkozás, erős összművészeti fókuszú programként.

A másik hangsúly viszont a fiatalokon van: a zenekar továbbra is kiemelt feladatának tekinti a zenei nevelést és az utánpótlás megszólítását. Az ifjúsági koncertsorozat több alkalommal, diákokra szabott, életkorhoz igazított hangversenyekkel várja az iskolásokat, hogy élő koncertélményen keresztül kerüljenek közelebb a klasszikus zenéhez. A cél hosszabb távon is egyértelmű: megtartani és felépíteni a jövő közönségét.

Megerősítették nemzeti minősítésüket, az ország elit zenekarai közé tartoznak továbbra is

Az évad egyik legfontosabb újítása az átalakított bérletstruktúra, amely átláthatóbb, karakteresebben elkülönülő sorozatokkal és könnyebben választható konstrukcióval reagál a koncertlátogatók igényeire. A cél, hogy a zenekar sokszínű művészeti kínálata világosabban és befogadhatóbban jelenjen meg – erről Horváth Soma beszélt. Az alpolgármester kiemelte: az év egyik legfontosabb híre, hogy a zenekar ismét öt évre elnyerte a "nemzeti" minősítést – az országban mindössze 11 zenekar rendelkezik ilyen státusszal. Sikerként értékelte azt is, hogy a zenekar egyre inkább kilép a Bartók Terem falai közül, és jelen van az egyházmegye, valamint a város nagy rendezvényein is.

Idén a 25. jubileumi Savaria Történelmi Karneválon is fellép a zenekar: az Anima Sound Systemmel közösen adnak koncertet. Emellett július 17-én az Emlékműnél ingyenes koncerttel készülnek, ahol a könnyed nyáresti klasszikusok mellett John Williams művei sem maradnak ki a repertoárból.

Miből él ma egy vidéki zenekar, mennyire lehet megtölteni egy koncerttermet?

A sajtótájékoztatón az anyagi háttérről is szó esett: az önkormányzat 305 millió forinttal támogatja az együttest, az állami normatíva 240 millió forint volt, és idén bérfejlesztésre is jutott forrás. A HelloVidék kérdésére aztán Lakner Lászlóné Dérfai Andrea titkárságvezető a jegyértékesítések alakulásáról is beszélt. Mint elmondta, a Covid-járvány komoly törést okozott a zenekar életében. A pandémia előtt a Bartók Terem szinte összes helyére volt bérletes: a 377 férőhelyből körülbelül 340-et bérletesek töltöttek meg, köztük mintegy 120 osztrák vendég. A járvány idején ez a szám 200 környékére esett vissza, az osztrák közönség jelentős része pedig elmaradt. Jelenleg már csak körülbelül 30 osztrák bérletesük van.

Az elmúlt években ugyan fokozatos növekedés indult el, de a 300-as bérletszámot egyelőre még nem sikerült újra elérni. Az egyes előadásokra értékesített jegyekkel ugyanakkor több koncert esetében is sikerül jó nézőszámot hozni. Azonban továbbra is igaz: egy-egy sztárelőadó vagy erős húzónév kell ahhoz, hogy valóban telt házasak legyenek a bérletes előadások.

Fotó: Mészáros Zsolt / SSO.hu