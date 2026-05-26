Budapest, 2026. május 15.A labdarúgó Bajnokok Ligája május 30-i budapesti döntőjének helyszíne, a Puskás Aréna 2026. május 15-én. A BL-döntőt a címvédő francia Paris Saint-Germain és az angol Arsenal játssza.
Teljes káosz vár a magyar főváros autósaira: napokra megbénítják a közlekedést egy gigarendezvény miatt

2026. május 26. 17:46

A május 30-i labdarúgó Bajnokok Ligája-döntő miatt jelentős forgalomkorlátozásokra, útlezárásokra és megállási tilalmakra kell készülni Budapesten egészen 2026. június 4-ig. A változások leginkább a Városligetet, a Puskás Aréna környékét, a belváros főbb útvonalait, valamint a repülőtérre vezető gyorsforgalmi utat érintik - írta az Index

A leghosszabb ideig tartó lezárások a Városliget térségében várhatók. Az Olof Palme sétány egy szakasza egészen június 4-e estéig nem lesz használható. A Hősök terét és a Kós Károly sétányt május 28. és 31. között teljesen lezárják a járműforgalom elől. Emellett az Állatkerti körút és a Dózsa György út egyes részein is korlátozásokra kell számítani.

Jelentős változásokra kell számítani az Andrássy út környékén is. Május 29-én éjféltől május 31-e hajnalig lezárják az Andrássy út szervizútjait a Bajza utca és a Dózsa György út között. Ugyanezen a napon déltől magát az Andrássy utat is lezárják az autósok elől. Ez az intézkedés a környező mellékutcák – a Rippl-Rónai, a Munkácsy Mihály, a Lendvay és a Benczúr utca – érintett szakaszait is érinti.

A mérkőzés napján, május 30-án reggel 8 és 17 óra között a Liszt Ferenc repülőtérre vezető gyorsforgalmi út Üllői út és Sajó utca közötti szakaszát lezárják a személygépjárművek elől. Ebben az időszakban itt kizárólag a közösségi közlekedés járatai haladhatnak át. Szintén ezen a napon, reggel 6 órától másnap hajnalig teljesen lezárják a Puskás Aréna környékét, valamint a budai Csörsz utcát. Emellett 12 és 16 óra között időszakos korlátozásokra kell számítani a Károly körút, a Deák Ferenc tér és a Bajcsy-Zsilinszky út térségében.

A budai Várnegyedben a Hunyadi János utcát május 28. délutántól egészen május 31. délig lezárják. A pesti belvárosban, különösen az Erzsébet körút, a Dohány utca, az Osvát utca és a Rákóczi út vonalán május 29. és 31. között várhatók szakaszos forgalomkorlátozások. A lezárások mellett a főváros számos pontján megállási tilalom is életbe lép. Ezek pontos és részletes listája a rendőrség hivatalos honlapján érhető el.
