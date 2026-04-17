Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy Irán ismét megnyitja a Hormuzi-szorost a hajóforgalom előtt.
Fordulat a Közel-Keleten: nagyot zuhant az olaj ára a Hormuzi-szoros megnyitásának hírére
Irán délután bejelentette a Hormuzi-szoros megnyitását, miközben megkezdődött a libanoni tűzszünet is. Erre az olaj- és részvénypiacok azonnali, jelentős elmozdulással reagáltak - jelentette az euronews.
Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter péntek délután az X közösségi platformon tett közzé egy közleményt. Ebben megerősítette, hogy a Hormuzi-szoros "teljesen nyitva áll" a hajóforgalom előtt. A bejelentés pillanatok alatt éreztette hatását a globális piacokon. A WTI amerikai referenciaolaj jegyzése több mint 12 százalékot zuhant, így hordónkénti ára nagyjából 82 dollárra süllyedt. A Brent típusú nyersolaj ára mintegy 10 százalékos csökkenést követően 88 dollár közelébe esett.
Donald Trump amerikai elnök üdvözölte a fejleményt. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az iráni kikötőkkel szembeni amerikai tengeri blokád "teljes mértékben érvényben marad" mindaddig, amíg le nem zárulnak a tárgyalások Iránnal. Trump hozzátette, hogy a megállapodás pontjainak nagy részét már kidolgozták, így a folyamat "nagyon gyorsan" lezárulhat. A lehetséges egyezmény részleteit azonban egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
Az amerikai tőzsdék szintén erőteljesen reagáltak a hírre. Az S&P 500 és a Nasdaq részvényindex egyaránt történelmi csúcsra ugrott, miután a kereskedés első órájában több mint 1 százalékot emelkedtek. A Dow Jones ipari átlag ennél is jelentősebb, 1,7 százalékot meghaladó pluszba került, miután a hét korábbi részében alulteljesítette a többi mutatót.
A befektetők figyelme most arra irányul, hogy milyen ütemben és mekkora volumennel áll helyre a tengeri áruszállítás a Hormuzi-szorosban. Emellett az is kulcskérdés, hogy mikor születik meg a végleges megállapodás Irán és az Egyesült Államok között.
