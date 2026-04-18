Itt a bejelentés: kulcsfontosságú haladékot kapott Ukrajna, fordulópont jöhet a háborúban?

Ukrajna és nemzetközi hitelezői megállapodtak az ország adósságszolgálati kötelezettségeinek további halasztásáról. Ennek köszönhetően Kijevnek egészen 2030 februárjának végéig nem kell teljesítenie az államadóssághoz kapcsolódó tőke- és kamattörlesztéseket - írta a Portfolio.

Az ukrán Pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint a döntés a korábbi adósságkönnyítési egyezmények meghosszabbítását jelenti. A megállapodás az állami és az állami garanciavállalással biztosított hitelekre egyaránt vonatkozik. Ennek értelmében a 2026 februárjától esedékes kifizetéseket további négy évvel elhalasztják.

A lépés teljes mértékben illeszkedik a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) kötött új pénzügyi programba. A memorandumot Ukrajna legfőbb partnerei írták alá. A halasztást az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Kanada, Japán és Dél-Korea mellett több európai ország, köztük Németország, Franciaország, Olaszország és Hollandia is támogatta.

A nemzetközi megállapodásra a pénzügyi piacok is pozitívan reagáltak. A bejelentés hatására a dollárban kibocsátott ukrán államkötvények árfolyama azonnal emelkedésnek indult.