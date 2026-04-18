Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Közelkép Ukrajna nemzeti lobogójáról, amely a szélben lobog a kijevi kormányépületnél az orosz-ukrán konfliktus idején.
Világ

Itt a bejelentés: kulcsfontosságú haladékot kapott Ukrajna, fordulópont jöhet a háborúban?

Pénzcentrum
2026. április 18. 09:26

Ukrajna és nemzetközi hitelezői megállapodtak az ország adósságszolgálati kötelezettségeinek további halasztásáról. Ennek köszönhetően Kijevnek egészen 2030 februárjának végéig nem kell teljesítenie az államadóssághoz kapcsolódó tőke- és kamattörlesztéseket - írta a Portfolio.

Az ukrán Pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint a döntés a korábbi adósságkönnyítési egyezmények meghosszabbítását jelenti. A megállapodás az állami és az állami garanciavállalással biztosított hitelekre egyaránt vonatkozik. Ennek értelmében a 2026 februárjától esedékes kifizetéseket további négy évvel elhalasztják.

A lépés teljes mértékben illeszkedik a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) kötött új pénzügyi programba. A memorandumot Ukrajna legfőbb partnerei írták alá. A halasztást az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Kanada, Japán és Dél-Korea mellett több európai ország, köztük Németország, Franciaország, Olaszország és Hollandia is támogatta.

A nemzetközi megállapodásra a pénzügyi piacok is pozitívan reagáltak. A bejelentés hatására a dollárban kibocsátott ukrán államkötvények árfolyama azonnal emelkedésnek indult.
#árfolyam #adósság #államadósság #gazdaság #ukrajna #pénzügy #dollár #nemzetközi #világ #megállapodás #imf

Április 18.
Cirkuszok világnapja
Április 18.
Műemlékvédelmi világnap
Április 18.
Rádióamatőr világnap
Rulírozó hitel
folyószámlához kapcsolt hitelkeret, amelyben szabadon mozoghat az ügyfél: a befizetéseivel mindig törleszti, a terheléseivel mindig igénybe veszi a hitelt, de nincs megszabva visszafizetési ütem és a már befizetett pénz is szabadon újra felhasználható. Rulírozó hitelt akkor adnak a bankok, ha a számlára havi rendszerességgel jövedelemátutalás érkezik és a hitelkeret mértéke is csak addig terjed

AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
