Annak ellenére várják, hogy a két ország között továbbra sincs átfogó diplomáciai megállapodás, és az elmúlt hetekben komoly bizonytalanság övezte Irán részvételét a tornán.
Nagy lépésre készül a nemzetközi koalíció: így nyitnák meg újra a Hormuzi-szorost
Főként NATO-tagállamokból, valamint Dél-Koreából, Ausztráliából és Japánból álló koalíció ül össze pénteken Párizsban. A cél a Hormuzi-szoros tengeri forgalmának újraindítását célzó terv kereteinek megvitatása. Az akció hadihajók, kísérőerők, hírszerzési kapacitások, aknamentesítő egységek és radarrendszerek bevetését irányozza elő - számolt be az euronews.
Az európai vezetők azóta lépéskényszerben vannak, hogy az Egyesült Államok és Izrael február 28-án légicsapásokat mért Iránra. Erre válaszul Teherán lezárta a létfontosságú tengeri átjárót. A szoros blokádja súlyos gazdasági következményekkel jár, különösen Európa számára. Ezt a zárlatot előbb Irán vezette be, majd az Egyesült Államok is fenntartotta. A világ kőolajforgalmának mintegy 20 százaléka halad át ezen az Irán és Omán között húzódó vízi úton.
A koalíció vezetői hangsúlyozzák, hogy a misszió mandátuma "szigorúan védelmi jellegű" lesz. Nem kívánnak ugyanis költséges fegyveres konfliktusba bonyolódni. Hollandia már fregattokat és katonai személyzetet küldött a térségbe. "A cél az, hogy túllépjünk a tervezési fázison, és hajókat helyezzünk készenlétbe a régióban. Így a konfliktus enyhülésekor azonnal cselekedhetünk" - nyilatkozta egy NATO-forrás az Euronewsnak.
A pénteki találkozó hibrid formában zajlik. A legtöbb ország online csatlakozik, de Keir Starmer brit miniszterelnök és Friedrich Merz német kancellár személyesen is részt vesz Emmanuel Macron francia elnök mellett az Élysée-palotában. Merz csütörtökön leszögezte, hogy Németország csak egy "legalább ideiglenes tűzszünet" megkötése után vehet részt a misszióban. Ehhez emellett a berlini kormány és a parlament jóváhagyása is szükséges.
A NATO-tagállamok kezdetben azzal érveltek, hogy a háború nem az ő felelősségük, mivel nem egyeztettek velük előzetesen. Donald Trump amerikai elnök azonban ultimátumot adott a szövetségeseknek, miszerint "napokon belül" álljanak elő egy tervvel. Trump a múlt héten, Mark Rutte NATO-főtitkár washingtoni látogatása során fejtette ki álláspontját. "Trump valódi frusztrációjának adott hangot, és egyértelművé tette, hogy lépnünk kell" - közölte a NATO-forrás.
Irán közben saját olajszállítmányait továbbra is átengedi a szoroson. Emellett bizonyos szövetségesei, például Kína és Törökország számára is nyitva tartja az átjárót. Trump hétfőn amerikai tengeri blokádot rendelt el az iráni kikötőkbe érkező és onnan induló forgalomra. Ezzel Teherán szövetségeseit a blokád feloldására kívánja ösztönözni, továbbá meg akarja akadályozni, hogy Irán hasznot húzzon az olajexportjából. A jelenlegi tűzszünet meghosszabbításáról közvetett tárgyalások folynak. A Fehér Ház szerint jók az esélyei egy megállapodásnak még az április 22-i határidő lejárta előtt.
A misszió pontos mandátuma egyelőre tisztázatlan. Egy hivatalos NATO-szerepvállalás azonban nem valószínű, mivel a koalíció ragaszkodik ahhoz, hogy a műveletben az Egyesült Államok mint konfliktusban álló fél ne vegyen részt. Egy esetleges ENSZ-mandátum és az uniós Aspides misszió kiterjesztése egyaránt felmerült. Az ENSZ Biztonsági Tanácsának jóváhagyása ugyanakkor nehezen lenne elérhető. Szakértők szerint a vállalkozás komoly kockázatokat rejt. "Mindig fennáll a veszélye, hogy egy szélesebb konfliktusba sodródunk" - figyelmeztetett Ed Arnold, a RUSI európai biztonsági kutatója.
Riasztó jelentést közölt a hírszerzés: Oroszország már javában fegyverkezik az Ukrajna utáni háborúra
Hanno Pevkur szerint Európa önállóan nem képes megvédeni magát Oroszországgal szemben.
Juraj Blanár szlovák külügyminiszter csütörtökön a pozsonyi parlamentben tette egyértelművé országa álláspontját.
Irán már olyan engedményekre is hajlandó, amelyekről korábban szó sem volt, Trump szerint gyors áttörés jöhet.
Donald Trump bejelentése szerint tíznapos tűzszünetben állapodott meg Izrael és Libanon.
Pete Hegseth amerikai hdügyminiszter szerint az Egyesült Államok kész fokozni az Irán elleni katonai műveleteket.
Aleksandar Vučić óriási fegyverkezésbe kezdett: rejtélyes repülőjáratok buktatták le déli szomszédunkat
Szerbia a romló regionális biztonsági helyzetre hivatkozva újabb jelentős fegyverbeszerzési szerződéseket készít elő.
Durván egymásnak esett Leó pápa és Trump: erős üzenetet küldött az amerikai elnöknek a katolikus egyházfő
Leó pápa szerdán, afrikai útja második állomásán az egység és a béke üzenetét hangsúlyozta.
Drámai fordulat a világ második legnagyobb gazdaságában: egy távoli háború teheti tönkre a váratlan sikereket
A Reuters beszámolója szerint a kínai gazdaság 2026 első negyedévében ismét gyorsulhatott, azonban az iráni háború miatt jelentősen romlottak az idei növekedési kilátások.
Hiába a ravasz trükközés a hitelekkel: nagyon durva veszélyre hívták fel a figyelmet a nemzetközi szakértők
Az európai kormányok egyre nagyobb nyomás alá kerülnek, miután az elmúlt hetekben meredeken emelkedtek az államkötvényhozamok.
Az év első két hónapjában 1,8 százalékkal zsugorodott az orosz gazdaság.
Végre véget érhet a vérontás? Meglepő közvetítő bukkant fel a háttérben, a tőzsdék máris reagáltak a hírre
A közel-keleti helyzet enyhülésének reményét erősíti, hogy Izrael és Libanon is tűzszüneti lehetőségekről tárgyal.
Lezajlott a kulcsfontosságú telefonhívás: kiderült, milyen váratlan lépésre készül Magyar Péterék új kormánya
Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter arra számít, hogy a frissen megválasztott új magyar kormány gyökeresen változtat az eddigi külpolitikáján.
Váratlan katonai paktumot kötöttek az arab államok: Ukrajnától kérik a bevált receptet a pusztító csapások ellen
A térség stabilitásának megőrzése és az új fenyegetések elhárítása érdekében az arab országok átfogóan felülvizsgálják biztonsági stratégiájukat.
A színész számára a magyarországi kötődés személyes jelentőséggel is bír: 2023-ban kifejezetten azért érkezett az országba, hogy felkutassa családja gyökereit.
Újabb bénító ukrán csapás az orosz energiarendszer ellen: ezt a veszteséget egész Oroszország megérzi
A Krasznodari területen fekvő tuapszei olajfinomító rendszeres célpontja az ukrán erőknek, mivel kiemelt szerepet játszik az orosz hadsereg üzemanyag-ellátásában.
Váratlan bejelentést tett Donald Trump: évtizedek óta nem látott tárgyalások jöhetnek a Közel-Keleten
Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy csütörtökön csúcsszintű tárgyalások kezdődnek Izrael és Libanon között.
Földrengés volt Magyarország és Horvátország határán, a Somogy vármegyei Bolhó közelében csütörtökre virradó éjjel.
Szergej Lavrov egy pekingi tárgyalást követően beszélt az orosz–magyar kapcsolatok jövőjéről és a politikai párbeszéd lehetőségéről.
-
