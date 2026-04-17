Váratlan lépés: Trump megvonja a támogatását egy kulcsfontosságú szövetségestől

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok a jövőben megvonja a támogatást Olaszországtól. A döntés hátterében az áll, hogy Giorgia Meloni miniszterelnök nem segített Washingtonnak a Hormuzi-szoros megnyitásában, továbbá elítélte Trumpot a pápa bírálata miatt - számolt be a Portfolio.

A diplomáciai feszültséget Trump a Truth Social nevű közösségi platformján tette egyértelművé. Bejegyzésében úgy fogalmazott: "Olaszország nem állt ki mellettünk, ezért mi sem állunk ki mellettük!".

Az amerikai elnök haragját elsősorban az váltotta ki, hogy a római vezetés megtagadta az együttműködést a Hormuzi-szoros ügyében.

Ezenkívül az olasz kormányfő határozottan elfogadhatatlannak nevezte Trump katolikus egyházfőt érintő megjegyzéseit.

A mostani éles irányváltás azért is figyelemre méltó, mert Meloni korábban kifejezetten szívélyes viszonyt ápolt az amerikai elnökkel. Olaszország ráadásul az Európai Unió egyik legnagyobb gazdasága és a NATO egyik legjelentősebb katonai ereje, így a két ország közötti kapcsolat stratégiai jelentőségű.