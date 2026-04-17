2026. április 17. péntek Rudolf
22 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Chicago, USA - 2016. augusztus 24.: Amerikai és hadifogoly zászló a Riverwalkon, a háttérben a Trump-torony.
Világ

Váratlan lépés: Trump megvonja a támogatását egy kulcsfontosságú szövetségestől

Pénzcentrum
2026. április 17. 12:46

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok a jövőben megvonja a támogatást Olaszországtól. A döntés hátterében az áll, hogy Giorgia Meloni miniszterelnök nem segített Washingtonnak a Hormuzi-szoros megnyitásában, továbbá elítélte Trumpot a pápa bírálata miatt - számolt be a Portfolio.

A diplomáciai feszültséget Trump a Truth Social nevű közösségi platformján tette egyértelművé. Bejegyzésében úgy fogalmazott: "Olaszország nem állt ki mellettünk, ezért mi sem állunk ki mellettük!".

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az amerikai elnök haragját elsősorban az váltotta ki, hogy a római vezetés megtagadta az együttműködést a Hormuzi-szoros ügyében.

Kapcsolódó cikkeink:

Ezenkívül az olasz kormányfő határozottan elfogadhatatlannak nevezte Trump katolikus egyházfőt érintő megjegyzéseit.

A mostani éles irányváltás azért is figyelemre méltó, mert Meloni korábban kifejezetten szívélyes viszonyt ápolt az amerikai elnökkel. Olaszország ráadásul az Európai Unió egyik legnagyobb gazdasága és a NATO egyik legjelentősebb katonai ereje, így a két ország közötti kapcsolat stratégiai jelentőségű.
Címlapkép: Getty Images
#európai unió #olaszország #világ #donald trump #pápa #olajár #amerikai egyesült államok #geopolitika #külpolitika #nato #diplomácia

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:30
13:13
13:01
12:46
12:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 17.
Veszélyes új "drog" terjed a magyar fiatalok között: szinte már mindenki zsebében ott lapulhat – drasztikus a hatása az egészségre
2026. április 16.
Drámaian nyílik a bérolló Magyarországon: súlyos, mennyi pénzért robotolnak a legszegényebb dolgozók
2026. április 17.
2026-ban is működik a legális hiteltrükk: így jutnak jóval könnyebben lakáshoz az élelmes magyarok
2026. április 17.
Eldőlt az árrésstop sorsa? Megszólaltak a magyar boltok: ezt várják a Tisza Párttól
2026. április 17.
A Tisza-kormány teljesen átírná a játékszabályokat: ez várhat a hazai építkezésekre a kormányváltás után
NAPTÁR
Tovább
2026. április 17. péntek
Rudolf
16. hét
Április 17.
Hemofília világnap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Megszólalt a Kreml Orbánék buktája után: erre számíthat Magyarország, erre készül Oroszország
2
2 napja
Moszkva üzent Magyar Péternek: Lavrov kemény szavakat küldött a leendő magyar kormányfőnek
3
7 napja
Kiszivárgott a Kreml jóslata az április 12-i magyarországi választásról: sokakat meglephet, mire számítanak Putyinék
4
1 hete
Lehullt a lepel, miért olcsó nálunk az energia: valójában semmi köze az orosz függéshez - J.D. Vance is benézte, mi a valódi ok
5
2 napja
Váratlan fordulat Orbán Viktor utolsó csúcstalálkozóján: ezért vonhatja felelősségre Ursula von der Leyen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Állampapír
Az állam által kibocsátott kötvény, amely a költségvetés hiányát finanszírozza. Lehet fix és változó kamatozású, kibocsátása történhet saját, illetve idegen valutában. A teljes állampapír-állomány a teljes államadósságtól függ. Az állampapír hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. A hitelező az értékpapírt megvásárló Ügyfél, a hitelfelvevő pedig a magyar állam nevében az Államadósság Kezelő Központ. Az állampapírok esetén a tőke visszatérítésére és a kamatfizetésekre az állam vállal garanciát.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 17. 13:01
2026-ban is működik a legális hiteltrükk: így jutnak jóval könnyebben lakáshoz az élelmes magyarok
Pénzcentrum  |  2026. április 17. 12:33
Kiszivárgott Kármán András mesterterve: így kerülné el a fájdalmas megszorításokat a hamarosan felálló kormány
Agrárszektor  |  2026. április 17. 12:27
Riasztó folyamat indult be a vizeken: ennek mind megihatjuk a levét