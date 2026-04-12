Teljesen kiakadt a béketárgyalások után az amerikai elnök: fenyegetőzni kezdett Donald Trump

Miután megszakadtak az iráni-amerikai béketárgyalások Pakisztánban. Donald Trump amerikai elnök a közösségi médiában reagált az eseményekre. Kijelentéseiben az iráni nukleáris programot és a Hormuzi-szoros helyzetét állította a középpontba, miközben a kulcsfontosságú tengeri útvonal blokádjára is utalt.

A közel húszórás tárgyalásokon amerikai részről J. D. Vance alelnök, Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner, Trump veje vett részt. Az elnök közösségi médiában közzétett bejegyzései azonban egyértelművé tették a megbeszélések eredménytelenségét. Trump a kudarc okát abban jelölte meg, hogy Irán nem hajlandó feladni nukleáris törekvéseit. Ezt a kérdést az elnök minden más tárgyalási pontnál fontosabbnak tartotta.

Trump a Hormuzi-szoros kérdését is felvetette. Azt állította, hogy Irán korábban megígérte a szoros megnyitását, ám szándékosan nem tartotta be a vállalását. Az elnök szerint ez "aggodalmat, zavart és szenvedést okozott sok embernek és országnak szerte a világon". A Hormuzi-szoros a globális olajszállítás egyik legfontosabb tengeri útvonala. Ezen a szűk keresztmetszeten halad át a világ kőolajexportjának jelentős része.

Az elnök egyik bejegyzésében arra utalt, hogy az Egyesült Államok blokád alá vonhatja a Hormuzi-szorost. Egy ilyen lépés megvalósulása drámai hatást gyakorolna a globális energiapiacokra. Emellett súlyos eszkalációt jelentene az iráni-amerikai kapcsolatokban.

Trump a tárgyalások egyes pontjairól elismerte, hogy azok kedvezőbbek lehettek volna egy katonai művelet végrehajtásánál. Ugyanakkor mindezeket "jelentéktelennek" nevezte ahhoz a veszélyhez képest, hogy a nukleáris technológia "ingatag, nehéz és kiszámíthatatlan emberek kezébe" kerül. Ezzel lényegében egyértelművé tette, hogy egy átfogó atomalku nélkül semmilyen megállapodás nem elfogadható Washington számára.

A pakisztáni tárgyalások kudarca újabb fordulópontot jelent az iráni-amerikai kapcsolatokban. A Trump-adminisztráció egyértelműen a maximális nyomásgyakorlás stratégiája felé mozdult el. Ez a váltás mind a retorikában, mind a kilátásba helyezett katonai lépésekben megmutatkozik.