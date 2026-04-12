Donald Trump amerikai elnök videoüzenete
Világ

Teljesen kiakadt a béketárgyalások után az amerikai elnök: fenyegetőzni kezdett Donald Trump

Pénzcentrum
2026. április 12. 16:30

Miután megszakadtak az iráni-amerikai béketárgyalások Pakisztánban. Donald Trump amerikai elnök a közösségi médiában reagált az eseményekre. Kijelentéseiben az iráni nukleáris programot és a Hormuzi-szoros helyzetét állította a középpontba, miközben a kulcsfontosságú tengeri útvonal blokádjára is utalt.

A közel húszórás tárgyalásokon amerikai részről J. D. Vance alelnök, Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner, Trump veje vett részt. Az elnök közösségi médiában közzétett bejegyzései azonban egyértelművé tették a megbeszélések eredménytelenségét. Trump a kudarc okát abban jelölte meg, hogy Irán nem hajlandó feladni nukleáris törekvéseit. Ezt a kérdést az elnök minden más tárgyalási pontnál fontosabbnak tartotta. 

Trump a Hormuzi-szoros kérdését is felvetette. Azt állította, hogy Irán korábban megígérte a szoros megnyitását, ám szándékosan nem tartotta be a vállalását. Az elnök szerint ez "aggodalmat, zavart és szenvedést okozott sok embernek és országnak szerte a világon". A Hormuzi-szoros a globális olajszállítás egyik legfontosabb tengeri útvonala. Ezen a szűk keresztmetszeten halad át a világ kőolajexportjának jelentős része.

Az elnök egyik bejegyzésében arra utalt, hogy az Egyesült Államok blokád alá vonhatja a Hormuzi-szorost. Egy ilyen lépés megvalósulása drámai hatást gyakorolna a globális energiapiacokra. Emellett súlyos eszkalációt jelentene az iráni-amerikai kapcsolatokban.

Trump a tárgyalások egyes pontjairól elismerte, hogy azok kedvezőbbek lehettek volna egy katonai művelet végrehajtásánál. Ugyanakkor mindezeket "jelentéktelennek" nevezte ahhoz a veszélyhez képest, hogy a nukleáris technológia "ingatag, nehéz és kiszámíthatatlan emberek kezébe" kerül. Ezzel lényegében egyértelművé tette, hogy egy átfogó atomalku nélkül semmilyen megállapodás nem elfogadható Washington számára.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A pakisztáni tárgyalások kudarca újabb fordulópontot jelent az iráni-amerikai kapcsolatokban. A Trump-adminisztráció egyértelműen a maximális nyomásgyakorlás stratégiája felé mozdult el. Ez a váltás mind a retorikában, mind a kilátásba helyezett katonai lépésekben megmutatkozik.
