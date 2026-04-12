A jellemzően a kormányoldalhoz közelebbi üzleti körök részvényei komoly eséseket produkáltak a részvénypiacon. De miért?
Teljesen kiakadt a béketárgyalások után az amerikai elnök: fenyegetőzni kezdett Donald Trump
Miután megszakadtak az iráni-amerikai béketárgyalások Pakisztánban. Donald Trump amerikai elnök a közösségi médiában reagált az eseményekre. Kijelentéseiben az iráni nukleáris programot és a Hormuzi-szoros helyzetét állította a középpontba, miközben a kulcsfontosságú tengeri útvonal blokádjára is utalt.
A közel húszórás tárgyalásokon amerikai részről J. D. Vance alelnök, Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner, Trump veje vett részt. Az elnök közösségi médiában közzétett bejegyzései azonban egyértelművé tették a megbeszélések eredménytelenségét. Trump a kudarc okát abban jelölte meg, hogy Irán nem hajlandó feladni nukleáris törekvéseit. Ezt a kérdést az elnök minden más tárgyalási pontnál fontosabbnak tartotta.
Trump a Hormuzi-szoros kérdését is felvetette. Azt állította, hogy Irán korábban megígérte a szoros megnyitását, ám szándékosan nem tartotta be a vállalását. Az elnök szerint ez "aggodalmat, zavart és szenvedést okozott sok embernek és országnak szerte a világon". A Hormuzi-szoros a globális olajszállítás egyik legfontosabb tengeri útvonala. Ezen a szűk keresztmetszeten halad át a világ kőolajexportjának jelentős része.
Az elnök egyik bejegyzésében arra utalt, hogy az Egyesült Államok blokád alá vonhatja a Hormuzi-szorost. Egy ilyen lépés megvalósulása drámai hatást gyakorolna a globális energiapiacokra. Emellett súlyos eszkalációt jelentene az iráni-amerikai kapcsolatokban.
Trump a tárgyalások egyes pontjairól elismerte, hogy azok kedvezőbbek lehettek volna egy katonai művelet végrehajtásánál. Ugyanakkor mindezeket "jelentéktelennek" nevezte ahhoz a veszélyhez képest, hogy a nukleáris technológia "ingatag, nehéz és kiszámíthatatlan emberek kezébe" kerül. Ezzel lényegében egyértelművé tette, hogy egy átfogó atomalku nélkül semmilyen megállapodás nem elfogadható Washington számára.
A pakisztáni tárgyalások kudarca újabb fordulópontot jelent az iráni-amerikai kapcsolatokban. A Trump-adminisztráció egyértelműen a maximális nyomásgyakorlás stratégiája felé mozdult el. Ez a váltás mind a retorikában, mind a kilátásba helyezett katonai lépésekben megmutatkozik.
Elszabadult a pokol a Fehér Házban: saját emberei buktatnák meg az elnöki székből Trumpot - ez verte ki a biztosítékot
Donald Trump húsvétvasárnapi, Iránnak címzett fenyegetése komoly belpolitikai hullámokat vert.
Ez a közel-kelet igazi tragédiája, amiről alig beszélnek: minden megtett Donald Trump, de ide ő is kevés
A forráshiány miatt a Gázai övezet Nemzeti Igazgatási Bizottságának működése is ellehetetlenült.
Kiszivárgott a Kreml jóslata az április 12-i magyarországi választásról: sokakat meglephet, mire számítanak Putyinék
A független orosz Meduza hírportál értesülései szerint Vlagyimir Putyin egyre elégedetlenebb Orbán Viktorral.
Donald Trump amerikai elnök megkezdte az egyeztetéseket tanácsadóival az Európában állomásozó amerikai csapatok lehetséges kivonásáról.
Kiszivárogtak részletek a pakisztáni tűzszüneti tárgyalás előtt: iszonyat távol vannak a felek álláspontjai, Trump nem lehet boldog
Pakisztán az iszlám világ egyetlen atomhatalmaként szoros kapcsolatot ápol az Egyesült Államokkal, Iránnal és az öböl menti arab államokkal is.
Nem tervezi a lemondását Miguel Díaz-Canel kubai elnök, erről egy amerikai televíziónak adott interjúban beszélt.
Elfordult Donald Trumptól az egyik legfőbb európai szövetségese: kemény kritikát fogalmazott meg, így nyerne választást
A hangsúlyváltás szembetűnő Meloni korábbi, engedékenyebb megnyilvánulásaihoz képest.
Riasztó számok futottak be a minisztériumból: elképesztő tempóban ürül az államkassza, erre verték el a pénzt
Az idei év első negyedévében az államháztartás központi alrendszere 3420 milliárd forintos hiányt halmozott fel.
Megtörte a csendet az amerikai first lady, Melania Trump: kiderült a teljes igazság Jeffrey Epsteinhez fűződő viszonyáról
Jogi lépéseket helyezett kilátásba Melania Trump azokkal szemben, akik azt állítják, hogy személyes kapcsolatban állt Jeffrey Epsteinnel.
Az ukrán elnök úgy véli, az Egyesült Államok belpolitikai okokból augusztusban lezárhatja a tárgyalásokra szánt időkeretet.
Budapesten mintegy öt percig várakoztattak egy beteget szállító mentőautót az amerikai alelnök, JD Vance áthaladó konvoja miatt.
A brit kormányfő szerint a válság generációk sorsát döntheti el, miközben az energiaárak és az infláció is elszabadulhatnak.
Ismét a működési engedély meghosszabbítását kérte az Egyesült Államoktól a Szerbiai Kőolajipari Vállalat, azaz a NIS, mivel a jelenlegi felmentés április 17-én lejár.
Váratlan fordulat az Egyesült Államokban: hiába próbálták megkötni Donald Trump kezét, zseniális trükkel védték be
Az amerikai képviselőház republikánus tagjai megakadályozták a demokraták kezdeményezését, amely Donald Trump elnök Iránnal kapcsolatos katonai jogköreit korlátozta volna.
Hirtelen fegyverszünetet hirdetett Putyin: kiderült a keserű igazság, emiatt nem dőlhetnek hátra az ukránok
Oroszország és Ukrajna tűzszünetet hirdetett az ortodox húsvét alkalmából.
Franciaország a nyugati szankciókat megkerülő, orosz kőolajat szállító árnyékflotta visszaszorítása érdekében a vonatkozó büntetési tételek megduplázására készül.
Leleplezték az oroszok titkos műveletét az Atlanti-óceánon: több hónapja tartott a szabotázs kísérlet, EU-s nagyhatalmat céloztak
A védelmi miniszter hangsúlyozta, hogy a brit haditengerészet hadihajókat és repülőgépeket vezényelt a helyszínre.
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
