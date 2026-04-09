Durva drágulás jöhet: elszállhat az olaj ára, ha borul a törékeny fegyverszünet

Komoly kockázatok fenyegetik az olajpiac stabilitását a közel-keleti feszültségek miatt. A Goldman Sachs több forgatókönyvet is felvázolt arra az esetre, ha a törékeny fegyverszünet nem bizonyul tartósnak. A legrosszabb esetben jelentős áremelkedés jöhet a globális energiapiacon. A kulcskérdés az, hogy mi történik a világ egyik legfontosabb szállítási útvonalával, írja a Portfolio.

Jelentős drágulás jöhet az olajpiacon, ha nem sikerül tartósan fenntartani az amerikai–iráni tűzszünetet. A Goldman Sachs elemzése szerint a Brent típusú nyersolaj ára akár tartósan is 100 dollár fölé emelkedhet 2026-ban, ha elhúzódik a Hormuzi-szoros lezárása.

A térség kiemelt jelentőségű az energiaszállítás szempontjából, hiszen a világ tengeri olajforgalmának jelentős része ezen az útvonalon halad át. A szoros azonban nagyrészt zárva maradt azt követően, hogy februárban az Egyesült Államok és Izrael támadást indított Irán ellen.

Bár nemrég kéthetes tűzszünetet hirdettek Washington és Teherán között, amely magában foglalja a szoros újranyitását is, a megállapodás részletei egyelőre nem tisztázottak. A helyzet törékenységét jól mutatja, hogy még az amerikai alelnök is bizonytalannak nevezte a fegyverszünet jövőjét.

Az optimista forgatókönyv szerint az energiaszállítások már a hétvégén fokozatosan újraindulhatnak, és a Perzsa-öböl exportja nagyjából egy hónapon belül visszatérhet a korábbi szintre. Ebben az esetben az olaj ára mérséklődhet: a harmadik negyedévben átlagosan 82, a negyedikben pedig 80 dollár körül alakulhat hordónként.

Ezzel szemben egy kedvezőtlenebb kimenetel esetén – ha a szoros újranyitása legalább egy hónapot csúszik – az árak már az év második felében 100 dollár fölé emelkedhetnek. Egy még súlyosabb forgatókönyv szerint, amely a szoros tartós lezárásával és a régiós termelés visszaesésével számol, az árak akár 120 dollár közelébe is felugorhatnak a harmadik negyedévben, majd 115 dollár körül alakulhatnak az év végén.

A jelenlegi piaci helyzet is mutatja a bizonytalanságot: a Brent ára most 97 dollár körül mozog, miután a tűzszünet bejelentésének napján jelentős, 13 százalékos esést produkált. A válság csúcspontján ugyanakkor már 119,5 dollárig is felkúszott az árfolyam.

A Goldman Sachs elemzői szerint a kockázatok továbbra is inkább az áremelkedés irányába mutatnak, vagyis a piac érzékenyen reagálhat minden újabb geopolitikai fejleményre.