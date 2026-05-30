Fotóriporterek fényképezik a bajnoki trófeát a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjében játszott Paris Saint-Germain - Arsenal mérkőzés előtt a Puskás Arénában 2026. május 30-án.
Sport

Hamarosan kezdődik a BL-döntő: mutatjuk a kezdőcsapatokat

Pénzcentrum/MTI
2026. május 30. 17:41

Közelmúltbeli sérülése ellenére a marokkói válogatott Ahraf Hakimi kezdőként lép pályára a címvédő Paris Saint-Germain labdarúgócsapatában a budapesti Bajnokok Ligája-döntőben, amelyen a szintén sérülésből visszatért Cristhian Mosquerával felálló Arsenal lesz a francia csapat ellenfele.

Ami a párizsiak támadótrióját illeti, abban nincs meglepetés, Luis Enrique vezetőedző a fináléban a Desiré Doué, Ousmane Dembélé, Hvicsa Kvarachelia hármasnak szavazott bizalmat. A címvédő együttes középpályáját Joao Neves, Vitinha, valamint Fabián Ruiz alkotja majd a Puskás Arénában.

Az észak-londoni Ágyúsok kezdőcsapatában sincs túl sok meglepetés, talán csak annyi, hogy a középpályán Declan Rice mellett a mindössze 19 éves Myles Lewis-Skelly kap lehetőséget kezdőként az Európa-bajnok spanyol Martin Zubimendi helyett. Mikel Arteta, az Arsenal spanyol vezetőedzője támadásban Bukayo Sakára, valamint Leandro Trossardra támaszkodik a széleken, középcsatárként pedig Kai Havertz bizonyíthat.

A játék szervezése a csapatkapitány Martin Ödegaard feladata lesz, a védelemben pedig Mosquera mellett a már megszokott William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié trió próbálja megakadályozni a gólszerzésben a PSG-t.

A BL-döntő 18 órakor kezdődik a német Daniel Siebert sípjelére.

A Paris Saint-Germain kezdőcsapata: Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz - Doué, Dembélé, Kvarachelia

Az Arsenal kezdőcsapata: Raya - Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié - Rice, Lewis-Skelly - Saka, Ödegaard, Trossard - Havertz

UEFA Bajnokok Ligája
Paris Saint Germain
Arsenal
2026. május 30. szombat 18:00
|
Puskas Arena, Budapest
Egymás elleni statisztika: 7 meccs
Győzelem
  Paris Saint Germain: 2 (28.6%)
  Arsenal: 3 (42.9%)
  Döntetlen: 2 (28.6%)
Gólok
  Paris Saint Germain: 8
  Arsenal: 13
Gólkülönbség: -5
Hazai győzelem
  Paris Saint Germain: 1
  Arsenal: 3
Vendéggyőzelem
  Paris Saint Germain: 1
  Arsenal: 0
Adatlap létrehozva: 2026.05.28.

Címlapkép: Getty Images
