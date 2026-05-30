Hamarosan kezdődik a BL-döntő: mutatjuk a kezdőcsapatokat

Közelmúltbeli sérülése ellenére a marokkói válogatott Ahraf Hakimi kezdőként lép pályára a címvédő Paris Saint-Germain labdarúgócsapatában a budapesti Bajnokok Ligája-döntőben, amelyen a szintén sérülésből visszatért Cristhian Mosquerával felálló Arsenal lesz a francia csapat ellenfele.

Ami a párizsiak támadótrióját illeti, abban nincs meglepetés, Luis Enrique vezetőedző a fináléban a Desiré Doué, Ousmane Dembélé, Hvicsa Kvarachelia hármasnak szavazott bizalmat. A címvédő együttes középpályáját Joao Neves, Vitinha, valamint Fabián Ruiz alkotja majd a Puskás Arénában.

Az észak-londoni Ágyúsok kezdőcsapatában sincs túl sok meglepetés, talán csak annyi, hogy a középpályán Declan Rice mellett a mindössze 19 éves Myles Lewis-Skelly kap lehetőséget kezdőként az Európa-bajnok spanyol Martin Zubimendi helyett. Mikel Arteta, az Arsenal spanyol vezetőedzője támadásban Bukayo Sakára, valamint Leandro Trossardra támaszkodik a széleken, középcsatárként pedig Kai Havertz bizonyíthat.

A játék szervezése a csapatkapitány Martin Ödegaard feladata lesz, a védelemben pedig Mosquera mellett a már megszokott William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié trió próbálja megakadályozni a gólszerzésben a PSG-t.

EZ IS ÉRDEKELHET Ma este Arsenal-PSG Budapesten: brutális csatát hoz a BL-döntő, ki viszi haza a serleget? Szinte lehetetlen megmondani, mi döntheti el a Budapesti BL-döntőt: az Arsenal a pontrúgásaira és középpályájára, a PSG pedig halálpontos támadójátékára építhet.

A BL-döntő 18 órakor kezdődik a német Daniel Siebert sípjelére.

A Paris Saint-Germain kezdőcsapata: Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz - Doué, Dembélé, Kvarachelia

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az Arsenal kezdőcsapata: Raya - Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié - Rice, Lewis-Skelly - Saka, Ödegaard, Trossard - Havertz

UEFA Bajnokok Ligája Paris Saint Germain Arsenal 2026. május 30. szombat 18:00 | Puskas Arena, Budapest Egymás elleni statisztika: 7 meccs Győzelem Paris Saint Germain: 2 (28.6%) Arsenal: 3 (42.9%) Döntetlen: 2 (28.6%) Gólok Paris Saint Germain: 8 Arsenal: 13 Gólkülönbség: -5 Hazai győzelem Paris Saint Germain: 1 Arsenal: 3 Vendéggyőzelem Paris Saint Germain: 1 Arsenal: 0 Adatlap létrehozva: 2026.05.28.

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.