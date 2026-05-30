Egy brit futballszurkoló életveszélyes sérülést szenvedett egy rollerbalesetben, de elhagyta a kórházat, hogy részt vehessen a BL-döntőn, a rendőrség keresi.
Hamarosan kezdődik a BL-döntő: mutatjuk a kezdőcsapatokat
Közelmúltbeli sérülése ellenére a marokkói válogatott Ahraf Hakimi kezdőként lép pályára a címvédő Paris Saint-Germain labdarúgócsapatában a budapesti Bajnokok Ligája-döntőben, amelyen a szintén sérülésből visszatért Cristhian Mosquerával felálló Arsenal lesz a francia csapat ellenfele.
Ami a párizsiak támadótrióját illeti, abban nincs meglepetés, Luis Enrique vezetőedző a fináléban a Desiré Doué, Ousmane Dembélé, Hvicsa Kvarachelia hármasnak szavazott bizalmat. A címvédő együttes középpályáját Joao Neves, Vitinha, valamint Fabián Ruiz alkotja majd a Puskás Arénában.
Az észak-londoni Ágyúsok kezdőcsapatában sincs túl sok meglepetés, talán csak annyi, hogy a középpályán Declan Rice mellett a mindössze 19 éves Myles Lewis-Skelly kap lehetőséget kezdőként az Európa-bajnok spanyol Martin Zubimendi helyett. Mikel Arteta, az Arsenal spanyol vezetőedzője támadásban Bukayo Sakára, valamint Leandro Trossardra támaszkodik a széleken, középcsatárként pedig Kai Havertz bizonyíthat.
A játék szervezése a csapatkapitány Martin Ödegaard feladata lesz, a védelemben pedig Mosquera mellett a már megszokott William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié trió próbálja megakadályozni a gólszerzésben a PSG-t.
A BL-döntő 18 órakor kezdődik a német Daniel Siebert sípjelére.
A Paris Saint-Germain kezdőcsapata: Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz - Doué, Dembélé, Kvarachelia
Az Arsenal kezdőcsapata: Raya - Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié - Rice, Lewis-Skelly - Saka, Ödegaard, Trossard - Havertz
