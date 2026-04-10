Elszabadult a pokol a Fehér Házban: saját emberei buktatnák meg az elnöki székből Trumpot - ez verte ki a biztosítékot
Donald Trump példátlan, egy "egész civilizáció elpusztításával" fenyegetőző üzenete nemcsak a demokraták, hanem a konzervatívok körében is hatalmas felháborodást váltott ki. A helyzet olyannyira kiéleződött, hogy felerősödtek az elnök elmozdítását célzó hangok. Bár a hivatalfosztásra a 25. alkotmánykiegészítés és a közjogi felelősségre vonás (impeachment) is jogi lehetőséget adna, a jelenlegi politikai erőviszonyok mellett mindkettő sikere rendkívül valószínűtlen. A politikai ellenfelek így egyelőre más eszközökkel próbálják korlátozni az elnök hatalmát - írja elemzésében a Portfolio.
Bár Washington és Teherán között végül született egy törékeny, kéthetes tűzszüneti megállapodás a Hormuzi-szoros megnyitásáról, Donald Trump húsvétvasárnapi, Iránnak címzett fenyegetése komoly belpolitikai hullámokat vert. Az amerikai elnök a közösségi médiában vulgáris stílusban helyezte kilátásba iráni hidak és erőművek lebombázását. Kedden pedig már egy egész civilizáció megsemmisítéséről írt, amit sokan népirtással vagy nukleáris csapással való fenyegetésként értelmeztek.
A kijelentés a demokraták mellett a republikánusok körében is komoly visszatetszést keltett. Míg a demokrata politikusok zavarodottnak, elmebetegnek és nemzetbiztonsági fenyegetésnek nevezték Trumpot, a legélesebb kritikák meglepő módon a jobboldalról, a MAGA-mozgalom korábbi támogatóitól érkeztek. Tucker Carlson, Marjorie Taylor Greene, Megyn Kelly és Alex Jones is elítélte az elnököt, aljasnak és őrültnek nevezve a viselkedését. Bár a kongresszusi republikánusok egy része megpróbálta kemény tárgyalási pozícióként beállítani a retorikát, több mérsékelt jobboldali politikus egyértelműen elhatárolódott a civilizációk elpusztításának ötletét.
A pattanásig feszült helyzetben legalább 85 demokrata képviselő jelezte, hogy támogatná az elnök elmozdítását. Ennek egyik elméleti forgatókönyve a 25. alkotmánykiegészítés alkalmazása, amely lehetővé teszi, hogy a kabinet tagjai alkalmatlannak nyilvánítsák az elnököt. Ehhez azonban arra lenne szükség, hogy a Trump által kinevezett miniszterek többsége és az alelnök, J. D. Vance nyíltan szembeforduljon vele.
Ha az elnök ezt vitatná, a képviselőház és a szenátus kétharmados döntése kellene a végleges eltávolításához. A szakértők és a politikusok egybehangzó véleménye szerint ez a megoldás teljesen irreális. A lojális kabinettagok ugyanis aligha árulnák el Trumpot, tartva a párton belüli megtorlástól.
Ennél valamivel járhatóbb, de szintén nehézkes út a közjogi felelősségre vonás, vagyis az impeachment. John Larson demokrata képviselő már hivatalosan is kezdeményezte az eljárást. Beadványában 13 vádpontot fogalmazott meg, az alkotmányellenes külpolitikai lépésekre és a hatalommal való visszaélésre hivatkozva.
Az impeachment megindításához elég az egyszerű többség a képviselőházban, a végleges elmozdításhoz azonban a szenátusban 67 szavazatra, tehát kétharmados többségre van szükség. Mivel jelenleg a szenátusban 53-47 arányú republikánus többség van, és a képviselőházat is a jobboldal irányítja, az eljárás sikere pillanatnyilag szinte lehetetlen.
A demokrata vezetés tisztában van az erőviszonyokkal. Az elnök azonnali megbuktatása helyett a jövő héten egy háborús jogköröket korlátozó határozatot terveznek benyújtani a közel-keleti katonai műveletek leállítására. Abban bíznak, hogy a háborús fenyegetés népszerűtlensége és a konzervatív véleményvezérek elpártolása elég nyomást helyez a republikánusokra a javaslat támogatásához.
Bár Trump egy ilyen határozatot is megvétózhat, a demokratáknak már az is komoly politikai fegyvertény lenne, ha a közelgő kongresszusi választások előtt rákényszerítenék a politikai ellenfeleiket a nyílt állásfoglalásra egy széles körben elutasított háború ügyében. Az impeachment kérdése várhatóan csak akkor kerülhet újra érdemben terítékre, ha a demokratáknak sikerül visszaszerezniük a törvényhozási többséget.
Fotó: Steve Helber, MTI/MTVA
Kiszivárogtak részletek a pakisztáni tűzszüneti tárgyalás előtt: iszonyat távol vannak a felek álláspontjai, Trump nem lehet boldog
Pakisztán az iszlám világ egyetlen atomhatalmaként szoros kapcsolatot ápol az Egyesült Államokkal, Iránnal és az öböl menti arab államokkal is.
Nem tervezi a lemondását Miguel Díaz-Canel kubai elnök, erről egy amerikai televíziónak adott interjúban beszélt.
Elfordult Donald Trumptól az egyik legfőbb európai szövetségese: kemény kritikát fogalmazott meg, így nyerne választást
A hangsúlyváltás szembetűnő Meloni korábbi, engedékenyebb megnyilvánulásaihoz képest.
Kiderült az ingatlanpiac nagy titka: így cserélheted el az apró városi panelt egy tágas kertes házra
Továbbra is a budapesti agglomeráció dominálja a családi házak piacát, a kínálat és a kereslet is ebbe az irányba koncentrálódik.
Riasztó számok futottak be a minisztériumból: elképesztő tempóban ürül az államkassza, erre verték el a pénzt
Az idei év első negyedévében az államháztartás központi alrendszere 3420 milliárd forintos hiányt halmozott fel.
Megtörte a csendet az amerikai first lady, Melania Trump: kiderült a teljes igazság Jeffrey Epsteinhez fűződő viszonyáról
Jogi lépéseket helyezett kilátásba Melania Trump azokkal szemben, akik azt állítják, hogy személyes kapcsolatban állt Jeffrey Epsteinnel.
Az ukrán elnök úgy véli, az Egyesült Államok belpolitikai okokból augusztusban lezárhatja a tárgyalásokra szánt időkeretet.
Budapesten mintegy öt percig várakoztattak egy beteget szállító mentőautót az amerikai alelnök, JD Vance áthaladó konvoja miatt.
A brit kormányfő szerint a válság generációk sorsát döntheti el, miközben az energiaárak és az infláció is elszabadulhatnak.
Ismét a működési engedély meghosszabbítását kérte az Egyesült Államoktól a Szerbiai Kőolajipari Vállalat, azaz a NIS, mivel a jelenlegi felmentés április 17-én lejár.
Váratlan fordulat az Egyesült Államokban: hiába próbálták megkötni Donald Trump kezét, zseniális trükkel védték be
Az amerikai képviselőház republikánus tagjai megakadályozták a demokraták kezdeményezését, amely Donald Trump elnök Iránnal kapcsolatos katonai jogköreit korlátozta volna.
Hirtelen fegyverszünetet hirdetett Putyin: kiderült a keserű igazság, emiatt nem dőlhetnek hátra az ukránok
Oroszország és Ukrajna tűzszünetet hirdetett az ortodox húsvét alkalmából.
Franciaország a nyugati szankciókat megkerülő, orosz kőolajat szállító árnyékflotta visszaszorítása érdekében a vonatkozó büntetési tételek megduplázására készül.
Leleplezték az oroszok titkos műveletét az Atlanti-óceánon: több hónapja tartott a szabotázs kísérlet, EU-s nagyhatalmat céloztak
A védelmi miniszter hangsúlyozta, hogy a brit haditengerészet hadihajókat és repülőgépeket vezényelt a helyszínre.
Szakértői értékelések szerint Teherán a háború folytatásának elkerülése érdekében kész ismét magára hagyni a síita milíciát.
Veszélyzónává nyilvánították az egyik legfontosabb tengeri folyosót: robbanó csapdák miatt terelik el a hajókat
A Gárda az aknaveszélyre hivatkozik az útvonal változtatása kapcsán, egyelpre visszavonásig van érvényben az intézkedés.
A NATO-főtitkár szerint egyes európai szövetségesek nem állták ki a próbát az Irán elleni háborúban.
Az ukrán államfő úgy véli, Washington túlzottan is megbízik Vlagyimir Putyinban, ez pedig beláthatatlan következményekkel járhat.
