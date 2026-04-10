Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
Richmond, 2024. március 3.A Republikánus Párt elnökjelöltségére pályázó Donald Trump volt amerikai elnök támogatóihoz beszél a Virginia állambeli Richmondban tartott kampánygyûlésén 2024. március 2-án. Virginiában március 5-én, a
Világ

Elszabadult a pokol a Fehér Házban: saját emberei buktatnák meg az elnöki székből Trumpot - ez verte ki a biztosítékot

Pénzcentrum
2026. április 10. 20:15

Donald Trump példátlan, egy "egész civilizáció elpusztításával" fenyegetőző üzenete nemcsak a demokraták, hanem a konzervatívok körében is hatalmas felháborodást váltott ki. A helyzet olyannyira kiéleződött, hogy felerősödtek az elnök elmozdítását célzó hangok. Bár a hivatalfosztásra a 25. alkotmánykiegészítés és a közjogi felelősségre vonás (impeachment) is jogi lehetőséget adna, a jelenlegi politikai erőviszonyok mellett mindkettő sikere rendkívül valószínűtlen. A politikai ellenfelek így egyelőre más eszközökkel próbálják korlátozni az elnök hatalmát - írja elemzésében a Portfolio.

Bár Washington és Teherán között végül született egy törékeny, kéthetes tűzszüneti megállapodás a Hormuzi-szoros megnyitásáról, Donald Trump húsvétvasárnapi, Iránnak címzett fenyegetése komoly belpolitikai hullámokat vert. Az amerikai elnök a közösségi médiában vulgáris stílusban helyezte kilátásba iráni hidak és erőművek lebombázását. Kedden pedig már egy egész civilizáció megsemmisítéséről írt, amit sokan népirtással vagy nukleáris csapással való fenyegetésként értelmeztek.

A kijelentés a demokraták mellett a republikánusok körében is komoly visszatetszést keltett. Míg a demokrata politikusok zavarodottnak, elmebetegnek és nemzetbiztonsági fenyegetésnek nevezték Trumpot, a legélesebb kritikák meglepő módon a jobboldalról, a MAGA-mozgalom korábbi támogatóitól érkeztek. Tucker Carlson, Marjorie Taylor Greene, Megyn Kelly és Alex Jones is elítélte az elnököt, aljasnak és őrültnek nevezve a viselkedését. Bár a kongresszusi republikánusok egy része megpróbálta kemény tárgyalási pozícióként beállítani a retorikát, több mérsékelt jobboldali politikus egyértelműen elhatárolódott a civilizációk elpusztításának ötletét.

A pattanásig feszült helyzetben legalább 85 demokrata képviselő jelezte, hogy támogatná az elnök elmozdítását. Ennek egyik elméleti forgatókönyve a 25. alkotmánykiegészítés alkalmazása, amely lehetővé teszi, hogy a kabinet tagjai alkalmatlannak nyilvánítsák az elnököt. Ehhez azonban arra lenne szükség, hogy a Trump által kinevezett miniszterek többsége és az alelnök, J. D. Vance nyíltan szembeforduljon vele.

Ha az elnök ezt vitatná, a képviselőház és a szenátus kétharmados döntése kellene a végleges eltávolításához. A szakértők és a politikusok egybehangzó véleménye szerint ez a megoldás teljesen irreális. A lojális kabinettagok ugyanis aligha árulnák el Trumpot, tartva a párton belüli megtorlástól.

Ennél valamivel járhatóbb, de szintén nehézkes út a közjogi felelősségre vonás, vagyis az impeachment. John Larson demokrata képviselő már hivatalosan is kezdeményezte az eljárást. Beadványában 13 vádpontot fogalmazott meg, az alkotmányellenes külpolitikai lépésekre és a hatalommal való visszaélésre hivatkozva.

Az impeachment megindításához elég az egyszerű többség a képviselőházban, a végleges elmozdításhoz azonban a szenátusban 67 szavazatra, tehát kétharmados többségre van szükség. Mivel jelenleg a szenátusban 53-47 arányú republikánus többség van, és a képviselőházat is a jobboldal irányítja, az eljárás sikere pillanatnyilag szinte lehetetlen.

A demokrata vezetés tisztában van az erőviszonyokkal. Az elnök azonnali megbuktatása helyett a jövő héten egy háborús jogköröket korlátozó határozatot terveznek benyújtani a közel-keleti katonai műveletek leállítására. Abban bíznak, hogy a háborús fenyegetés népszerűtlensége és a konzervatív véleményvezérek elpártolása elég nyomást helyez a republikánusokra a javaslat támogatásához.

Bár Trump egy ilyen határozatot is megvétózhat, a demokratáknak már az is komoly politikai fegyvertény lenne, ha a közelgő kongresszusi választások előtt rákényszerítenék a politikai ellenfeleiket a nyílt állásfoglalásra egy széles körben elutasított háború ügyében. Az impeachment kérdése várhatóan csak akkor kerülhet újra érdemben terítékre, ha a demokratáknak sikerül visszaszerezniük a törvényhozási többséget.

