Nagy olajszállító tartályhajó füstöl a Hormuzi-szorosban, Perzsa-öböl, Irán
Világ

Hiába az iráni tűzszünet, ebből nincs egyhamar visszaút: tartósan nyakunkon maradhat a brutális olajválság

Pénzcentrum
2026. április 8. 19:45

Az amerikai–iráni tűzszünet ellenére korántsem garantált az olajszállítások újraindulása a Hormuzi-szoroson keresztül. A biztosítási feltételek tisztázatlansága, a kitermelés visszaesése és az infrastrukturális károk miatt a válság még hónapokig elhúzódhat. Ez tartósan magas árakat és ellátási zavarokat jelent a jelentős importőr országok számára - írja az Axios.

Az iráni tűzszünet bejelentése után a nyersolaj ára ugyan mintegy 13 százalékot esett, ám továbbra is jóval meghaladja a háború előtti szintet. A piacok most azt figyelik, hogy a tankerhajók tulajdonosai kellő biztonságot éreznek-e a Hormuzi-szoroson áthaladó olaj-, üzemanyag- és nyersanyagszállítások újraindításához. Joe Brusuelas, az RSM US pénzügyi tanácsadó cég vezető közgazdásza szerint az elkövetkező napok bizalomépítő lépései kulcsfontosságúak lesznek a tengeri áruszállítás helyreállításában.

Az egyik legfőbb akadály a tankerhajók biztosítási szerződéseinek megújítása. Ehhez pontosan ismerni kellene Irán feltételeit, amelyek egyelőre meglehetősen homályosak. Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter közleményében arról beszélt, hogy a következő két hétben a biztonságos áthaladás kizárólag "az iráni fegyveres erőkkel való koordináció és a technikai korlátok figyelembevétele mellett lesz lehetséges". Az A.P. Moller-Maersk globális logisztikai óriáscég is óvatosan fogalmazott. Kiemelték, hogy a tűzszünet ugyan tranzitlehetőségeket teremthet, de teljes tengeri biztonságot egyelőre nem garantál.

A szállítások újraindulása önmagában nem oldaná meg azonnal a problémát. A Perzsa-öböl olajtermelő országai az exportútvonalak kiesése miatt napi több millió hordóval csökkentették a kitermelést a konfliktus alatt. A termelés felpörgetése komoly mérnöki kihívást jelent, ráadásul a háborúban több olajipari létesítmény és finomító is károsodott. Brusuelas becslése szerint három-hat hónapba is beletelhet, mire a regionális kitermelés és finomítás visszaáll a háború előtti szintre. A katari cseppfolyósított földgáz (LNG) exportinfrastruktúrájának helyreállítása pedig akár évekig is elhúzódhat.

Különösen nehéz helyzetben vannak azok az ázsiai országok, amelyek erősen függenek a Hormuzi-szoroson áthaladó olaj- és gázszállítmányoktól. Ezeknek az államoknak a konfliktus alatt rendkívüli üzemanyag-takarékossági intézkedéseket kellett bevezetniük. Még ha a hajóforgalom azonnal újra is indulna, napokba, sőt hetekbe telne, mire az új rakományok célba érnek.

Az Amerikai Autóklub (AAA) adatai szerint az Egyesült Államokban a benzin átlagára jelenleg gallononként 4,14 dollár, ami 2022 óta a legmagasabb szint. Patrick De Haan, a GasBuddy elemzője úgy véli, hogy a tűzszünet nyomán ez az átlagár egy-két héten belül 4 dollár alá csökkenhet. A Jefferies befektetési bank elemzői hangsúlyozzák, hogy az újbóli eszkaláció ugyan nem zárható ki, de a piaci bizonytalanság valószínűleg már tetőzött. Várakozásaik szerint az olajárak még hónapokig a háború előtti szint felett maradnak, azonban a további drágulás kockázata már korlátozott.
