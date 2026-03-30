arany naplemente a nyersolaj-finomítóban csővezetékrendszerrel
Világ

Váratlan húzás az uniótól: Magyarországot megkerülve érkezhet gáz Ukrajnába

Pénzcentrum
2026. március 30. 17:44

Az EU támogatásával új gáztranzit-megállapodás született, amely átírhatja a régiós energiapiac dinamikáját. A Vertikális Gázfolyosó új kapacitástermékei lehetővé teszik az amerikai LNG szállítását Közép- és Délkelet-Európa felé, akár Magyarországot megkerülve is. A szakértők szerint az új rendszer különösen fontos lehet Ukrajna ellátásbiztonsága szempontjából, ha más útvonalak politikai vagy technikai okokból korlátozottak, írja a Portfolio.

Az Európai Unió által jóváhagyott megállapodás alapján új, versenyképes árazású tranzitkapacitás-termékek kerülnek bevezetésre a Vertikális Gázfolyosó teljes hosszán. A lépés érdemben növelheti az amerikai cseppfolyósított földgáz (LNG) szállítását Közép- és Délkelet-Európa irányába. Az egyezményt a görög, bolgár, román, moldáv és ukrán földgázszállító rendszerüzemeltetők (TSO-k), valamint a görög–bolgár összekötővezetéket működtető ICGB írták alá. A szakértők kiemelik, hogy a forgalom növekedése különösen valószínű, ha Ukrajna más irányból – például Magyarország felől – nehezen jut ellátáshoz.

A megállapodás az Európai Bizottsággal közösen született, és a 2026–2027-es gázévtől kezdődően napi, havi, negyedéves és éves kapacitástermékek válnak elérhetővé. A hálózat átlátható, az uniós szabályozással összhangban álló árazási keretrendszer szerint működik majd. A rendszerüzemeltetők közös nyilatkozatukban “rendkívül versenyképes tarifákat” ígérnek, amely új lehetőségeket teremthet a régió energiapiacán.

A kereskedők szerint a megállapodás megnyithatja az utat az amerikai LNG Görögországból Ukrajna felé történő továbbításához. Egy görög gázpiaci szereplő elmondta, hogy az egyezség “új lehetőségeket teremt az amerikai LNG fogadására, és élénkítheti a Görögországból Ukrajna felé tartó gázáramlást”.

Giovanni Bettinelli, a GFB Insight tanácsadó cég gázelemzője szintén optimistán nyilatkozott, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a tényleges forgalom alakulása a tarifaszintektől függ. A forgalom különösen akkor növekedhet, ha Ukrajna más útvonalakról, például Magyarország felől, nehezen jut ellátáshoz. Emlékeztetőül, Budapest a múlt héten bejelentette, hogy a harmadik negyedévben megtiltja a gáztranzit-kapacitások értékesítését Ukrajna számára.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Egy ukrán kereskedő azt nyilatkozta, hogy bár a pontos tarifák még nem ismertek, a transzbalkáni útvonal forgalmának bővülésére számít. A növekedés különösen valószínű, ha a magyar vagy szlovák irány politikai okokból nem lesz elérhető, így az új útvonal kulcsfontosságúvá válhat a régió energiabiztonsága szempontjából.
