Donald Trump hevesen sürgeti a republikánus törvényhozókat a szenátusi obstrukció, azaz a filibuster intézményének eltörlésére.
Zelenszkij elárulta a színfalak mögötti titkot: elképesztő kéréssel álltak elő a szövetségesek a durva olajárak miatt
Volodimir Zelenszkij elárulta, hogy egyes szövetségesek az orosz olajlétesítmények elleni csapások mérséklésére kérték Kijevet a globális energiaárak drasztikus emelkedése miatt. Az ukrán elnök ugyanakkor jelezte: országa kész a tűzszünetre, amennyiben Oroszország felhagy az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadásokkal.
Az ukrán elnök egy újságíróknak tartott WhatsApp-tájékoztatón közölte, hogy a súlyos globális energiaválság miatt több partnerük is az orosz olaj- és energiaszektor elleni ukrán válaszcsapások mérséklését szorgalmazta. Az Irán elleni amerikai–izraeli hadműveletek ugyanis jelentősen szűkítették a nemzetközi olaj-, gáz- és üzemanyag-kínálatot, ami az árak megugrásához vezetett - írta a Reuters.
Zelenszkij egy négynapos közel-keleti körút után nyilatkozott. Ennek során több országtól is ígéretet kapott Ukrajna energiaellátásának támogatására. A hétvégén bejelentette, hogy megállapodás született egy egyéves gázolajszállítási szerződésről, bár a részleteket nem hozta nyilvánosságra. A gázolaj létfontosságú az ukrán fegyveres erők, valamint az ország gazdaságának gerincét adó mezőgazdaság számára is.
A delegáció a látogatás során keretmegállapodást írt alá Szaúd-Arábiával és Katarral, miközben az Egyesült Arab Emírségekkel is előkészítés alatt áll egy hasonló egyezmény.
Zelenszkij a közel-keleti vezetőkkel a légvédelmi rakéták szállításának kérdését is megvitatta, arról azonban nem számolt be, hogy született-e konkrét megállapodás. Elmondása szerint az iráni háború miatt a nyugati partnerek jelenleg elsősorban a Közel-Keletre irányítják a ballisztikus rakétákat elhárító rendszereiket, emiatt Ukrajna időnként háttérbe szorul.
Az államfő ugyanakkor nyitottnak mutatkozott egy húsvéti tűzszünetre, de csak azzal a feltétellel, ha Oroszország beszünteti az ukrán energetikai hálózat elleni támadásokat.
-
