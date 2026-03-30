Oroszország Ukrajna konfliktus koncepció - orosz és ukrán zászlók egymásra helyezése közeli harckocsik lánctalpának kerekei, amelyek a katonai felszerelést, a cselekvésre való felhívást és a harcra való készenlétet szimbolizálják.
Világ

Zelenszkij elárulta a színfalak mögötti titkot: elképesztő kéréssel álltak elő a szövetségesek a durva olajárak miatt

Pénzcentrum
2026. március 30. 15:44

Volodimir Zelenszkij elárulta, hogy egyes szövetségesek az orosz olajlétesítmények elleni csapások mérséklésére kérték Kijevet a globális energiaárak drasztikus emelkedése miatt. Az ukrán elnök ugyanakkor jelezte: országa kész a tűzszünetre, amennyiben Oroszország felhagy az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadásokkal.

Az ukrán elnök egy újságíróknak tartott WhatsApp-tájékoztatón közölte, hogy a súlyos globális energiaválság miatt több partnerük is az orosz olaj- és energiaszektor elleni ukrán válaszcsapások mérséklését szorgalmazta. Az Irán elleni amerikai–izraeli hadműveletek ugyanis jelentősen szűkítették a nemzetközi olaj-, gáz- és üzemanyag-kínálatot, ami az árak megugrásához vezetett - írta a Reuters.

Zelenszkij egy négynapos közel-keleti körút után nyilatkozott. Ennek során több országtól is ígéretet kapott Ukrajna energiaellátásának támogatására. A hétvégén bejelentette, hogy megállapodás született egy egyéves gázolajszállítási szerződésről, bár a részleteket nem hozta nyilvánosságra. A gázolaj létfontosságú az ukrán fegyveres erők, valamint az ország gazdaságának gerincét adó mezőgazdaság számára is.

A delegáció a látogatás során keretmegállapodást írt alá Szaúd-Arábiával és Katarral, miközben az Egyesült Arab Emírségekkel is előkészítés alatt áll egy hasonló egyezmény.

Zelenszkij a közel-keleti vezetőkkel a légvédelmi rakéták szállításának kérdését is megvitatta, arról azonban nem számolt be, hogy született-e konkrét megállapodás. Elmondása szerint az iráni háború miatt a nyugati partnerek jelenleg elsősorban a Közel-Keletre irányítják a ballisztikus rakétákat elhárító rendszereiket, emiatt Ukrajna időnként háttérbe szorul.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az államfő ugyanakkor nyitottnak mutatkozott egy húsvéti tűzszünetre, de csak azzal a feltétellel, ha Oroszország beszünteti az ukrán energetikai hálózat elleni támadásokat.

#energia #gázolaj #ukrajna #oroszország #világ #olaj #energiaválság #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #Közel-Kelet #izraeli-iráni háború

