Brutális támadás ért két óriási gyárat: azonnal az egekbe lőtt az ára ennek a létfontosságú nyersanyagnak

Közel hat százalékkal megugrott az alumínium ára, miután Irán támadást indított két meghatározó közel-keleti termelőüzem ellen. Az incidens várhatóan tovább súlyosbítja a globális ellátási lánc eleve fennálló zavarait.

A térség legnagyobb gyártója, az Emirates Global Aluminium (EGA) szombati közlése szerint jelentős károk keletkeztek az Abu-Dzabiban található létesítményükben. Ezzel párhuzamosan a bahreini állami tulajdonú Aluminium Bahrain (Alba) is jelezte, hogy még tart a telephelyüket ért károk felmérése - írta meg a Portfolio.

A Közel-Kelet a világ alumíniumtermelésének számottevő hányadát biztosítja. Ez a fém kulcsfontosságú alapanyaga az autó- és repülőgépiparnak, valamint a napelemek gyártásának. A régiós konfliktus emiatt azonnal felhajtotta a világpiaci árakat. A helyi kohók ráadásul már a mostani támadások előtt is súlyos logisztikai akadályokkal küzdöttek. Jelenleg sem a késztermékeket nem tudják exportálni, sem a gyártáshoz szükséges nyersanyagokat nem tudják fogadni.

A legújabb csapások azzal a veszéllyel járnak, hogy a kínálatkiesés még hosszabb ideig elhúzódik. Az ellátási zavarok még abban az esetben is tartósak maradhatnak, ha a tengeri teherszállítás előtt újra megnyitják a Hormuzi-szorost.