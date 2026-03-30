Brutális támadás ért két óriási gyárat: azonnal az egekbe lőtt az ára ennek a létfontosságú nyersanyagnak

Pénzcentrum
2026. március 30. 14:29

Közel hat százalékkal megugrott az alumínium ára, miután Irán támadást indított két meghatározó közel-keleti termelőüzem ellen. Az incidens várhatóan tovább súlyosbítja a globális ellátási lánc eleve fennálló zavarait.

A térség legnagyobb gyártója, az Emirates Global Aluminium (EGA) szombati közlése szerint jelentős károk keletkeztek az Abu-Dzabiban található létesítményükben. Ezzel párhuzamosan a bahreini állami tulajdonú Aluminium Bahrain (Alba) is jelezte, hogy még tart a telephelyüket ért károk felmérése - írta meg a Portfolio.

A Közel-Kelet a világ alumíniumtermelésének számottevő hányadát biztosítja. Ez a fém kulcsfontosságú alapanyaga az autó- és repülőgépiparnak, valamint a napelemek gyártásának. A régiós konfliktus emiatt azonnal felhajtotta a világpiaci árakat. A helyi kohók ráadásul már a mostani támadások előtt is súlyos logisztikai akadályokkal küzdöttek. Jelenleg sem a késztermékeket nem tudják exportálni, sem a gyártáshoz szükséges nyersanyagokat nem tudják fogadni.

A legújabb csapások azzal a veszéllyel járnak, hogy a kínálatkiesés még hosszabb ideig elhúzódik. Az ellátási zavarok még abban az esetben is tartósak maradhatnak, ha a tengeri teherszállítás előtt újra megnyitják a Hormuzi-szorost.

Címlapkép: Getty Images
#árak #gazdaság #szállítás #világ #konfliktus #ellátás #termelés #támadás #világgazdaság #irán #Közel-Kelet

Értékpapír
Valamilyen vagyoni értékre vonatkozó követelést megtestesítő forgalomképes okirat. Egyszerűbben: egy jövőbeli fizetésre vonatkozó ígéret. Értékpapírt pénzkövetelésről (például állampapírok, letéti jegyek), valamely dologra vonatkozó tulajdonjogról (például részvények, befektetési jegyek) lehet kiállítani. Megjelenhet okirati formában kinyomtatva, illetve dematerializált formában, azaz elektronikusan rögzítve.

