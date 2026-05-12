UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Prága történelmi központjának légi felvétele egy nyári estén, a lenyugvó nap megvilágítja a hidakat, a kép közepén a Károly híddal.
Világ

Váratlan helyről érkezett bírálat a Benes-dekrétumokkal szemben: mit felel erre Robert Fico?

Pénzcentrum
2026. május 12. 20:04

Nem tudok egyetérteni a Benes-dekrétumokkal, mert a kollektív bűnösség elvén alapulnak - jelentette ki Bernd Posselt, a Csehszlovákiából kitelepített Szudétanémetek Honfitársi Szövetségének (SdL) elnöke abban az interjúban, amely kedden jelent meg a Mladá Fronta Dnes című cseh napilapban.

A német politikus abból az alkalomból adott interjút a kormányközeli újságnak, hogy május 22. és 25. között most első ízben Csehországban - a dél-morvaországi Brünnben - tartják meg hagyományos pünkösdi találkozójukat a kitelepített szudétanémetek.

A dekrétumokkal "kapcsolatban az a véleményem, amelyet Václav Havel is képviselt, aki bírálta a dekrétumokat, mert ellenezte a kollektív bűnösséget. A Benes-dekrétumok problémája az, hogy a kollektív bűnösség elvén alapulnak" - mutatott rá Berndt Posselt.

A szervezők bejelentése szerint a rendezvényen részt vesz Markus Söder bajor miniszterelnök, valamint Alexander Dobrindt német szövetségi belügyminiszter is.
