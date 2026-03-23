Ukrajna az Odessza–Brodi vezetéket kínálja alternatív olajszállítási útvonalként az Európai Uniónak a megsérült Barátság kőolajvezeték kiváltására.
Megkongatták a vészharangot: újabb hullámban jöhet elképesztő drágulás az iráni háború miatt
A Hormuzi-szoros lezárása és az iráni konfliktus történelmi léptékű ellátási sokkot okozott a globális olajpiacon. A drasztikus kiesés miatt a Goldman Sachs jelentősen megemelte a 2026-ra vonatkozó árelőrejelzéseit. A Nemzetközi Energiaügynökség pedig az elmúlt évtizedek legsúlyosabb válságaihoz hasonlítja a jelenlegi krízist.
A Bloomberg beszámolója szerint a Goldman Sachs a nyersolajpiac történetének eddigi legnagyobb ellátási sokkjaként értékeli a szoroson áthaladó szállítások leállását. A bank elemzői abból indulnak ki, hogy hat héten keresztül a szokásos szállítási volumen mindössze öt százaléka képes átjutni a tengeri útvonalon.
Ez mintegy 800 millió hordónyi veszteséget jelent a globális piac számára. Ennek hatására a Brent típusú kőolaj 2026-os várható hordónkénti átlagárát a korábban becsült 77 dollárról 85 dollárra, míg az amerikai WTI nyersolajét 72 dollárról 79 dollárra emelték.
Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) ügyvezető igazgatója úgy véli, az iráni háború okozta energiakrízis felér az orosz–ukrán konfliktus és a hetvenes évek két nagy olajválságának együttes hatásával. A szakember rámutatott: a világ vezetői kezdetben nem mérték fel pontosan a helyzet súlyosságát. Nem számoltak azzal, hogy az amerikai és izraeli bombázások, valamint a kiemelkedő stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros megbénulása milyen mély piaci zavarokat idéz elő.
Megszólalt a Nemzetközi Energiaügynökség: aki olcsóbb árakat szeretne, annak ezeket a lépéseket kell megtennie
Mivel a globális olajkereslet 45 százalékáért a közúti közlekedés felel, az ügynökség elsősorban ezen a területen szorgalmazza a fogyasztás visszafogását.
Drasztikusan megugrottak az energiaárak a gázközpontok elleni támadások után, globális inflációs cunami fenyeget
A közel-keleti konfliktus kiéleződése és a Hormuzi-szoros lezárása a modern történelem legsúlyosabb energiapiaci sokkját idézte elő.
