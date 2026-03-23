Bandar Abbes, Irán - 2012. február 28. : Szállítóhajó a Hormuzi-szorosban.
Gazdaság

Megkongatták a vészharangot: újabb hullámban jöhet elképesztő drágulás az iráni háború miatt

Pénzcentrum
2026. március 23. 10:10

A Hormuzi-szoros lezárása és az iráni konfliktus történelmi léptékű ellátási sokkot okozott a globális olajpiacon. A drasztikus kiesés miatt a Goldman Sachs jelentősen megemelte a 2026-ra vonatkozó árelőrejelzéseit. A Nemzetközi Energiaügynökség pedig az elmúlt évtizedek legsúlyosabb válságaihoz hasonlítja a jelenlegi krízist.

A Bloomberg beszámolója szerint a Goldman Sachs a nyersolajpiac történetének eddigi legnagyobb ellátási sokkjaként értékeli a szoroson áthaladó szállítások leállását. A bank elemzői abból indulnak ki, hogy hat héten keresztül a szokásos szállítási volumen mindössze öt százaléka képes átjutni a tengeri útvonalon.

Ez mintegy 800 millió hordónyi veszteséget jelent a globális piac számára. Ennek hatására a Brent típusú kőolaj 2026-os várható hordónkénti átlagárát a korábban becsült 77 dollárról 85 dollárra, míg az amerikai WTI nyersolajét 72 dollárról 79 dollárra emelték.

Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) ügyvezető igazgatója úgy véli, az iráni háború okozta energiakrízis felér az orosz–ukrán konfliktus és a hetvenes évek két nagy olajválságának együttes hatásával. A szakember rámutatott: a világ vezetői kezdetben nem mérték fel pontosan a helyzet súlyosságát. Nem számoltak azzal, hogy az amerikai és izraeli bombázások, valamint a kiemelkedő stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros megbénulása milyen mély piaci zavarokat idéz elő.
#gazdaság #olaj #világgazdaság #irán #olajár #energiaválság #kőolaj #Közel-Kelet #izraeli-iráni háború

PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. március 20. 16:50
Leállt a globális repülés szívcsakrája: hogy fogunk utazni a következő hónapokban?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. március 23. 09:29
A Heti Hetes főszerkesztője lehet Karácsony Gergely egykori tanácsadója
A Media1 által megkérdezett iparági források szerint Rényi Ádám, Karácsony Gergely budapesti főpolgá...
Holdblog  |  2026. március 23. 08:52
Magyarország sem függ jobban a külföldi energiától, mint az EU
Hajlamosak vagyunk úgy beszélni a hazai orosz olajfüggőségről, mintha tőlünk nyugatra az országok ön...
Bankmonitor  |  2026. március 23. 08:25
Azt hittem, okos döntés várni az áresésre - Így lett a vidéki házam árából egy pénzzabáló pesti albérlet  
Egyedülálló anyaként ingázni a vidék és a főváros között embert próbáló feladat. Amikor Anita úgy dö...
iO Charts  |  2026. március 21. 10:56
Tesla (TSLA) részvény: az autógyárból lett AI-vállalat
Miről szól a Piaci Impulzus rovat? Nem tudom, tisztában vagytok-e vele, de egy alapos fundamentális...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 23.
Itt a kiskapu a nyugdíjasoknak: így nem maradnak anyagi segítség nélkül, ha beüt a baj
2026. március 22.
Hidegzuhany a magyar utazóknak: emiatt fizethetünk idén vagyonokat a nyaralásért
2026. március 23.
Kamu webshopok lepték el a hazai internetet: rengeteg magyart húznak le sok pénzzel, az adataikat is ellopják
2026. március 23.
Példátlan este a Cápák között stúdiójában: sorra kaszálták el az ötleteket a befektetők, egyetlen cég maradt csak talpon
2026. március 22.
Fájdalmas hír érkezett a nyugdíjba vonulás előtt álló magyaroknak: reform és korhatáremelés jöhet?
1
1 hete
Kossuth-díj 2026: ekkora összeg jár a kitüntetés mellé, ennyi a díj havi összege
2
6 napja
Leáll az MVM rendszere: aki nem lép időben, kellemetlen helyzetbe kerülhet
3
4 napja
Hidegzuhany éri a Revolut magyar ügyfeleit: innentől keményen fizetni kell egy alapvető szolgáltatásért
4
1 hete
A szemünk előtt rajzolódik át Európa gazdasági térképe: ha ez bejön, a magyarok lehetnek az egyik nagy nyertesei
5
1 hete
Széchenyi-díj 2026: ekkora összeg jár a kitüntetés mellé, ennyi a díj havi összege
PÉNZÜGYI KISOKOS
Opció lehívása
A jövőbeli időpontra szóló vételi vagy eladási jog tulajdonosa dönt arról, hogy kíván-e adott áron venni vagy eladni. Vételi joggal akkor indokolt élni, ha a piaci árfolyam a szerződésben rögzített árfolyamhoz képest magasabb. Ezzel szemben az eladási joggal akkor célszerű élni, ha a jövőbeli időpontban a piaci árfolyam alacsonyabb, mint a szerződésben megállapodott árfolyam.

EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 23. 10:04
Kamu webshopok lepték el a hazai internetet: rengeteg magyart húznak le sok pénzzel, az adataikat is ellopják
Pénzcentrum  |  2026. március 23. 05:28
Itt a kiskapu a nyugdíjasoknak: így nem maradnak anyagi segítség nélkül, ha beüt a baj
Agrárszektor  |  2026. március 23. 08:59
Olyan meleg jön, amilyet rég láttunk Magyarországon: ez kemény lesz