Megkongatták a vészharangot: újabb hullámban jöhet elképesztő drágulás az iráni háború miatt

A Hormuzi-szoros lezárása és az iráni konfliktus történelmi léptékű ellátási sokkot okozott a globális olajpiacon. A drasztikus kiesés miatt a Goldman Sachs jelentősen megemelte a 2026-ra vonatkozó árelőrejelzéseit. A Nemzetközi Energiaügynökség pedig az elmúlt évtizedek legsúlyosabb válságaihoz hasonlítja a jelenlegi krízist.

A Bloomberg beszámolója szerint a Goldman Sachs a nyersolajpiac történetének eddigi legnagyobb ellátási sokkjaként értékeli a szoroson áthaladó szállítások leállását. A bank elemzői abból indulnak ki, hogy hat héten keresztül a szokásos szállítási volumen mindössze öt százaléka képes átjutni a tengeri útvonalon.

Ez mintegy 800 millió hordónyi veszteséget jelent a globális piac számára. Ennek hatására a Brent típusú kőolaj 2026-os várható hordónkénti átlagárát a korábban becsült 77 dollárról 85 dollárra, míg az amerikai WTI nyersolajét 72 dollárról 79 dollárra emelték.

Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) ügyvezető igazgatója úgy véli, az iráni háború okozta energiakrízis felér az orosz–ukrán konfliktus és a hetvenes évek két nagy olajválságának együttes hatásával. A szakember rámutatott: a világ vezetői kezdetben nem mérték fel pontosan a helyzet súlyosságát. Nem számoltak azzal, hogy az amerikai és izraeli bombázások, valamint a kiemelkedő stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros megbénulása milyen mély piaci zavarokat idéz elő.