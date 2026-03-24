2026. március 24. kedd Gábor, Karina
15 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az Iráni Iszlám Köztársaság zászlaja
Világ

Európára is veszélyes rakétát lőtt ki Irán: milliós városok kerültek Teherán célkeresztjébe

Pénzcentrum
2026. március 24. 08:44

Irán a hétvégén ballisztikus rakétákkal támadta meg az Indiai-óceánon található Diego Garcia brit légitámaszpontot, amelyet az amerikai haderő is használ. Bár a fegyverek nem okoztak kárt, az incidens meglepte a nemzetközi közösséget. Bebizonyosodott ugyanis, hogy Teherán az eddig vélt kétezer kilométernél jóval nagyobb hatótávolságú, akár Európát is elérő rakétákkal rendelkezik. A szakértők szerint a támadás egyértelműen erődemonstráció volt - írta meg a Portfolio.

A NATO szombaton két iráni ballisztikus rakéta indítását észlelte a Diego Garcia-atoll felé, amely mintegy ötezer kilométerre fekszik a perzsa államtól. Ez a távolság a duplája annak, amire az eddig ismert iráni fegyverek képesek voltak. A támadás végül nem járt sikerrel, mivel a katonai szövetség légvédelme végig nyomon követte a célpontokat. Az egyik rakéta vélhetően meghibásodott és a tengerbe zuhant. A másikat egy térségben tartózkodó amerikai hadihajó lőtte le, még mielőtt elérte volna a szigetet.

A szakértők jelenleg is vizsgálják, hogy Irán milyen típusú fegyvert vethetett be, hiszen sorozatgyártott, ilyen nagy hatótávolságú eszközről eddig nem tudott a világ. Két reális forgatókönyv létezik. Teherán vagy az eddig csak kísérleti fázisban lévő, több mint négyezer kilométeres hatótávolságú Sahab–5 prototípusát lőtte ki, vagy egy saját, közepes hatótávolságú rakétáját alakította át egyedileg. Utóbbi esetben a megnövelt hatótávolságot valószínűleg a harci rész tömegének jelentős csökkentésével, esetleg teljes elhagyásával érték el. Azt az elméletet az elemzők határozottan kizárják, hogy orosz fegyvereket használtak volna, méghozzá az átadással járó hatalmas eszkalációs kockázat miatt.

Bár az elmúlt időszak amerikai és izraeli csapásai után kérdéses, mekkora maradt Irán tényleges fegyvergyártó kapacitása, az incidens rávilágított egy aggasztó tényre. Ha a perzsa állam megbízhatóan képes ilyen eszközöket gyártani, akkor fegyvereik hatósugara a nyugat-európai fővárosokat, köztük Londont is elérheti. A jelenlegi információk alapján azonban valószínűsíthető, hogy Iránnak csak néhány darab ilyen egyedi gyártmányú rakétája vagy prototípusa van.

A támadás ugyanakkor azt is bebizonyította, hogy a nyugati légvédelem felkészült a technológiai meglepetésekre. Bár a Diego Garcia-atoll nem számított folyamatosan fenyegetett célpontnak, a védelmi rendszerek időben észlelték és semlegesítették a veszélyt. Egy esetleges, kevés fegyverrel indított korlátozott csapást az európai kontinensen telepített rendszerek – mint az amerikai Patriot, az európai SAMP/T vagy az SM–3-as elfogórakéták – papírforma szerint képesek lennének kivédeni. Irán szándéka azonban sokkal inkább a képességeinek demonstrálása lehetett, és jelenleg nem valószínű, hogy fegyvereit a kontinentális Európa felé fordítaná.
Címlapkép: Getty Images
#fegyver #világ #usa #irán #geopolitika #nato #rakéta #fegyveres konfliktus #izraeli-iráni háború #légvédelem #katonai

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
Március 24.
A tuberkulózis elleni küzdelem világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Devizakockázat
A bank nyitott devizapozícióiból származó kockázata, melynek forrása a devizaárfolyam változása.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
