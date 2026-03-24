Európára is veszélyes rakétát lőtt ki Irán: milliós városok kerültek Teherán célkeresztjébe

Irán a hétvégén ballisztikus rakétákkal támadta meg az Indiai-óceánon található Diego Garcia brit légitámaszpontot, amelyet az amerikai haderő is használ. Bár a fegyverek nem okoztak kárt, az incidens meglepte a nemzetközi közösséget. Bebizonyosodott ugyanis, hogy Teherán az eddig vélt kétezer kilométernél jóval nagyobb hatótávolságú, akár Európát is elérő rakétákkal rendelkezik. A szakértők szerint a támadás egyértelműen erődemonstráció volt - írta meg a Portfolio.

A NATO szombaton két iráni ballisztikus rakéta indítását észlelte a Diego Garcia-atoll felé, amely mintegy ötezer kilométerre fekszik a perzsa államtól. Ez a távolság a duplája annak, amire az eddig ismert iráni fegyverek képesek voltak. A támadás végül nem járt sikerrel, mivel a katonai szövetség légvédelme végig nyomon követte a célpontokat. Az egyik rakéta vélhetően meghibásodott és a tengerbe zuhant. A másikat egy térségben tartózkodó amerikai hadihajó lőtte le, még mielőtt elérte volna a szigetet.

A szakértők jelenleg is vizsgálják, hogy Irán milyen típusú fegyvert vethetett be, hiszen sorozatgyártott, ilyen nagy hatótávolságú eszközről eddig nem tudott a világ. Két reális forgatókönyv létezik. Teherán vagy az eddig csak kísérleti fázisban lévő, több mint négyezer kilométeres hatótávolságú Sahab–5 prototípusát lőtte ki, vagy egy saját, közepes hatótávolságú rakétáját alakította át egyedileg. Utóbbi esetben a megnövelt hatótávolságot valószínűleg a harci rész tömegének jelentős csökkentésével, esetleg teljes elhagyásával érték el. Azt az elméletet az elemzők határozottan kizárják, hogy orosz fegyvereket használtak volna, méghozzá az átadással járó hatalmas eszkalációs kockázat miatt.

Bár az elmúlt időszak amerikai és izraeli csapásai után kérdéses, mekkora maradt Irán tényleges fegyvergyártó kapacitása, az incidens rávilágított egy aggasztó tényre. Ha a perzsa állam megbízhatóan képes ilyen eszközöket gyártani, akkor fegyvereik hatósugara a nyugat-európai fővárosokat, köztük Londont is elérheti. A jelenlegi információk alapján azonban valószínűsíthető, hogy Iránnak csak néhány darab ilyen egyedi gyártmányú rakétája vagy prototípusa van.

A támadás ugyanakkor azt is bebizonyította, hogy a nyugati légvédelem felkészült a technológiai meglepetésekre. Bár a Diego Garcia-atoll nem számított folyamatosan fenyegetett célpontnak, a védelmi rendszerek időben észlelték és semlegesítették a veszélyt. Egy esetleges, kevés fegyverrel indított korlátozott csapást az európai kontinensen telepített rendszerek – mint az amerikai Patriot, az európai SAMP/T vagy az SM–3-as elfogórakéták – papírforma szerint képesek lennének kivédeni. Irán szándéka azonban sokkal inkább a képességeinek demonstrálása lehetett, és jelenleg nem valószínű, hogy fegyvereit a kontinentális Európa felé fordítaná.