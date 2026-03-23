Több uniós diplomata szerint az európai kormányok attól tartanak, hogy Trump megtorlásként megvonja a Kijevnek nyújtott maradék amerikai segítséget.
Beütött az olajkatasztrófa keleti szomszédunknál: válsághelyzetet hirdetett a kormány - ennek a fele se tréfa
Válsághelyzetet hirdet a román kormány a kőolajpiacon, hogy az árrés és az export korlátozásával állítsa meg az üzemanyagok drágulását. Eközben Magyarországon a rögzített áras rendszer hatására már megjelentek az első tankolási limitek a benzinkutakon.
Az Ilie Bolojan román miniszterelnök által összehívott munkacsoport döntése értelmében Bukarest kedden sürgősségi rendelettel avatkozik be a piac működésébe a lakosság védelme érdekében. A hat hónapra szóló, de további három hónappal meghosszabbítható válsághelyzet idején maximalizálják a haszonkulcsot a benzin, a gázolaj és az előállításukhoz szükséges alapanyagok teljes kereskedelmi láncában.
A fogyasztói árak mérséklése céljából csökkentik a kötelező bioüzemanyag-arányt. A finomított kőolajtermékek exportját pedig a gazdasági, illetve az energiaügyi minisztérium engedélyéhez kötik.
Mindeközben Magyarországon a kormány által bevezetett "védett áras" rendszer miatt hamarosan 150 forintra nő a szakadék a hatósági és a piaci ár között.
Bár a korábbi benzinárstop idején tapasztalt általános ellátási zavar egyelőre nem alakult ki, a kisebb, független benzinkutak a készlethiány miatt már korlátozzák a kiadható üzemanyag mennyiségét.
A nagy hálózatok közül az országban elsőként az Orlen kényszerült hasonló lépésre. A vállalat 31 hazai töltőállomásán vezetett be tankolási limitet.
Irán megerősítette továbbá, hogy álláspontjuk továbbra is teljesen változatlan maradt.
Donald Trump ébresztheti fel Európát az éber kómából: a NATO felbomlása lehet a járulékos veszteség?
urópa egyre kevésbé hajlandó automatikusan követni az amerikai külpolitikai döntéseket.
Kemény figyelmeztetést küldött a világnak Zelenszkij: a háttérben Putyin óriásit nyerhet az iráni háborún
A nyilatkozat egy újabb súlyos orosz támadássorozat után hangzott el.
Váratlan bejelentést tett Donald Trump: napokra lefújta a pusztító katonai csapásokat, itt a magyarázat
Donald Trump amerikai elnök hétfőn öt napra felfüggesztette az iráni energialétesítmények elleni katonai csapásokat a Teheránnal zajló konstruktív egyeztetésekre hivatkozva.
Kiderült az igazság a magyar üzemanyagárokról: hiába Trump dominanciája, brutál drágulást hozhat egy rossz lépés
A közel-keleti konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása ismét rámutatott, mennyire sérülékeny a világ olajellátása.
Magyarországot kizárják az uniós külügyi döntésekből a kormány Oroszországgal ápolt „túl közeli” kapcsolatai miatt
Egyre nyíltabban fejezik ki bizalmatlanságukat az uniós és a NATO-szövetségesek a magyar kormánnyal szemben.
Közel-keleti háború: a világ már a legrosszabbra készül az olajárak kapcsán - nagyon fájni fog, ha ezt meglépi Irán
Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a közel-keleti energetikai infrastruktúrában esett károk miatt a válság gazdasági hatásai hosszú távon érezhetők maradnak.
Egy 120 éves gát is veszélybe került Hawaiin, miközben extrém mennyiségű eső okozott villámárvizeket a szigeteken.
Donald Trump 48 órás ultimátumot adott Iránnak, ezt történik a közel-keleti államban, ha lejár a határidő
Donald Trump 48 órás ultimátumot adott Iránnak a Hormuzi-szoros megnyitására.
Váratlan fordulat a szomszédban: kivezényelték a hadsereget a benzinkutakhoz, szigorú limit lépett életbe
Bár a készletek elegendőek, az ellátási gondok miatt már a hadsereg is beszállt a benzinkutak kiszolgálásába Szlovéniában.
Az izraeli csapás után leállt szállítás most napi ötmillió köbméterrel indul újra, de ez még elmaradhat a korábbi szinttől.
A február 28-án kirobbant konfliktus óta ez az eddigi legerősebb jelzés arra, hogy a hadműveletek hamarosan lezárulhatnak.
Ki nem találod, melyik ország csatlakozna az Európai Unióhoz! Erre aztán tényleg senki nem számított
Úgy véli, a kormánynak legkésőbb a 2029-ben esedékes választások előtt újra kellene csatlakoznia legalább az európai vámunióhoz és az egységes piachoz.
Két ember életét vesztette egy robbanásban Róma külvárosában, amikor a gyanú szerint épp pokolgépet szereltek össze.
Elképesztő összeget öntenek a jövő csodaerőművébe: ez a technológia végleg megoldhatja a kontinens energiagondjait
A program egyik központi eleme a fúziós energia fejlesztése, amelyet hosszú távon az egyik legígéretesebb tiszta energiaforrásként tartanak számon.
A színészt 86 éves korában, Hawaiin érte a halál. Családja tájékoztatása szerint szerettei körében, békében távozott.
A brit Munkáspárt egyre nyíltabban beszél a Brexit okozta gazdasági károkról, és szorosabb kapcsolatot keres az Európai Unióval.
Egy szövetségi művészeti bizottság jóváhagyta azt a 24 karátos arany emlékérmét, amelyen Donald Trump amerikai elnök képmása szerepel.
-
AI vagy Excel? Most megmutatjuk, hol tart a céged a digitális versenyben
Töltsd ki a kérdőívet – csak 5 perc!
-
