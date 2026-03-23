Beütött az olajkatasztrófa keleti szomszédunknál: válsághelyzetet hirdetett a kormány - ennek a fele se tréfa

Válsághelyzetet hirdet a román kormány a kőolajpiacon, hogy az árrés és az export korlátozásával állítsa meg az üzemanyagok drágulását. Eközben Magyarországon a rögzített áras rendszer hatására már megjelentek az első tankolási limitek a benzinkutakon.

Az Ilie Bolojan román miniszterelnök által összehívott munkacsoport döntése értelmében Bukarest kedden sürgősségi rendelettel avatkozik be a piac működésébe a lakosság védelme érdekében. A hat hónapra szóló, de további három hónappal meghosszabbítható válsághelyzet idején maximalizálják a haszonkulcsot a benzin, a gázolaj és az előállításukhoz szükséges alapanyagok teljes kereskedelmi láncában.

A fogyasztói árak mérséklése céljából csökkentik a kötelező bioüzemanyag-arányt. A finomított kőolajtermékek exportját pedig a gazdasági, illetve az energiaügyi minisztérium engedélyéhez kötik.

Mindeközben Magyarországon a kormány által bevezetett "védett áras" rendszer miatt hamarosan 150 forintra nő a szakadék a hatósági és a piaci ár között.

Bár a korábbi benzinárstop idején tapasztalt általános ellátási zavar egyelőre nem alakult ki, a kisebb, független benzinkutak a készlethiány miatt már korlátozzák a kiadható üzemanyag mennyiségét.

A nagy hálózatok közül az országban elsőként az Orlen kényszerült hasonló lépésre. A vállalat 31 hazai töltőállomásán vezetett be tankolási limitet.