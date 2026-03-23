Közlekedési koncepció; Kézzel tartott üzemanyag-fúvóka, hogy üzemanyagot adjon i az autóhoz a benzinkúton.Közelkép a benzinkúton a járműbe kőolajat tankoló üzemanyag-ellenőrző rendszerről.
Világ

Beütött az olajkatasztrófa keleti szomszédunknál: válsághelyzetet hirdetett a kormány - ennek a fele se tréfa

MTI
2026. március 23. 18:06

Válsághelyzetet hirdet a román kormány a kőolajpiacon, hogy az árrés és az export korlátozásával állítsa meg az üzemanyagok drágulását. Eközben Magyarországon a rögzített áras rendszer hatására már megjelentek az első tankolási limitek a benzinkutakon.

Az Ilie Bolojan román miniszterelnök által összehívott munkacsoport döntése értelmében Bukarest kedden sürgősségi rendelettel avatkozik be a piac működésébe a lakosság védelme érdekében. A hat hónapra szóló, de további három hónappal meghosszabbítható válsághelyzet idején maximalizálják a haszonkulcsot a benzin, a gázolaj és az előállításukhoz szükséges alapanyagok teljes kereskedelmi láncában.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A fogyasztói árak mérséklése céljából csökkentik a kötelező bioüzemanyag-arányt. A finomított kőolajtermékek exportját pedig a gazdasági, illetve az energiaügyi minisztérium engedélyéhez kötik.

Mindeközben Magyarországon a kormány által bevezetett "védett áras" rendszer miatt hamarosan 150 forintra nő a szakadék a hatósági és a piaci ár között.

Bár a korábbi benzinárstop idején tapasztalt általános ellátási zavar egyelőre nem alakult ki, a kisebb, független benzinkutak a készlethiány miatt már korlátozzák a kiadható üzemanyag mennyiségét.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A nagy hálózatok közül az országban elsőként az Orlen kényszerült hasonló lépésre. A vállalat 31 hazai töltőállomásán vezetett be tankolási limitet.

Kapcsolódó cikkeink:
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 23.
Itt a kiskapu a nyugdíjasoknak: így nem maradnak anyagi segítség nélkül, ha beüt a baj
2026. március 22.
Hidegzuhany a magyar utazóknak: emiatt fizethetünk idén vagyonokat a nyaralásért
2026. március 23.
Donald Trump ébresztheti fel Európát az éber kómából: a NATO felbomlása lehet a járulékos veszteség?
2026. március 23.
Kiderült az igazság a magyar üzemanyagárokról: hiába Trump dominanciája, brutál drágulást hozhat egy rossz lépés
2026. március 23.
Kamu webshopok lepték el a hazai internetet: rengeteg magyart húznak le sok pénzzel, az adataikat is ellopják
1
3 napja
Kemény kijelentést tett Ursula von der Leyen az Ukrajnának szánt 90 milliárdos hitelről: erre számíthat Zelenszkij
2
1 hete
Súlyos hír érkezett Vlagyimir Putyin egészségi állapotáról: így néz ki az orosz elnök rejtélyes betegsége
3
1 hete
Most érkezett: Zelenszkij bejelentette, hogy mikor indulhat újra a Barátság vezeték
4
2 napja
Végre megnyitották a csapokat: újraindult a kulcsfontosságú gázszállítás
5
1 hete
Feloldotta Irán a Hormuzi-szoros blokádját! Ezek a hajók kaptak zöld utat
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 23. 17:59
Kvíz: Kisujjadban vannak a magyar helyesírás szabályai? Most megmutathatod, mit tudsz!
Pénzcentrum  |  2026. március 23. 17:45
Trump brutális megtorlásától félnek a NATO-országok: a lépés mégis Zelenszkijnek és Ukrajnának fájna a legjobban
Agrárszektor  |  2026. március 23. 17:31
Különleges hálózat húzódik a hazai erdők mélyén: sokan nem is tudják