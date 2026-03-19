Irán rakétacsapást mért Katar legfontosabb cseppfolyósított földgáz-feldolgozó központjára, a Ras Laffan ipari komplexumra, súlyos károkat okozva.
Brutális, mire készül Donald Trump: megszállhatja Iránt az Egyesült Államok, ebből mi lesz?
A Reuters hírügynökség értesülései szerint Donald Trump amerikai elnök a közel-keleti amerikai katonai jelenlét jelentős megerősítését fontolgatja, és nem zárja ki egy, Irán ellen irányuló korlátozott szárazföldi művelet lehetőségét sem.
A Reuters információi szerint a Trump-kormányzat több ezer katonát készül a Közel-Keletre vezényelni. Ezek az egységek akár egy Irán elleni korlátozott szárazföldi invázióban is részt vehetnének. A tervezett bevetés célja nem az ország teljes megszállása lenne, hanem a Hormuzi-szoros ellenőrzésének biztosítása és az iráni nukleáris program végleges felszámolása.
A lehetséges műveletek között szerepel az iráni partvidék egyes szakaszainak elfoglalása, a Harg-sziget megszállása, valamint Irán dúsított uránkészleteinek lefoglalása. Nagyobb stratégiai központok elfoglalásáról vagy iráni vezetők célzott likvidálásáról ugyanakkor nem esik szó a kiszivárgott tervekben.
A Fehér Ház közleménye szerint szárazföldi csapatok küldéséről egyelőre nem született végleges döntés, de Trump szóvivője hangsúlyozta, hogy az elnök "bölcsen minden lehetőséget nyitva tart".
Egy ilyen lépés komoly belpolitikai kockázatot jelentene az elnök számára. Trump korábban többször bírálta elődeit a közel-keleti háborúk miatt, és maga is megígérte, hogy nem sodorja az Egyesült Államokat újabb fegyveres konfliktusokba.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Hogyan hat a közel-keleti konfliktus a magyarok utazási döntéseire
A Pénzcentrum friss kutatásban vizsgálja, hogyan befolyásolja a közel-keleti konfliktus és az iráni–amerikai feszültség a magyar utazók idei terveit. A felmérés arra keresi a választ, hogy a bizonytalan geopolitikai helyzet miatt változnak‑e az úti célok, kerülik‑e a térséget érintő járatokat, számítanak‑e drágulásra, illetve mennyire tartják fontosnak a biztonsági szempontokat. A kérdőív azt is feltérképezi, milyen alternatív úti célok felé fordulnak azok, akik elkerülnék a Közel‑Keletet vagy Törökországot.
Egyre biztosabb: rekordsebességgel csatlakozhat az Európai Unióhoz a világ egyik leggazdagabb országa
A szigetország ugyan nem tagja az Európai Uniónak, de már most is része az egységes európai piacnak és a schengeni övezetnek.
Egyre részletesebben rajzolódik ki az iráni atomprogram körüli amerikai–iráni tárgyalások kudarca és az azt követő háború háttere.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a BBC-nek adott exkluzív interjúban arra figyelmeztetett, hogy Ukrajna rakétahiánnyal fog szembesülni a közel-keleti háború miatt.
Irányíthatatlanul sodródik Putyin szellemhajója: bármelyik pillanatban felrobbanhat, kiadták a vészjelzést Európában
Egy szankciók hatálya alatt álló, legénység nélküli orosz LNG-tanker sodródik irányíthatatlanul a Földközi-tengeren.
Irán kazettás bombákkal támadta Tel-Avivot Ali Laridzsáni biztonsági főnök meggyilkolása miatt.
Újabb delegáció indul a Barátság vezetékhez: vizsgálódik Brüsszel, hamarosan újra érkezhet kőolaj Magyarországra
Független európai szakértők vizsgálják meg a Barátság kőolajvezeték állapotát Ukrajnában.
Az amerikai légierő továbbra is a Hormuzi-szoros térségét bombázza, ám közben elmérgesedni látszik a viszony Trump és a NATO között.
Szlovákia megdrágítaná vagy mennyiségileg korlátozná a külföldi autósok számára a gázolaj tankolását.
Azonnali, konkrét ellenlépéseket egyelőre nem jelentett be a katonai szövetséggel szemben.
Feljelentést tett az ukrán Oscsadbank a magyar hatóságok ellen, terrorcselekmény gyanúja is felmerült
Nemcsak a lefoglalás jogalapját vitatják: súlyos vádak is előkerültek, köztük terrorcselekmény és jogellenes fogvatartás gyanúja.
Szinte felér egy atomcsapással a fenyegetés: elképesztő katasztrófa felé rohan az olajban gazdag térség
A Közel-Keleten zajló geopolitikai feszültségek nemcsak a globális olajellátást, hanem a régió legkritikusabb erőforrását, az ivóvizet is súlyosan fenyegetik.
Donald Trump váratlan bejelentést tett: lefújta a katonai összefogást, majd kíméletlenül kiosztotta a szövetségeseket
Donald Trump bejelentette, hogy mégsem jön létre a Hormuzi-szoros védelmére tervezett nemzetközi katonai koalíció.
Váratlan alkut kötött Zelenszkij a britekkel: ez a filléres trükk törhet borsot Oroszország orra alá
A brit fővárosban Keir Starmer miniszterelnökkel egy új védelmi partnerségről állapodott meg, amelynek középpontjában az olcsó támadó drónok elleni védekezés áll.
Ennek a fele sem tréfa: a teljes sötétség és a tüntetések közepette jelentette be Trump, hogy átveszi az irányítást
Kuba teljes áramellátása összeomlott hétfőn, miután az amerikai olajembargó következtében a szigetország üzemanyag-tartalékai kimerültek.
Drasztikus korlátozás jön a benzinkutakon: autókba 15 litert, motorokba maximum 5-öt lehet tankolni ebben az országban
Ez csupán egyike azoknak az energiatakarékossági intézkedéseknek, amelyeket több ázsiai ország is bevezetett.
Donald Trump határozottan kizárta annak lehetőségét, hogy Izrael atomfegyvert vessen be Irán ellen.
Térdre kényszerítenék az Egyesült Államokat: elképesztő feltételeket szabott a közel-keleti vezető, elszabadulhatnak az árak
A diplomáciai patthelyzet és a Hormuzi-szoros tartós lezárása egyre súlyosabb csapást mér a globális energiaellátásra.
Súlyos titok derült ki Donald Trumpról: előre figyelmeztették a pusztító csapásokra, ő mégis mindent letagadott
Donald Trumpot az Irán elleni háború megindítása előtt figyelmeztették, hogy Teherán válaszcsapásokat mérhet az Egyesült Államok Öböl-menti szövetségeseire.
AI vagy Excel? Most megmutatjuk, hol tart a céged a digitális versenyben
Töltsd ki a kérdőívet – csak 5 perc!
