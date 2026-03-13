2026. március 13. péntek Krisztián, Ajtony
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Iráni zászló leng, háttérben városkép Teheránban, Iránban
Világ

Bejelentette Trump erős embere: a föld alatt bujkálhat a megmaradt iráni vezetés, az új ajatollah megsebesült, a végét járja

Pénzcentrum
2026. március 13. 17:42

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter pénteken kijelentette, hogy Irán új legfelsőbb vezetője, Modzstaba Hámenei megsebesült, és valószínűleg maradandó károsodást szenvedett. Ez az első hivatalos washingtoni nyilatkozat Hámenei egészségi állapotáról azóta, hogy átvette az ország irányítását - írja az Axios.

"Irán vezetése sincs jobb állapotban. Kétségbeesetten bujkálnak, a föld alá menekültek. Tudjuk, hogy az új, úgynevezett nem annyira legfelsőbb vezető megsebesült, és valószínűleg megcsonkult" – mondta Hegseth egy sajtótájékoztatón. Bizonyítékként arra hivatkozott, hogy Hámenei csütörtökön kiadott első nyilvános üzenete kizárólag írásos formában jelent meg az iráni állami televízióban, videó- vagy fényképfelvételt nem csatoltak hozzá. "Iránnak bőven van kamerája és hangrögzítője. Miért csak írásos nyilatkozat? Azt hiszem, tudják a választ. Fél. Sérült. Menekül… Ki irányít? Lehet, hogy már maga Irán sem tudja" – tette hozzá a miniszter.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Donald Trump egy szerdai online G7-csúcstalálkozón arról beszélt a többi állam- és kormányfőnek, hogy Hámenei "nincs jó állapotban". Hozzáfűzte: "Senki sem tudja, ki a vezető, így nincs, aki bejelenthetné a megadást." A Fox News Rádiónak adott pénteki interjújában az elnök szintén megerősítette a korábbiakat. Kifejtette, hogy szerinte Hámenei megsérült, de "valamilyen formában" valószínűleg még életben van.

Kapcsolódó cikkeink:

A Daily Mail egy neve elhallgatását kérő, teheráni forrásra hivatkozva azt írja, hogy Modzstaba Hamenei kómában fekszik a Sina egyetemi kórház intenzív osztályán. Más források szerint Hamenei legalább az egyik lábát elveszítette, de lehet mindkét alsó végtagja hiányzik és súlyosan sérült a mája vagy a gyomra is, a vezető kómában van. Modzstabát állítólag személyesen Mohammad Reza Zafarghandi egészségügyi miniszter kezeli. Az egyelőre még nem ismert, hogy a vezető ugyanakkor sérült-e meg, mikor 86 éves apja meghalt.

Modzstaba Hámenei az apja, Ali Hámenei halála után vette át a legfelsőbb vezetői posztot, miután az idősebb Hámeneit a háború kezdetén megölték. Az új vezető a csütörtökön kiadott üzenetében bosszút ígért az Irán ellen zajló amerikai és izraeli támadások miatt.

Hegseth emellett beszámolt Irán katonai képességeinek drasztikus visszaeséséről is. Elmondása szerint csütörtökig a rakétaindítási kapacitás 90 százalékkal, a drónindítási képesség pedig 95 százalékkal csökkent. A Hormuzi-szoros lezárásával kapcsolatos iráni fenyegetéseket bagatellizálta, és csak annyit mondott, hogy "foglalkoznak vele". Dan Caine, a Vezérkari Főnökök Egyesített Bizottságának elnöke megerősítette, hogy Irán a kereskedelmi forgalom nagy részét blokkolja a szorosban, bár minimális hajóforgalom még áthalad rajta. Hegseth kiemelte, hogy az iráni haditengerészet megsemmisítése nem véletlenül szerepelt az elsődleges célkitűzések között. Hozzátette, Washington nem fogja eltűrni, hogy a szoros feletti ellenőrzés vitatott maradjon.
Címlapkép: Getty Images
#világ #usa #donald trump #irán #amerikai egyesült államok #külpolitika #háború #Közel-Kelet #fegyveres konfliktus #izraeli-iráni háború

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:47
18:34
18:30
18:22
18:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 13.
Megnyílhat az út a legjobban fizető állásokhoz? Ezek a dolgozók vannak most nyeregben: két kézzel kapkodnak utánuk
2026. március 12.
Rengeteg magyar izgulhat a pénze miatt: bedöntheti az elmúlt évtizedek slágerbefektetését az iráni háború?
2026. március 13.
Kiderült, ez a 10 cég uralja jelenleg a világot: brutális fordulat jön a globális gazdaságban?
2026. március 13.
A szemünk előtt rajzolódik át Európa gazdasági térképe: ha ez bejön, a magyarok lehetnek az egyik nagy nyertesei
2026. március 13.
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 13. péntek
Krisztián, Ajtony
11. hét
Március 13.
Az ékszer világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Lehullott a lepel a Magyarországon elfogott rejtélyes ukrán készpénzről: nyugati bennfentesek tálaltak ki a teljes igazságról
2
1 hete
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
3
3 napja
Közelebb a világháború, mint gondoltuk? Megint Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese
4
4 napja
Kezdődik: már Törökországot is lövik az irániak
5
1 hete
Hidegzuhany jöhet a magyaroknak: olyan lépést fontolgat Putyin, amibe belerokkanhat az ország
PÉNZÜGYI KISOKOS
Diszkont értékpapír
olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amelyet névérték alatt bocsátanak ki és lejáratkor a névértéket fizetik a tulajdonosnak, így a névérték és a kibocsátási érték különbözete adja a hozamot.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 13. 18:03
Kvíz: Németországba utaznál? Ezt jó, ha tudod a német KRESZ szabályairól, súlyos büntetést kaphatsz a kihágásért
Pénzcentrum  |  2026. március 13. 17:29
Sokkoló akciókkal szédíti az Aldi a vásárlókat: ilyet is ritkán látni - most ez tényleg teljesen komoly?
Agrárszektor  |  2026. március 13. 18:29
Nem akármilyen segítséget kapnak itt a termelők: sokan járhatnak jól