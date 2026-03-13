Bejelentette Trump erős embere: a föld alatt bujkálhat a megmaradt iráni vezetés, az új ajatollah megsebesült, a végét járja

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter pénteken kijelentette, hogy Irán új legfelsőbb vezetője, Modzstaba Hámenei megsebesült, és valószínűleg maradandó károsodást szenvedett. Ez az első hivatalos washingtoni nyilatkozat Hámenei egészségi állapotáról azóta, hogy átvette az ország irányítását - írja az Axios.

"Irán vezetése sincs jobb állapotban. Kétségbeesetten bujkálnak, a föld alá menekültek. Tudjuk, hogy az új, úgynevezett nem annyira legfelsőbb vezető megsebesült, és valószínűleg megcsonkult" – mondta Hegseth egy sajtótájékoztatón. Bizonyítékként arra hivatkozott, hogy Hámenei csütörtökön kiadott első nyilvános üzenete kizárólag írásos formában jelent meg az iráni állami televízióban, videó- vagy fényképfelvételt nem csatoltak hozzá. "Iránnak bőven van kamerája és hangrögzítője. Miért csak írásos nyilatkozat? Azt hiszem, tudják a választ. Fél. Sérült. Menekül… Ki irányít? Lehet, hogy már maga Irán sem tudja" – tette hozzá a miniszter.

Donald Trump egy szerdai online G7-csúcstalálkozón arról beszélt a többi állam- és kormányfőnek, hogy Hámenei "nincs jó állapotban". Hozzáfűzte: "Senki sem tudja, ki a vezető, így nincs, aki bejelenthetné a megadást." A Fox News Rádiónak adott pénteki interjújában az elnök szintén megerősítette a korábbiakat. Kifejtette, hogy szerinte Hámenei megsérült, de "valamilyen formában" valószínűleg még életben van.

A Daily Mail egy neve elhallgatását kérő, teheráni forrásra hivatkozva azt írja, hogy Modzstaba Hamenei kómában fekszik a Sina egyetemi kórház intenzív osztályán. Más források szerint Hamenei legalább az egyik lábát elveszítette, de lehet mindkét alsó végtagja hiányzik és súlyosan sérült a mája vagy a gyomra is, a vezető kómában van. Modzstabát állítólag személyesen Mohammad Reza Zafarghandi egészségügyi miniszter kezeli. Az egyelőre még nem ismert, hogy a vezető ugyanakkor sérült-e meg, mikor 86 éves apja meghalt.

Modzstaba Hámenei az apja, Ali Hámenei halála után vette át a legfelsőbb vezetői posztot, miután az idősebb Hámeneit a háború kezdetén megölték. Az új vezető a csütörtökön kiadott üzenetében bosszút ígért az Irán ellen zajló amerikai és izraeli támadások miatt.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Hegseth emellett beszámolt Irán katonai képességeinek drasztikus visszaeséséről is. Elmondása szerint csütörtökig a rakétaindítási kapacitás 90 százalékkal, a drónindítási képesség pedig 95 százalékkal csökkent. A Hormuzi-szoros lezárásával kapcsolatos iráni fenyegetéseket bagatellizálta, és csak annyit mondott, hogy "foglalkoznak vele". Dan Caine, a Vezérkari Főnökök Egyesített Bizottságának elnöke megerősítette, hogy Irán a kereskedelmi forgalom nagy részét blokkolja a szorosban, bár minimális hajóforgalom még áthalad rajta. Hegseth kiemelte, hogy az iráni haditengerészet megsemmisítése nem véletlenül szerepelt az elsődleges célkitűzések között. Hozzátette, Washington nem fogja eltűrni, hogy a szoros feletti ellenőrzés vitatott maradjon.