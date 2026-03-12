Hivatalos: megsérült Irán frissen kinevezett vezetője

Irán hivatalosan is megerősítette, hogy az ország új legfőbb vezetője, Modzstaba Hamenei megsérült a február végi izraeli–amerikai légicsapásokban. A bejelentés magyarázatot adhat arra, hogy kinevezése óta miért rejtőzködik a nyilvánosság elől.

A nemzetközi sajtóban már napokkal ezelőtt felmerült, hogy az új ajatollah is megsebesült a február 28-i támadássorozatban, amelyben édesapja életét vesztette. A CNN értesülései szerint a vezető könnyebb lábsérülést szenvedett - írta a Portfolio.

A Sky News beszámolója alapján a teheráni vezetés most elismerte a sebesülés tényét. Ez megerősíti azokat a feltételezéseket, miszerint az új vezető lábadozása miatt kerüli a nyilvános szerepléseket. Modzstaba Hamenei kinevezése óta egyáltalán nem mutatkozott a nyilvánosság előtt. Hivatalosan biztonsági okokra hivatkozva még saját beiktatási ünnepségén sem vett részt.