Izrael-Irán háború 2026: Valóban halott lenne Ali Hamenei ajatollah? - Ezt lehet tudni jelenleg, ők vehetik át a vezetést Iránban

Szombaton reggel Izrael és az Egyesült Államok megtámadta Iránt. A híresztelések rögtön megindultak az ajatollah haláláról. Az iráni külügyminiszter Abbász Aragcsi szombaton napközben annyit közölt, Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője "tudomása szerint" életben van. Szombaton este Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő azt mondta, "számos jel utal" arra, hogy a szombaton indított Irán elleni izraeli-amerikai légicsapásokban végeztek Ali Hameneivel. Az éjszaka folyamán további részletek derültek ki.

"Ma reggel meglepetésszerű csapást mértünk Hamenei házára Teherán központjában, és számos jel arra utal, hogy ez a zsarnok nincs többé" - mondta televíziós beszédében Netanjahu, ezt azonban nem erősítették meg hírforrások. Az iráni külügyminisztérium erre ismét azt közölte, hogy Ali Hamenei ajatollah épségben és biztonságban van.

Szombat éhhel az iráni külügyminisztérium szóvivője elmondta: Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője és Maszúd Peszeskján államfő "épségben és biztonságban" van. A Tasznim és a Mehr iráni hírügynökség is azt jelentette szombaton, hogy Ali Hamenei "rendíthetetlenül és határozottan" végzi a parancsnoki feladatokat. Az ajatollah hivatalának kommunikációs vezetője, miután Izraelből Hamenei halálhíréről érkeztek jelentések, azt közölte: mindenki legyen óvatos, mert Irán "ellenségei pszichológiai hadviseléshez folyamodnak".

Az ügyben megszólalt Donald Trump is: az amerikai elnök az NBC televíziónak úgy nyilatkozott: valóban igaz lehet, hogy megölték Ali Hamenei ajatollahot a szombat reggel indított amerikai-izraeli légicsapásokban. "Az az érzésünk, hogy valóban ez történt" - mondta Trump arra a kérdésre, hogy mit gondol azokról az izraeli forrásokból származó hírekről, amelyek szerint Hameneivel végeztek az offenzíva során. Az amerikai elnök hozzátette: az Iránban döntéseket hozó emberek többsége halott.

Ezután Trump közösségi oldalán hivatalosan is megerősítette, hogy Ali Hamenei ajatollah, Irán legfelsőbb vezetője meghalt. A bejegyzésében azt írta, hogy tudomása szerint az iráni Iszlám Forradalmi Gárda, a katonaság, valamint a további biztonsági és rendőrségi erők sok egysége nem akar harcolni, hanem élni kíván a számára felajánlott büntetlenség lehetőségével. A bejegyzés szerint Ali Hamenei kiiktatása az Egyesült Államok hírszerzésének és az Izraellel való hírszerzési együttműködésnek köszönhető. "Nem kerülhette el hírszerzésünket és magas fokú nyomkövető rendszereinket, és az Izraellel való szoros együttműködésnek köszönhetően nem tehetett semmit sem ő, sem a vele együtt megölt többi vezető" - fogalmazott az amerikai elnök, aki "vérszomjas gonosztevők bandájának" nevezte Irán eddigi vezetőit.

Az elnök ugyanakkor azt is világossá tette bejegyzésében, hogy az Irán elleni súlyos és célzott támadások megszakítás nélkül folytatódnak majd a jövő héten, illetve egészen addig, amíg nem sikerül elérni a célt, békét a Közel-Keleten és a világon.

Az iráni média is megerősítette a halálhírt

Vasárnap hajnalban az iráni állami média is megerősítette, hogy Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője meghalt az amerikai-izraeli légicsapásokban. Az IRNA és a Fars hírügynökségek vasárnapi jelentései szerint Hamenei "mártírként" halt meg. Az iráni állami televízió azt közölte, hogy Hamenei a teheráni belvárosban található rezidenciáján tartózkodott, amikor a támadás megkezdődött.

Műholdfelvételek tanúsága szerint a helyszín súlyos bombázást szenvedett el. Az iráni legfőbb vezetőt irodájában érte a halál, ez is "bizonyítja, hogy következetesen a nép között és felelősségének élvonalában állt, szembeszállva azzal, amit a tisztviselők globális arroganciának neveznek" - fogalmazott az állami televízió. Iráni híradások szerint a támadásban meghalt Hamenei lánya és veje, valamint egyik menye és unokája is.

Az iráni kormány 40 napos nemzeti gyászt és hétnapos országos munkaszünetet rendelt el Hamenei halála miatt. Az iráni kabinet arra figyelmeztetett, hogy egy ilyen "hatalmas bűntett nem maradhat büntetlenül". Az iráni Forradalmi Gárda "súlyos, határozott és elrettentő büntetést" ígért Hamenei halála miatt. Közlésük szerint "a valaha volt legintenzívebb támadó művelet" vár Izraelre és az Egyesült Államok közel-keleti támaszpontjaira.

Ki vezeti most Iránt?

Háromtagú vezetői tanács veszi át átmenetileg Irán irányítását Ali Hamenei ajatollah halála után - jelentette vasárnap az iráni állami média. A testület élén Maszúd Pezeskján elnök, Mohszeni Ejei Gholámhoszein igazságügyi vezető, valamint az Őrök Tanácsának egyik tagja áll.

A trió a legfelsőbb vezető alkotmányos feladatait látja el addig, amíg a 88 tagú Szakértők Gyűlése kijelöli Hamenei utódját. Az iráni jog szerint a testületnek a lehető leghamarabb döntenie kell az új legfelsőbb vezetőről. Egyelőre nem ismert, ki követheti a szombati amerikai-izraeli légicsapásokban meghalt vallási és politikai vezetőt.

Az Őrök Tanácsa, Irán egyik kulcsfontosságú alkotmányos testülete 12 tagból áll, hat iszlám jogtudósból és hat világi jogászból. Az Őrök Tanácsa az iráni politikai rendszer egyik legnagyobb hatalmú intézménye. Nem csupán jogi kontrollt gyakorol, hanem érdemben befolyásolja, kik indulhatnak választáson.

Az Egyesült Államok és Izrael kiterjedt támadásokat hajtott végre iráni célpontok ellen, amelyekben az izraeli hadsereg közlése szerint több magas rangú tisztségviselő - köztük a védelmi miniszter és a Forradalmi Gárda parancsnoka - is életét vesztette.

Az Iráni Forradalmi Gárda ezt követően tömeges megtorló csapásokat jelentett be amerikai és izraeli célpontok ellen. A Tasnim hírügynökség szerint 27 amerikai támaszpontot, valamint az izraeli hadsereg főhadiszállását és egy tel-avivi fegyveripari létesítményt vettek célba. Izraelben több hullámban szólaltak meg a légiriadók; egy nő meghalt, legalább 21-en megsérültek. Iráni támadások érték Szaúd-Arábiát, Bahreint, Dubajt és Abu-Dzabit is. Az Egyesült Arab Emírségek közlése szerint 132 ballisztikus rakétát és 195 drónt semmisítettek meg. Találat érte az abu-dzabi nemzetközi repülőteret; egy ember meghalt, heten megsérültek. Bahreinben dróntámadás okozott anyagi kárt, halálos áldozat nem volt.