Amerikai modern hadihajó az óceánon. 3D illusztráció.
Világ

Titkos hadműveletet indított az Egyesült Államok: kíméletlen hajtóvadászat indult ezekben az országokban

MTI
2026. március 5. 12:34

Az Egyesült Államok és Ecuador közös katonai műveletekbe kezdett a kábítószer-kereskedelem visszaszorítására, ami az amerikai–ecuadori biztonsági együttműködés újabb mérföldkövét jelenti, miközben a hadműveletek részletei egyelőre minősítettnek számítanak.

Az Egyesült Államok Déli Parancsnoksága (SOUTHCOM) közölte: "Határozott lépéseket teszünk a kábítószer-terroristák ellen, akik erőszakkal és korrupcióval régóta félelemben tartják az egész térség lakosságát." Ecuador védelmi minisztériuma megerősítette, hogy a hadműveletek részletei minősített információnak minősülnek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A bejelentést megelőző napon Ecuador már jelezte, hogy Washington csatlakozott a drogellenes háború új szakaszához. Daniel Noboa ecuadori elnök – aki Donald Trump szoros szövetségesének számít – elmondta, hogy "regionális partnerek", köztük az Egyesült Államok is részt vesznek a drogkartellek elleni hadműveletekben.

Noboa hétfőn Quitóban egyeztetett Francis Donovannal, a SOUTHCOM parancsnokával, valamint Mark Schaferrel, az Egyesült Államok közép- és dél-amerikai különleges műveleti erőinek parancsnokával. A megbeszélésen a repülőterek és tengeri kikötők feletti hírszerzési együttműködésről, illetve az operatív összehangolás további terveiről tárgyaltak.

Kapcsolódó cikkeink:

Ecuador a világ egyik legfontosabb kábítószer-tranzitországa: a szomszédos Kolumbiában és Peruban – a két legnagyobb kokaintermelő államban – előállított drog mintegy 70 százaléka ecuadori kikötőkön keresztül jut el a nemzetközi piacokra. A drogkereskedelem véres területi konfliktusokat robbantott ki az országban, és a kontinens egykor talán legbiztonságosabb államát az egyik legveszélyesebbé tette.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A két ország biztonsági együttműködése a jobboldali Noboa 2023-as hatalomra kerülése óta folyamatosan erősödik. Az elnök tavaly egy korábban bezárt amerikai katonai támaszpont újranyitását szorgalmazta, ám a kezdeményezés elbukott a novemberi népszavazáson: az ecuadoriak a külföldi katonai bázisokat tiltó szabályozás fenntartása mellett döntöttek. Decemberben az Egyesült Államok ennek ellenére bejelentette, hogy ideiglenesen a légierő személyzetét telepíti a Mantában található egykori amerikai támaszpontra.
#biztonság #bűncselekmény #bűnözés #drog #világ #kábítószer #usa #együttműködés #donald trump #amerikai egyesült államok #katonai

