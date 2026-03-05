89 éves korában elhunyt Lou Holtz, az amerikai egyetemi futball egyik legnagyobb alakja, aki 1988-ban a Notre Dame egyetem csapatával nemzeti bajnoki címet nyert.
Titkos hadműveletet indított az Egyesült Államok: kíméletlen hajtóvadászat indult ezekben az országokban
Az Egyesült Államok és Ecuador közös katonai műveletekbe kezdett a kábítószer-kereskedelem visszaszorítására, ami az amerikai–ecuadori biztonsági együttműködés újabb mérföldkövét jelenti, miközben a hadműveletek részletei egyelőre minősítettnek számítanak.
Az Egyesült Államok Déli Parancsnoksága (SOUTHCOM) közölte: "Határozott lépéseket teszünk a kábítószer-terroristák ellen, akik erőszakkal és korrupcióval régóta félelemben tartják az egész térség lakosságát." Ecuador védelmi minisztériuma megerősítette, hogy a hadműveletek részletei minősített információnak minősülnek.
A bejelentést megelőző napon Ecuador már jelezte, hogy Washington csatlakozott a drogellenes háború új szakaszához. Daniel Noboa ecuadori elnök – aki Donald Trump szoros szövetségesének számít – elmondta, hogy "regionális partnerek", köztük az Egyesült Államok is részt vesznek a drogkartellek elleni hadműveletekben.
Noboa hétfőn Quitóban egyeztetett Francis Donovannal, a SOUTHCOM parancsnokával, valamint Mark Schaferrel, az Egyesült Államok közép- és dél-amerikai különleges műveleti erőinek parancsnokával. A megbeszélésen a repülőterek és tengeri kikötők feletti hírszerzési együttműködésről, illetve az operatív összehangolás további terveiről tárgyaltak.
Ecuador a világ egyik legfontosabb kábítószer-tranzitországa: a szomszédos Kolumbiában és Peruban – a két legnagyobb kokaintermelő államban – előállított drog mintegy 70 százaléka ecuadori kikötőkön keresztül jut el a nemzetközi piacokra. A drogkereskedelem véres területi konfliktusokat robbantott ki az országban, és a kontinens egykor talán legbiztonságosabb államát az egyik legveszélyesebbé tette.
A két ország biztonsági együttműködése a jobboldali Noboa 2023-as hatalomra kerülése óta folyamatosan erősödik. Az elnök tavaly egy korábban bezárt amerikai katonai támaszpont újranyitását szorgalmazta, ám a kezdeményezés elbukott a novemberi népszavazáson: az ecuadoriak a külföldi katonai bázisokat tiltó szabályozás fenntartása mellett döntöttek. Decemberben az Egyesült Államok ennek ellenére bejelentette, hogy ideiglenesen a légierő személyzetét telepíti a Mantában található egykori amerikai támaszpontra.
Az Egyesült Államok kedvező katonai helyzetben van az iráni konfliktusban, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök szerdán Washingtonban.
Meglepő hír érkezett Donald Trump egészségi állapotáról: így néz ki az amerikai elnök rejtélyes betegsége
A 79 éves Trump egészségi állapota rendszeresen témát ad a sajtónak.
Vlagyimir Putyin orosz elnök felvetette, hogy Oroszország teljesen leállíthatja az Európába irányuló gázexportot.
Irán bejelentette a Hormuzi-szoros lezárását a közel-keleti katonai eszkaláció közepette, ami azonnali árrobbanást okozott az olaj- és földgázpiacon.
Az Iránban zajló háború gazdasági hullámverése Európát sem kíméli, de a kontinens országai nagyon eltérő mértékben vannak kitéve a sokknak.
Óriási bajba kerülhet ez az európai ország: bekeményített Donald Trump, minden kereskedelmet megszakít velük
A bejelentés azonnali eladási hullámot indított el a spanyol pénzpiacokon.
A NATO légvédelmi rendszerei megsemmisítettek egy Iránból indított ballisztikus rakétát, amely Törökország légtere felé tartott.
A fedélzeten tartózkodó 30 fős legénységet sikerült kimenteni, az elsüllyedés körülményei azonban továbbra is vitatottak.
Durva precedenst teremtett Donald Trump a Közel-Keleten: idők kérdése, és jön a kimondhatatlan krízis?
A rezsimváltás lehetséges, de jelenleg nem tűnik valószínűnek Iránban.
Az Iráni Háborúról vallott a biztonságpolitikai szakértő, Kaiser Ferenc: "ez még bárhová elfajulhat"
A szakértő szerint fordulópontot az jelenthet, ha Irán kimeríti rakéta- és drónkészleteit.
A miniszter hangsúlyozta, hogy folyamatosan tartja a kapcsolatot arab kollégáival.
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
Sokáig elméleti felvetésnek számított Magyarország EU-ból való kilépése, az utóbbi években azonban egyre gyakrabban jelenik meg a közbeszédben.
Az uniós intézményvezetők a nyilatkozatokban egyértelműen az iráni rezsimváltás lehetőségét hangsúlyozták.
A négy gyanúsított közül hármat az ügyben eljáró vizsgálóbíró előzetes letartóztatásba helyezett.
A közeljövőben a hivatalos nyilatkozatokban válhatnak kézzelfoghatóvá a nézetkülönbségek.
Ja az energiaárak tartósan elszállnak Irán miatt, az nemcsak a benzináraknál, hanem a kamatdöntéseknél, a vállalati beruházásoknál és a gazdasági növekedésben is gyorsan megmutatkozhat.
Durva atomfenyegetést küldött a világnak Irán: annyi nukleáris anyaguk van, hogy egy tucat atombombára is elég
A helyzet különösen ellentmondásos annak fényében, hogy Trump tavaly nyáron még Irán nukleáris létesítményeinek megsemmisítésével dicsekedett.
Irán felszólította az ENSZ Nemzetbiztonsági Tanácsát (BT), lépjen fel az Egyesült Államok és Izrael a síita állam indított háborúja ellen.
