háború, irán, támadás
Világ

Magyar katonákat is támadnak az iráni háborúban: megszólalt a Honvédelmi Minisztérium

Pénzcentrum
2026. március 5. 08:39

A magyar katonák állomáshelyéül is szolgáló észak-iraki Erbilt vasárnap óta folyamatosan támadja egy iraki síita milícia, de a Honvédelmi Minisztérium közlése szerint eddig egy magyar katona sem sebesült meg - írta a Népszava.

A Szaraja Avlíja ad-Dam nevű fegyveres csoport Irán legfőbb vallási vezetője, Ali Hamenei ajatollah likvidálását akarja megtorolni a támadássorozattal. Elsőként vasárnap az erbíli nemzetközi repülőtér területén lévő amerikai katonai bázist és az ott működő amerikai konzulátust érte csapás. A drónok a hírek szerint egy amerikai lőszerraktárt is eltaláltak, ami komoly tüzet okozott a repülőtéri bázison, személyi sérülésről azonban nem érkezett jelentés.

Az elmúlt napokban több újabb támadás történt, szintén jórészt a repülőtér ellen. Ezek azonban már nem értek célba: az amerikai légvédelem Patriot légvédelmi rakétarendszerei még a levegőben megsemmisítették a drónokat. A helyi hatóságok szerint a síita milícia összesen mintegy 70 drónt és rakétát lőtt ki Erbilre.

A városban jelenleg több tucat magyar katona teljesít szolgálatot. Az Országgyűlés által nemrég elfogadott határozat alapján tartósan legfeljebb 20 magyar katona állomásozhat Erbilben, a félévente esedékes váltási időszakban pedig egyszerre legfeljebb 40 fő lehet jelen. A magyar katonák az Iszlám Állam elleni NATO-misszió részeként létesítményvédelmi, tanácsadó és támogató feladatokat látnak el.
Címlapkép: Getty Images
#honvédség #világ #terrorizmus #drón #támadás #honvédelem #irán #amerikai egyesült államok #nato #rakéta #fegyveres konfliktus

