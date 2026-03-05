Az Európai Bizottság az uniós polgári védelmi mechanizmus keretében hat hazaszállítási járatot koordinált a Közel-Keletről.
Hihetetlen mondatok hagyták el Volodimir Zelenszkij száját: Orbán Viktornak üzent
Éles hangnemben bírálta Orbán Viktort az ukrán elnök, amiért Magyarország blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós támogatási csomagot. Volodimir Zelenszkij egy nyilatkozatában ironikusan megjegyezte, hogy a fronton harcoló katonákat küldené a magyar kormányfőhöz egyeztetni, számolt be a Portfolio a Reutersre hivatkozva.
Ukrajna költségvetésének finanszírozásához elengedhetetlen a nyugati partnerek pénzügyi segítsége, mivel az állami források jelentős részét a védekezésre kell fordítaniuk, hangsúlyozta a Reuters. Magyarország azonban megvétózta a kulcsfontosságú uniós támogatást, valamint az Oroszország elleni újabb szankciós csomagot is. A magyar vétó hátterében a Barátság kőolajvezetéken történő szállítások leállása áll.
A magyar kormány szerint Kijev szándékosan akadályozza az orosz nyersolaj európai tranzitját. Az ukrán fél ezzel szemben azt állítja, hogy a vezeték egy januári orosz támadásban sérült meg, és folyamatosan dolgoznak a helyreállításán.
Volodimir Zelenszkij szerint a szovjet időkben épült infrastruktúra másfél hónapon belül újra üzemképes lehet. Az ukrán államfő a helyzetet úgy kommentálta: "Az oroszok ölnek minket, mi meg adjunk olajat szegény kis Orbánnak, mert nélküle nem nyeri meg a választásokat?"
A kőolajvita nemcsak Magyarországot, hanem Szlovákiát is érinti. Robert Fico kormánya bejelentette, hogy amíg nem indul újra a szállítás, Pozsony megtagadja az Ukrajnának nyújtott vészhelyzeti áramszállítást. Az uniós külügyminiszterek időközben hiába próbálták meggyőzni Budapestet arról, hogy a vezeték újraindulásának csúszása miatt ne büntesse Kijevet.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Az ukrán elnök kijelentései azonnali reakciókat váltottak ki a magyar belpolitikában. Magyar Péter felszólította Volodimir Zelenszkijt szavainak tisztázására és visszavonására. Hangsúlyozta, hogy egyetlen külföldi vezető sem fenyegethet meg egyetlen magyart sem, beleértve a miniszterelnököt is, egyúttal szorgalmazta a szállítások mielőbbi újraindítását.
Címlapi kép: Purger Tamás, MTI/MTVA
Közel-keleti háború 2026: Kína és Oroszország is elmondta, hogy beszállnának-e Irán oldalán a harcokba
Az amerikai–izraeli támadások nyomán Iránban már több mint ezren vesztették életüket.
Putyin olyan lépésre készül, ami mindent a feje tetejére állíthat: drasztikus utasítást adott ki az orosz elnök
Dmitrij Peszkov közölte, hogy Oroszország egyelőre nem hozott döntést az európai gázpiacról való kivonulásról.
Titkos hadműveletet indított az Egyesült Államok: kíméletlen hajtóvadászat indult ezekben az országokban
Az Egyesült Államok és Ecuador közös katonai műveletekbe kezdett a kábítószer-kereskedelem visszaszorítására.
Évtizedek óta nem lépett ilyet az ázsiai szuperhatalom: komoly bajra utalnak a frissen bejelentett számok
A kínai vezetés 4,5 és 5 százalék közötti GDP-növekedést céloz meg 2026-ra. Ez az elmúlt évtizedek egyik legalacsonyabb hivatalos gazdasági célkitűzése.
Elárulta Szijjártó Péter: ezt kérte Putyin a két, ukrán–magyar kettős állampolgárságú hadifogoly elengedéséért
Csütörtök hajnalban Budapestre érkezett az a két, ukrán–magyar kettős állampolgárságú hadifogoly, akiket Oroszország szerdán engedett szabadon
A magyar katonák állomáshelyéül is szolgáló észak-iraki Erbilt vasárnap óta folyamatosan támadják.
Az Egyesült Államok kedvező katonai helyzetben van az iráni konfliktusban, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök szerdán Washingtonban.
Meglepő hír érkezett Donald Trump egészségi állapotáról: így néz ki az amerikai elnök rejtélyes betegsége
A 79 éves Trump egészségi állapota rendszeresen témát ad a sajtónak.
Vlagyimir Putyin orosz elnök felvetette, hogy Oroszország teljesen leállíthatja az Európába irányuló gázexportot.
Irán bejelentette a Hormuzi-szoros lezárását a közel-keleti katonai eszkaláció közepette, ami azonnali árrobbanást okozott az olaj- és földgázpiacon.
Az Iránban zajló háború gazdasági hullámverése Európát sem kíméli, de a kontinens országai nagyon eltérő mértékben vannak kitéve a sokknak.
Óriási bajba kerülhet ez az európai ország: bekeményített Donald Trump, minden kereskedelmet megszakít velük
A bejelentés azonnali eladási hullámot indított el a spanyol pénzpiacokon.
A NATO légvédelmi rendszerei megsemmisítettek egy Iránból indított ballisztikus rakétát, amely Törökország légtere felé tartott.
A fedélzeten tartózkodó 30 fős legénységet sikerült kimenteni, az elsüllyedés körülményei azonban továbbra is vitatottak.
Durva precedenst teremtett Donald Trump a Közel-Keleten: idők kérdése, és jön a kimondhatatlan krízis?
A rezsimváltás lehetséges, de jelenleg nem tűnik valószínűnek Iránban.
Az Iráni Háborúról vallott a biztonságpolitikai szakértő, Kaiser Ferenc: "ez még bárhová elfajulhat"
A szakértő szerint fordulópontot az jelenthet, ha Irán kimeríti rakéta- és drónkészleteit.
A miniszter hangsúlyozta, hogy folyamatosan tartja a kapcsolatot arab kollégáival.
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
Sokáig elméleti felvetésnek számított Magyarország EU-ból való kilépése, az utóbbi években azonban egyre gyakrabban jelenik meg a közbeszédben.
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.