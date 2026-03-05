2026. március 5. csütörtök Adorján, Adrián
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az EU-tagországok állam- és kormányfőinek brüsszeli csúcstalálkozóján tartott sajtótájékoztatón 2024. december 19-én.MTI/Purger Tamás
Világ

Hihetetlen mondatok hagyták el Volodimir Zelenszkij száját: Orbán Viktornak üzent

Pénzcentrum
2026. március 5. 19:19

Éles hangnemben bírálta Orbán Viktort az ukrán elnök, amiért Magyarország blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós támogatási csomagot. Volodimir Zelenszkij egy nyilatkozatában ironikusan megjegyezte, hogy a fronton harcoló katonákat küldené a magyar kormányfőhöz egyeztetni, számolt be a Portfolio a Reutersre hivatkozva.

Ukrajna költségvetésének finanszírozásához elengedhetetlen a nyugati partnerek pénzügyi segítsége, mivel az állami források jelentős részét a védekezésre kell fordítaniuk, hangsúlyozta a Reuters. Magyarország azonban megvétózta a kulcsfontosságú uniós támogatást, valamint az Oroszország elleni újabb szankciós csomagot is. A magyar vétó hátterében a Barátság kőolajvezetéken történő szállítások leállása áll.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A magyar kormány szerint Kijev szándékosan akadályozza az orosz nyersolaj európai tranzitját. Az ukrán fél ezzel szemben azt állítja, hogy a vezeték egy januári orosz támadásban sérült meg, és folyamatosan dolgoznak a helyreállításán.

Kapcsolódó cikkeink:

Volodimir Zelenszkij szerint a szovjet időkben épült infrastruktúra másfél hónapon belül újra üzemképes lehet. Az ukrán államfő a helyzetet úgy kommentálta: "Az oroszok ölnek minket, mi meg adjunk olajat szegény kis Orbánnak, mert nélküle nem nyeri meg a választásokat?"

A kőolajvita nemcsak Magyarországot, hanem Szlovákiát is érinti. Robert Fico kormánya bejelentette, hogy amíg nem indul újra a szállítás, Pozsony megtagadja az Ukrajnának nyújtott vészhelyzeti áramszállítást. Az uniós külügyminiszterek időközben hiába próbálták meggyőzni Budapestet arról, hogy a vezeték újraindulásának csúszása miatt ne büntesse Kijevet.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az ukrán elnök kijelentései azonnali reakciókat váltottak ki a magyar belpolitikában. Magyar Péter felszólította Volodimir Zelenszkijt szavainak tisztázására és visszavonására. Hangsúlyozta, hogy egyetlen külföldi vezető sem fenyegethet meg egyetlen magyart sem, beleértve a miniszterelnököt is, egyúttal szorgalmazta a szállítások mielőbbi újraindítását.

Címlapi kép: Purger Tamás, MTI/MTVA
#magyarország #európai unió #ukrajna #világ #uniós támogatás #orbán viktor #barátság kőolajvezeték #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #szankciók #kőolaj

